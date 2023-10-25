انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي

كذلك استثمرت مبادلة في ACX في سبتمبر من عام 2022 كخطوة استراتيجية تتماشى مع جهودها الرامية إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والتزامها بالاستثمار المسؤول.

أول إطار تنظيمي في العالم لتداول أرصدة الكربون، يقدمه سوق أبوظبي العالمي لتعزيز الثقة في القطاع.

بنك أبوظبي الأول وشركة "هيليكس كلايمت" يجريان أول عملية تداول في بورصة تداول الكربون.

شركة "ساوث بوول" تنفذ أول صفقة خارج البورصة في مجلس سوق الكربون.

أبوظبي : أعلنت "إيركربون للتداول"( [AirCarbon Exchange] ACX المدعومة من مبادلة عن بدء أعمال البورصة وغرفة المقاصة التي أنشأتها في سوق أبوظبي العالمي لتداول أرصدة الكربون. وقد تم إنجاز عدد من الصفقات الرئيسية في مؤشر على بداية مبشّرة لسوق الكربون الطوعية.

وكانت ACX قد أنشأت في شهر أغسطس 2021 قاعدة إقليمية لها في سوق أبوظبي العالمي، بدعم من Hub71 ، منظومة التكنولوجيا الحيوية العالمية في أبوظبي المدعومة من قبل شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي. كذلك استثمرت مبادلة في ACX في سبتمبر من عام 2022 كخطوة استراتيجية تتماشى مع جهودها الرامية إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والتزامها بالاستثمار المسؤول.

وفي سبتمبر من عام 2022، أصبح سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية، أول جهة تنظيمية تعمل على تنظيم أرصدة الكربون كأدوات مالية، من خلال إدخال تصنيف السلع البيئية وتوفير إطار تنظيمي لترخيص التبادلات وغرف المقاصة لكل من الأسواق الفورية وأسواق المشتقات المالية لهذه المنتجات.

وفي نوفمبر 2022، أصبحت ACX أول كيان يتم اعتماده ضمن هذا الإطار، باعتبارها أول بورصة منظَّمة وغرفة مقاصة معترف بها لتداول الأدوات البيئية في شكل أرصدة كربون.

تعمل هذه التراخيص التنظيمية على تعزيز مستويات الثقة والأمان وتوفير الحماية للمتداولين في أرصدة الكربون، كما تضمن إجراء عمليات التداول بطريقة عادلة ومنظمة وتوفر رقابة مستمرة للسوق، مما يعزز من شفافية السوق ومعرفة الأسعار بطريقة فعالة. وتلتزم ACX، من جانبها، بمبدأ فصل أصول العملاء، والمتطلبات التنظيمية الخاصة برأس المال والتدقيق.

وبتوفير التأمين للاستثمارات واعتماد الرخص التنظيمية، نجحت ACX في وضع الأسس التي تمكّن المشاركين في سوق الكربون الطوعية العالمية من عقد صفقات تجارية، لأول مرة، في الأرصدة الكربونية وغيرها من السلع البيئية في ظل إطار تنظيمي للأسواق المالية.

وقد تم تنفيذ أول صفقة لأرصدة الكربون في هذه البورصة المنظّمة بالكامل، بين كل من بنك أبوظبي الأول وشركة تجارة الكربون المتخصصة "هيليكس كلايمت".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سامح القبيسي، رئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "نعتز تنفيذ أول عملية تداول لأرصدة الكربون على منصة ACX أبوظبي لكوننا أكبر بنك في دولة الإمارات ونحرص على دعم نمو وتوسع أسواق الكربون لتوفير مؤشرات سعرية بما يمكن أن يساعد الشركات على خفض انبعاثاتها الصفرية أو التخلص منها بأكثر الطرق فعالية."

يأتي هذا بعد تقرير أطلقه بنك أبوظبي الأول في يناير 2023 حول الفرص التي تتيحها تجارة الكربون للشركات لمكافحة التغير المناخي مع توفير المرونة للشركات لخفض تأثيراتها السلبية على البيئة.

وقال سايمون هارمان، الشريك المؤسس في هيليكس كلايمت: "يسعدنا تنفيذ أول عملية تداول على منصة ACX أبوظبي، أول بورصة عالمية منظمّة لتداول أرصدة الكربون. نحن نتشارك مع ACX في الرؤية المتمثلة في رفع مستويات التداول والشفافية والثقة في أسواق التداول الطوعي لأرصدة الكربون، ونتطلع لتنفيذ المزيد من الصفقات في هذه البورصة."

من جهته، قال آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "في العام الماضي رحب سوق أبوظبي العالمي بانضمام ACX كأول بورصة منظمة وغرفة مقاصة لتداول أرصدة الكربون في العالم. واليوم نحن سعداء بتدشين هذه المنصة، خصوصاً في ظل التطور المستمر الذي تشهده أسواق الكربون العالميه, لذلك تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرتنا الرامية إلى تعزيز فرص النجاح لسوق الكربون الطوعية، وإننا نأمل أن تلعب إيركربون للتداول(ACX) دورا حيويا في دفع تداول السلع البيئية والمنتجات المالية في أسواق أخرى، بما في ذلك أسواق الأصول الافتراضية."

من جانبه، قال ويليام بازوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لبورصة ACX: "يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة أخرى لتقريب أرصدة الكربون من عالم السلع الخاضعة للتنظيم، وتفتخر ACX بكونها أول بورصة منظمة وغرفة مقاصة لتداول الكربون الفوري في العالم. كما نفخر بقدرتنا المشهودة على الابتكار وإحداث تغيير إيجابي في هذا القطاع الحيوي."

وأضاف: "تعزيزاً لمحفظة أعمالها، يسر ACX أن تعلن أيضاً عن أول تداول في مجلس سوق الكربون التابع لها، وهو منصة تداول إلكترونية تتيح للمشاركين تسوية وتصفية المعاملات خارج البورصة. وقد تم هذا التداول مع "ساوث بوول"، الشركة العالمية الرائدة في تطوير المشاريع المناخية وتوفير الحلول".

وقال عبد الرحمن قاسمي، المدير التنفيذي للمشتريات والتجارة في ساوث بوول: "من خلال توفير بيئة منظمة للتداول في أرصدة الكربون، تساهم ACX في تأسيس سوق يتمتع بمصداقية عالية حيث يستطيع العملاء والتجار التداول بطمأنينة بفضل الضوابط المنظمة لهذه التجارة ووجود هيئة رقابية مستقلة. ومن المؤكد أن نمو الثقة سيعزز الجهود المبذولة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، وهو أمر بات ضرورياً اليوم."

وكانتACX أبوظبي قد حازت خلال الشهر الماضي على جائزة الجهة المميزة لتبادل الكربون لعام 2023 والممنوحة من قبل وكالة التمويل البيئي الإعلامية، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تفوز فيها ACX بهذه الجائزة المرموقة، وهو اعتراف بقدرتها على الابتكار وإحداث تغيير إيجابي في هذا المجال الحيوي.

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نبذة حول ACX Group

تعمل مجموعة ACX [AirCarbon Exchange])) ، بما في ذلك ACX Ltd وAirCarbon Pte. Ltd التي تدير بورصات بيئية حائزة على جوائز في أبوظبي وسنغافورة على التوالي، على تلبية احتياجات الشركات والمتداولين الماليين ومطوري مشاريع الكربون وغيرهم من أصحاب المصلحة حيث توفر ACX للمشاركين منصة تداول فعالة وشفافة وسهلة الاستخدام، وبأقل رسوم المعاملات في السوق. ومن خلال تسخير التكنولوجيا المناسبة، تعمل ACX على تسهيل عملية النمو لأسواق المنتجات البيئية لتتماشى مع الطموحات العالمية بشأن تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

وتفخر ACX بكونها عضواً في الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات (IETA) والشهادة الدولية للاستدامة والكربون (ISCC)، مما يعزز التزامها بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة للكربون والمنتجات البيئية الأخرى. وقد حصلت ACX على اعتراف دولي كأفضل بورصة لتداول الكربون على مستوى العالم في تصنيفات سوق الكربون التطوعي المرموقة الصادرة عن وكالة التمويل البيئي لثلاث سنوات متتالية (2021، 2022، 2023)، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.