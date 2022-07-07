مركز نيروبي المالي الدولي يُعلن عن إطلاق بورصة الكربون بالتعاون مع إيركاربون إكستشينج، ما يُرسّخ حضور إيركاربون إكستشينج في أفريقيا

نيروبي، كينيا: وقعت شركة "إيركاربون إكستشينج" (إيه سي إكس)، وهي البورصة العالمية التي تُحدث تغييراً حذرياً في سوق الكربون الطوعي، اتفاقية تعاون مع مركز نيروبي المالي الدولي (إن آي إف سي) وبورصة نيروبي للأوراق المالية (إن إس إي) لتطوير بورصة الكربون في كينيا وذلك خلال الإطلاق الرسمي لمركز مركز نيروبي المالي الدولي بحضور الدكتور جوزيف كينيوا، رئيس الخدمة العامة بالنيابة عن فخامة أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. ويُعدّ مركز نيروبي المالي الدولي مبادرة رائدة أُطلقت في إطار الركيزة الاقتصادية لرؤية "كينيا 2030". ويهدف المركز إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للبلاد من خلال تسهيل الاستثمار في الخدمات المالية والمعاملات والأنشطة ذات الصلة وإجرائها. وسيُفضي هذا التعاون إلى إنشاء منظومة للكربون في كينيا ترتبط بسجل طلبات العملاء الدوليين لشركة "إيه سي إكس"، ما يُمكّن للمشترين والبائعين الدوليين والمحليين من التعامل بكفاءة وشفافية.

وفي هذا السياق، قال فخامة الرئيس أوهورو كينياتا: "صُمّم مركز نيروبي المالي الدولي ليكون بيئة أعمال فعالة ويمكن التنبؤ بها لمنح المزيد من الثقة للتجمعات الكبيرة لرؤوس الأموال العالمية التي تُراقب تقدمنا ولكن تتخذ قراراً الاستثمار بعد. والغرض من المركز هو جذب رؤوس الأموال التي ستُحدث تحولاً نوعياً في الاقتصاد الكيني والاقتصاد الأفريقي ككل".

ومن جانبه، أعلن فينسينت راجو، رئيس مجلس إدارة مركز نيروبي المالي الدولي، أن المركز سيعطي الأولوية لثلاثة مواضيع رئيسية هي: التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر وجذب مجموعات كبيرة من رؤوس الأموال والمقررات الرئيسية للشركات متعددة الجنسيات. وتُجري هيئة مركز نيروبي المالي الدولي وبورصة نيروبي للأوراق المالية محادثات مع شركة "إيه سي إكس" لتأسيس بورصة الكربون في كينيا، كما جرى خلال فعالية الإطلاق توقيع اتفاقية تعاون لتوسيع منصة "إيه سي إكس" العالمية في القارة الأفريقية. وسيدعم ذلك نمو التمويل المناخي في كينيا من خلال إنشاء سوق عالمي يمكن الوصول إليه محلياً لتعويضات الكربون.

وقال كيفين إيواناغا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "إيه سي إكس": "يُسعدنا التعاون مع مركز نيروبي المالي الدولي وبورصة نيروبي للأوراق المالية لإنشاء أول بورصة للكربون في كينيا. وستكون البورصة مكوناً مهماً في منظومة التمويل المستدام في كينيا وستؤدي دوراً محورياً في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى مشاريع بيئية عالية التأثير مثل إعادة التحريج واستصلاح الأراضي، فضلاً عن التقنيات الجديدة مثل تقنيات الالتقاط المباشر للهواء "دي إيه سي إس" وتقنية الطاقة الحيوية الناتجة عن احتجاز ثنائي أكسيد الكربون وتخزينه "بي إي سي سي إس". ونتطلع قُدماً إلى التعاون مع مركز نيروبي المالي الدولي وبورصة نيروبي للأوراق المالية في هذا المشروع المهم وفي الوقت المناسب".

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