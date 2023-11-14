أعلنت شركة إيرباص، عن توقيع اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار لتوفير فرص تدريب للطلبة الإماراتيين في السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة.

وجرى توقيع الاتفاقية في معرض دبي للطيران 2023 بحضور كل من فاطمة المرزوقي، مديرة شؤون التوطين في "مبادلة"، وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية، ستشرف شركة إيرباص خلال السنوات الثلاث القادمة على تدريب 12 طالباً إماراتياً من طلبة السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة، وذلك في مقرها بمدينة تولوز الفرنسية، حيث سيتولى فريق من الخبراء والأخصائيين لديها الإشراف على الطلاب في مرحلة التدريب.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة المرزوقي: "يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة، وتوفير فرص استثنائية للطلبة الإماراتيين في المستقبل".

وأضافت: "تعد الكوادر البشرية من أهم الأصول لدينا، ونتطلع من وراء هذه الشراكة مع إيرباص إلى تطوير قدراتهم عالمية المستوى، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا الرامية لتعزيز جهود التوطين لدينا، كما تؤكد التزامنا بتسريع عملية التحول في دولة الإمارات من خلال تطوير المواهب والكفاءات الإماراتية التي ستلعب دوراً في نمو القطاعات الحيوية، لتحقيق مستقبل مزدهر على مستوى إمارة أبوظبي".

ومن جهته، قال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: "حرصت شركة إيرباص طوال عقود على التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية لرعاية المواهب الشابة وتطوير قدراتهم وإلهامهم. ويساهم تمكين الشباب وصقل مهاراتهم ومعارفهم في دعم النمو المستقبلي لقطاع الطيران وتطوره. ويلعب القطاع دوراً محورياً في تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة. ونفخر بالتعاون مع مبادلة ونتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة في دعم جهود توطين خبراتنا العالمية".

وتواصل إيرباص حضورها المميز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من خمسين عاماً، وعملت خلالها مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وشركات الطيران. كما حرصت الشركة خلال هذه الفترة على التعاون بشكل منتظم مع المؤسسات التعليمية والجامعات في المنطقة لإطلاق برامج تهدف إلى تعزيز مجالات التعليم المتعلقة بقطاع الطيران.

وتضمنت مساهماتها تمكين الطلاب والأخصائيين الشباب، إلى جانب دعم المشاريع البحثية المبتكرة وتوفير المنح الدراسية للطلاب.

وتلتزم إيرباص بدعم التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال رعاية البرامج التي تعزز هذه المجالات والمشاركة فيها.

وشهدت برامج إيرباص منذ عام 2015 مشاركة أكثر من 5 آلاف رائد أعمال وطالب، مما ساهم في زيادة وعيهم بقطاع الطيران، وتعزيز خبرتهم العملية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم.

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