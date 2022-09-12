

رائد الأعمال الإماراتي الدكتور طارق بن هندي سيتولّى منصب الرئيس الإقليمي في الشركة

الدكتور بن هندي يجلب خبرة واسعة في القطاعين العام والخاص وسيقدّم المشورة لتنمية أعمال شركة إيدلمان في منطقة الشرق الأوسط

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيدلمان، الشركة العالمية الرائدة في قطاع استشارات العلاقات العامة والتّواصل، اليوم، تعيين الدكتور طارق بن هندي، أحد كبار روّاد الأعمال الإماراتيين، رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط. وتندرج هذه الخطوة في إطار خطط النموّ الطّموحة التي تتبنّاها الشركة في المنطقة، وسيقدّم الدكتور بن هندي الاستشارات الإستراتيجية للرئيس التنفيذي عمر القرم.

وبدوره، يرسّخ تعيين الدكتور بن هندي مكانة إيدلمان كشركة استشارية رائدة في مجال التّواصل في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيؤدّي دورًا بارزًا في الشركة التي تواصل توسّعها الجغرافي ونموّها في القطاع. وشغل الدكتور بن هندي مؤخرًا منصب رئيس الاستثمار في "مجموعة G42"، الشركة المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرّها دولة الإمارات، والتي تدعم تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرّعاية الصحيّة والتّمويل والنّفط والغاز والطيّران والضّيافة.

وفي وقت سابق تولّى الدكتور بن هندي منصب المدير العام لـ "مكتب أبوظبي للاستثمار" حيث قاد أهمّ المبادرات الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى الإمارة، وأشرف على إطلاق عدد من المكاتب الدولية لتوسيع حضور "مكتب أبوظبي للاستثمار" على الخارطة الدولية.

وبدأ الدكتور بن هندي مسيرته المهنية بالعمل في قطاع التمويل لدى "سيتي بنك" وانضمّ لاحقًا إلى صندوق الثروة السيادي لشركة "مبادلة للاستثمار". وقبل انتقاله إلى "مكتب أبوظبي للاستثمار"، شغل عددًا من المناصب القيادية في كلّ من "بنك الإمارات دبي الوطني" و"دبي القابضة". كما أنه عضو في عدد من مجالس إدارة الشركات ومن بينها "أكسا" و"مجموعة بريد الإمارات".

وتعليقًا على تعيينه، قال الدكتور بن هندي: "يسعدني تولّي منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى شركة إيدلمان التي تتعاون مع مجموعة متميّزة من العملاء، وتقدم المشورة لأبرز الشركات والمؤسسات بشأن أهمّ المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا في المنطقة والعالم. وعلى المستوى الشخصي أقدّر الاستشارات رفيعة المستوى وأنماط التفكير المبتكرة وأتطلّع للمساهمة في نجاح عملاء إيدلمان."

من جهته، صرّح عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط، قائلًا: "تعود معرفتي بالدكتور طارق بن هندي لعدة سنوات ويسعدني تولّيه منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط. وبما أنّ إيدلمان تعدّ شركة الاستشارات والتّواصل العالميّة الوحيدة التي تتّحذ من إمارة أبوظبي مقرًّا إقليميّا لها، فإنّ تعيين الدكتور طارق في هذه المرحلة يؤكّد على التزامنا المستمرّ تجاه المنطقة، ومما لا شكّ فيه أنّ خبرته ومعرفته الواسعتين والمناصب التي تقلّدها في السابق ستلعب جميعها دورًا كبيرًا في تقديم مشورة قيّمة للعملاء، لا سيّما دوره الرئيسيّ واللافت في تطبيق الأجندة الدولية لدولة الإمارات."

ويحمل الدكتور بن هندي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إمبريال كوليدج في لندن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال وكلية كولومبيا للأعمال.

جدير بالذكر أنّ إيدلمان تدير حاليًّا ثلاثة مكاتب مملوكة بالكامل للشركة في كلّ من أبوظبي ودبي والرياض وتشمل شبكتها مكاتب في كافة أنحاء المنطقة.

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