تلبية لزيادة وعي العملاء في المنطقة بأهمية وجود استراتيجيات اتصال قائمة على الاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيدلمان" الشركة العالمية الرائدة في قطاع استشارات العلاقات العامة اليوم، تعيينها الخبيرة في مجال الاستدامة إليانور أوكيف، والتي تنضم إلى فريق الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قادمة من وحدة قمة المناخ (كوب 26) التابعة لمكتب مجلس وزراء حكومة المملكة المتحدة. حيث ستسهم إليانور في تعزيز قدرات إيدلمان والارتقاء بخبراتها في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وكانت "إليانور أوكيف" قد عملت ضمن فريق الاتصال الخاص بقمة المناخ. وساهمت بخبراتها في صياغة استراتيجية الاتصال للمؤتمر الدولي. كما كانت رئيسة اتصال برنامج الفعاليات المخصصة للجمهور خلال أيام المؤتمر.

وحول اختيارها لهذا المنصب، قالت إليانور أوكيف مدير أول إدارة الاستدامة المؤسسية لدى إيدلمان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "أصبحت الاستدامة اليوم عنصرًا أساسيًا في كل ما تقوم به الشركات والمؤسسات التي بدأت تبدي اهتمامًا أكبر بتبني مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك على الرغم من وجود الكثير من التحديات. وتتميز منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بوضع جيد لتحقيق الريادة في هذا المجال، نظرًا لترسّخ ثقافة الشغف بالابتكار، وتوافر الكثير من الجماعات الواعية التي تدعو إلى إحداث تغيير حقيقي تنعكس فوائده على أرض الواقع. وتستضيف منطقة الشرق الأوسط قمّتي المناخ العالميتين القادمتين (كوب 27) و(كوب 28)، واللتين ستوفران منصّتين عالميتين للشركات من مختلف الفئات في المنطقة، لإبراز جهودها في مجال الاستدامة وإثبات نجاح خططها الاستراتيجية للعلاقات العامة المدفوعة بعناصر الاستدامة."

ومن جهته قال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط: "أدركت خلال لقاءاتي مع قادة الشركات في المنطقة، وجود قاسم مشترك واحد وثابت في مناقشاتنا، وهو الحاجة الملحّة إلى تسريع تطبيق استراتيجيات الاتصال التي تقوم على الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إن عالمنا يتحرّك اليوم بوتيرة متسارعة، وبالتالي تتغير المتطلبات سريعًا، مما يحفز الشركات على بذل المزيد للتفاعل مع هذا التغيير. وباختيارنا لخبيرة الاستدامة إليانور أوكيفي فإننا في إيدلمان نعمل على الارتقاء بقدراتنا في هذا المجال، حتى نكون قادرين على تقديم الاستشارات المتخصصة في كل ما يخصّ قضايا الاستدامة، التي أصبحت اليوم، عاملاً حاسماً لدى أصحاب المصلحة والمستهلكين على حد سواء. ولذلك فإننا نتطلع إلى قيادة هذا التغيير الإيجابي لصالح عملائنا وفي ذات الوقت، دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية."

إليانور أوكيفي، حاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة كامبردج، وعملت زميلة أبحاث في إدارة الاستراتيجية في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد).

جدير بالذكر، أن شركة إيدلمان قد قامت بعدد من التعيينات المهمة خلال فترة الإثنى عشر شهرًا الماضية، حيث عينت مزار مسعود مديرًا لمكتبها الإقليمي في أبوظبي، وكنانة دحلان مديرة لمكتبها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسايمون هايلز، مدير إدارة اتصال القطاع المالي. وتدير إيدلمان حاليًا، ثلاثة مكاتب في أبوظبي ودبي والرياض، ولديها شبكة من شركات العلاقات العامة المتعاونة معها على مستوى المنطقة.

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