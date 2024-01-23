أضافت «إيدج» شركة «إنترناشيونال جولدن جروب»، المتخصِّصة في مجال الإمدادات الدفاعية والحلول الأمنية المتطورة، مقرها في أبوظبي، إلى مجموعة شركاتها. وستتيح هذه الخطوة لإيدج توسيع مجال أعمالها وتوفير حلول أشمل لعملائها.

وتعدُّ «إنترناشيونال جولدن جروب» مجموعة إمداد رئيسية للقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الداخلية، وغيرهما من أجهزة الدفاع والأمن، وهي تواصل العمل على بناء التحالفات الدفاعية من خلال الدخول في شراكات استراتيجية محلية ودولية طويلة الأمد في مجالات تكامل الأنظمة المتطورة وتجميعها وتصنيعها.

وقال سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة إيدج: «تأتي إضافة إنترناشيونال جولدن جروب إلى المجموعة في إطار استراتيجية نمو إيدج الشاملة، وتعدُّ خطوة مهمة لتعزيز قدرات الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات. ويؤكِّد ذلك التزام إيدج بالاستفادة القصوى من نقاط القوة لتحقيق مصلحة عملائنا في دولة الإمارات وخارجها، ولا ريب أنَّ أوجه التعاون متطابقة تماماً، ولذا سنعمل معاً على تزويد العملاء بخدمات وحلول متكاملة تُلبّي مجمل متطلباتهم في جميع العمليات والسيناريوهات المرتبطة بقطاع الدفاع».

وبفضل ريادة «إنترناشيونال جولدن جروب» في مجالها على المستوى الوطني، ستسهم في تعزيز قدرات إيدج على تقديم الإمدادات والخدمات العسكرية في دولة الإمارات، ما يحقِّق فوائد ضخمة من نواحي التكلفة والكفاءة للمجموعة، ولعملائها المحليين والدوليين.

وأعرب فاضل سيف الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال جولدن جروب (ش م خ)، عن ارتياحه لتضافر الجهود مع مجموعة إيدج، وسلَّط الضوء على السجل الحافل بالإنجازات التي حقَّقتها إيدج في تطوير حلول مبتكرة في مجالات الدفاع والأمن وغيرها من المجالات. وأكَّد الكعبي أنَّ انضمام «إنترناشيونال جولدن جروب» إلى إيدج يتماشى مع استراتيجيات النمو والتوسُّع للمجموعتين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الدفاعية.

وتوفِّر «إنترناشيونال جولدن جروب» مجموعة واسعة من الحلول العسكرية، تشمل جميع الأنواع الرئيسية من الأسلحة والذخائر، والدبابات والمركبات العسكرية متعددة الأغراض، والسفن البحرية، وأنظمة الرادار والاتصالات، والمستشفيات الميدانية، وأنظمة التحكُّم والقيادة، وميادين التدريب العسكري، وأنظمة الرؤية الليلية والمراقبة، ومعدات مكافحة الشغب، والحواجز الأمنية البرية والبحرية، والزي العسكري، وغيرها.

وتشمل خدماتها، الخدمات الاستشارية، وصيانة وتحديث المركبات العسكرية، والتدريب العسكري والأمني، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تكامل الأنظمة، والدعم الفني، والملاحة، ومراقبة الحركة الجوية، وخدمات الحماية والأمن، وغيرها.

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