الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كليرستريم التابعه لمجموعة دويتشه بورصة.

وقّعت مذكرة تفاهم لتعزيز كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال إقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المالية السعودية، وتشمل: تأسيس خدمات إدارة الضمانات السعودية (SCMS) ، ورفع كفاءة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في مجال الإيداع المركزي للأوراق المالية، وتيسير عملية الإقراض والاقتراض للأوراق المالية للافراد والمؤسسات في السوق ،) بما يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق، ، إلى جانب خدمات الأصول الرقمية.

وتُعد هذه المذكرة أحدث التطوّرات في مسار التعاون بين مركزي الإيداع للأوراق المالية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2020 بين إيداع وكليرستريم بهدف تسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين في المملكة إلى فرص إستثمارية من خلال الربط عبر الحدود، وتمكين وصول المستثمرين الدوليين لسوق الدين السعودي، بهدف تعزيز السيولة بالسوق المالية السعودية، وتوسيع نطاق مصادر التمويل طويلة الأجل لدعم نمو الاقتصاد السعودي.

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة حنان الشهري، المدير التنفيذي لشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع): “تمثل هذه الشراكة مع كليرستريم محطة محورية في مسيرة تطوير وتعزيز البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول في السوق المالية السعودية، وتؤكد إلتزام إيداع ببناء منظومة عالمية المستوى لخدمات ما بعد التداول، تسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية وتعظيم سيولتها وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.."

وصرّح الأستاذ سام رايلي، الرئيس التنفيذي للأوراق المالية في كليرستريم: "يمثل تعاوننا مع إيداع جزءًا أساسيًا من التزامنا بربط المستثمرين العالميين بالأسواق الناشئة والنشطة. ونحن سعداء بدعم إيداع لجهودنا الرامية إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية لخدمات ما بعد التداول. ونسعى إلى تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق المالية السعودية، وتقديم المشاركين فيه بالأدوات المتقدمة لتمكين المستثمرين من تحسين كفاءتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية ".

وتُعد هذه المذكرة خطوة جديدة في مسار التعاون المستمر بين مركزي الإيداع للأوراق المالية،بما يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع نطاق مصادر التمويل طويلة الأجل لدعم نمو الاقتصاد السعودي. كما تؤكد هذه الشراكة التزام إيداع وكليرستريم المشترك بتعزيز البنية التحتية لمنظومة خدمات ما بعد التداول في السوق المالية السعودية، والارتقاء بها إلى أعلى المعايير العالمية، ودعم نمو السوق المالية السعودية وتكاملها مع الأسواق العالمية.

نبذة عن «إيداع»:

تأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عام 2016م وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية. تعمل «إيداع» على تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية الذي يقوم بتسجيل وصيانة الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها في تداول السعودية. وتسعى الشركة لتعزيز الكفاءة في خدمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تطوير بيئة أكثر ابتكاراً وسعياً للتميّز في مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق المالية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط: www.edaa.com.sa

للاستفسارات الإعلامية:

أروى الدريويش

arwa.draiweesh@Tadawulgroup.sa

فواز الفارس

fawaz.faris@tadawulgroup.sa

-انتهى-

#بياناتشركات