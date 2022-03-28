الشراكة الاستراتيجية تدعم أهداف "إيجنكس" في تقديم مرافق مراكز البيانات عبر أسواق فريدة ومختلفة محلياً وعالمياً

دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيجنكس (EDGNEX)، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، عن اختيارها (جونز لانج لاسال) "جيه إل إل" (التي تحمل الرمز JLL في بورصة نيويورك) والرائدة عالمياً في تقديم الخدمات العقارية والاستثمارية، كشريك مفضل لإدارة المرافق لعمليات مراكز البيانات. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين في دعم أهداف "إيجنكس" في تقديم مرافق مراكز البيانات القادرة على تلبية الطلب المتزايد عبر أسواق فريدة ومختلفة.

وتركز "إيجنكس" بشكلٍ رئيسي على عمليات الاستحواذ والبناء والدخول في شراكات لتطوير مراكز البيانات في الأسواق غير المخدومة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وستقوم (جيه إل إل) بتوفير الدعم إلى "إيجنكس" من خلال إنشاء وتطوير نموذج التسليم وبوابة التواصل مع العملاء لدعم إدارة الحوادث، وغيرها من الخدمات الرئيسية التي تدعم توجهات العملاء، بما في ذلك الكفاءات العاملة عن بُعد وتوفير المساحات القابلة للاستخدام والعلاقات مع العملاء.

تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين، النائب الأول للرئيس لدى الشركة الأم (مجموعة داماك): "لقد تمكن فريقنا المسؤول عن مراكز البيانات من تحديد مجموعة من المتطلبات الرئيسية التي تساعد على تسريع وتيرة استراتيجيتنا للتواجد في السوق. بعد أن عملنا على تقييم الشركاء المحتملين، وقع اختيارنا على (جيه إل إل) لخبرتها الواسعة وسجلها الحافل في دعم نمو شركائها على المدى البعيد. ويمكن القول إن رحلتنا في ’إيجنكس‘ قد بدأت للتو، وسنعلن عن المزيد من المرافق الجديدة التي نعتزم بناءها في أنحاء مختلفة من العالم خلال الأشهر المقبلة".

يشار إلى أن مجموعة داماك، وهي الشركة الأم لشركة "إيجنكس"، تعود ملكيتها للملياردير الإماراتي حسين سجواني، وتعد من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط منذ العام 2002، وتتمتع بسجل حافل من النجاحات في مختلف أنحاء المنطقة، كما تمتلك مشاريع رائدة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والمملكة المتحدة.

من جانبه، قال جوناثان كينزي، رئيس خدمات مركز البيانات لدى "جيه إل إل" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نتطلع إلى التعاون الوثيق مع إيجنكس وتقديم خبراتنا لحقيق النمو المشترك في مجال مراكز البيانات، لاسيما وأنها تنطلق من خطط طموحة، كما يسعدنا دعم رؤيتها للمراكز الرقمية التي تعتزم تطويرها لاحقاً".

وتعمل "إيجنكس" على توفير فرص الوصول إلى البنية التحتية الرقمية في الأسواق المحلية سريعة النمو، وعلى نحوٍ يماثل ذات الخدمة والخبرة اللتين تحصل عليهما من المزودين العالميين. ويحظى العملاء الذين يختارون هذه الشركة بمستويات جديدة من الأداء وتجربة المستخدم في الأسواق المحلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالبيانات داخل البلد.

وأضاف ماكلوغلين: "نعمل على إحداث تحوّل جذري في سوق مراكز البيانات من خلال البناء الاستباقي، لاسيما وأن الأسواق المحلية تتطلب بنية تحتية رقمية جديدة. وفي ظل ارتفاع الطلب عليها، ينبغي تبني نهج استباقي بدلاً من الانتظار والترقب. وبدءاً من مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة وحتى المبتكرين المحليين، تعتبر مرافق مراكز البيانات بالغة الأهمية لدعم النمو الجديد، وتقديم تطبيقات وخدمات جديدة للمستخدمين النهائيين".

واختتم ماكلوغلين حديثه بالقول: "سنعمل على إطلاق مشاريع في جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى العمل مع مختلف فئات العملاء، بمن فيهم مزودي الخدمات السحابية من مختلف المستويات، فضلاً عن اللاعبين البارزين والمؤسسات ومقدمي المحتوى، حيث سيستفيد جميع هؤلاء من المرافق العالمية التي نقدمها ضمن أسواقهم المحلية".

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