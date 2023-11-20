لتطوير مهارات المواهب الإماراتية من خلال برنامج "طموحي"

تزود اتفاقية التعاون الكفاءات الإماراتية بالمزيد من الخبرة في قطاع الطاقة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيتون" الشركة الرائدة عالمياً في حلول إدارة الطاقة الذكية، اليوم عن تعاونها مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لدعم برنامج "طموحي" التدريبي، يأتي ذلك في إطار التزاماتها المستمرة تجاه تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، وإعداد جيل من القادة والمتخصصين في مجال الطاقة.

سيكتسب المهنيون الإماراتيون رؤىً حول أفضل الممارسات عبر مجموعة واسعة من الإدارات والأقسام بما فيها إدارة الموارد البشرية، وإدارة التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والمشتريات في المقر الإقليمي لشركة إيتون الشرق الأوسط في مجمع الصناعات الوطنية. كما سيتمكن المشاركون أيضاَ من العمل مع فرق شركة إيتون في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يضمن فرصة للتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، قال مروان الجسمي نائب الرئيس الأول، إدارة الموظفين، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يؤكد تعاوننا مع شركة إيتون التزام ‘دي بي ورلد’ الراسخ برعاية المواهب والكفاءات الإماراتية وتوسيع نطاق عملها في مختلف الصناعات. نهدف من خلال الجمع بين خبرة إيتون العالمية وبرنامج طموحي إلى تزويد الشباب الإماراتي بتجربة تدريبية عالمية المستوى في قطاع الطاقة. حيث تعد هذه الشراكة بمثابة استثمار في قادة المستقبل في دولتنا".

وبدورها قالت هبة أباظة، رئيس قسم الموارد البشرية لدى إيتون الشرق الأوسط: "تلتزم إيتون بتطوير الجيل القادم من المواهب والكفاءات الإماراتية، وذلك بما يتماشى مع الخطط الوطنية الاستراتيجية التي وضعتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكننا أن نوفر من خلال مقرنا الرئيسي في دبي ومركز تجربة المتعاملين الذي تم افتتاحه مؤخراً، للمشاركين في هذا البرنامج الاستثنائي فرصة للعمل مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الطاقة. ونهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي والموهوب بالقدرات والخبرات اللازمة للعمل مع شركة عالمية في بيئة محلية، واكتساب المهارات المهنية والمتخصصة لإعدادهم للعمل في القطاعين العام والخاص".

أطلقت "دي بي ورلد" برنامج "طموحي عام 2016، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى المساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات الضرورية للنجاح، بالإضافة إلى التدريبات المهنية والخبرة العملية في بيئة العمل.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، افتتحت إيتون الشرق الأوسط أول مركز لتجربة المتعاملين في مقرها الإقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يعرض هذا المركز العديد من منتجات إدارة الطاقة الذكية والتحكم في الطاقة وأنظمة الطاقة الحيوية. ويمكن للمتعاملين من جميع أنحاء المنطقة الاستفادة من التدريب العملي ومعالجة الفجوات المعرفية في الصناعة التي يوفرها المركز وذلك من خلال دورات مصممة للمهندسين المتمرسين والجدد. يمكن الضغط هنا للمزيد من التفاصيل.

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نبذة عن شركة إيتون

إيتون هي شركة عالمية متخصصة بتطوير حلول وأنظمة إدارة الطاقة الذكية المكرسة لتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة للناس في كل مكان. نحن نسترشد بالتزامنا بالقيام بالأعمال التجارية بشكل صحيح، والعمل بشكل مستدام ومساعدة عملائنا على إدارة الطاقة في الحاضر والمستقبل. ومن خلال الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية للاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية وعمليات التحول الرقمي، فإننا نسرع الخطى نحو انتقال كوكب الأرض باتجاه الطاقات المتجددة، كما نساعد في حل تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحاً في العالم ونقدم أفضل ما نملك لأصحاب الخبرة في هذا القطاع والمجتمع بأسره.

تأسست "إيتون" في عام 1911، وتم ادراجها في بورصة نيويورك لما يقرب من قرن من الزمن. وفي عام 2022، حققت الشركة إيرادات مالية بلغت 20.8 مليار دولار، وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 170 دولة.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف ينكوّن من أكثر من 106,500 موظف من 158 جنسية مختلفة، يعملون في 73 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلالات في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.