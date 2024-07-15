دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "إيتون"، الشركة الرائدة عالمياً في حلول إدارة الطاقة الذكية، تطبيقها الرائد لإدارة الأصول (Eaton Asset Manager) بهدف مساعدة قطاعات التجارة والإنشاءات على ضمان استخدامها لمنتجات كهربائية أصلية. وجرى تصميم التطبيق من أجل تحسين مستويات السلامة والامتثال من خلال توفير أدوات موثوقة يمكن من خلالها التحقق من أن أجهزة الحماية الكهربائية هي أصلية وآمنة وجرى اختبارها.

ويعد بيع المنتجات المقلدة مشكلة عالمية إذ تشير أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن حجم تجارة المنتجات المقلدة وصل في عام 2019 إلى 509 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل نحو 3.3% من حجم التجارة العالمية، مبينة أن هذا الخطر لا يزال قائماً إلى يومنا هذا ويواصل نموه. من جانبه سلط تقرير المكتب الأوروبي للشرطة 2021 "يوروبول" الضوء على تزايد ارتباط تجارة المنتجات المقلدة بالجريمة المنظمة، ما يشير إلى المخاطر والأضرار الكبيرة التي تتسبب بها هذه الأنشطة غير القانونية.

وتهدد المنتجات المقلدة الأسواق في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط كذلك، ولكن السلطات في المنطقة تواصل جهودها من أجل مكافحة هذه الآفة. وكان مؤشر الجريمة المنظمة العالمي 2023 قد أشار إلى قيام السلطات في دولة الكويت بضبط كميات كبيرة من المنتجات المقلدة ومن ضمنها منتجات كهربائية، ما يؤكد ضرورة تحقق المستهلكين من أصالة المنتجات.

كما أوضح تقرير نُشر مؤخراً أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي ضبطت منتجات مقلدة وصلت قيمتها إلى نحو 8.7 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.3 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2024، في حين ضبطت المملكة العربية السعودية نحو 41 مليون منتج مقلد.

وعلق قاسم نور الدين، المدير العام لدى "إيتون" الشرق الأوسط قائلاً: "يعد تقليد المنتجات جريمة تهدد الحياة والممتلكات. وإننا في ’إيتون‘ نجدد تأكيدنا العميق بمكافحة المنتجات المقلدة من أجل حماية عملائنا واستثماراتهم، وندعو جميع الأطراف المعنيين لضرورة التنبه إلى مخاطر هذه المنتجات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وعادة ما تكون المنتجات الكهربائية المقلدة مصنوعة من مواد دون المواصفات المطلوبة، وتفتقر إلى المكونات الأساسية للسلامة، وتشكل مصدراً رئيسياً لمخاطر كبيرة تشمل الحرائق والصعق الكهربائي، وقد تصل إلى حد التسبب بخسائر في الأرواح. وتواجه الشركات التي تعمل أو تساهم في بيع أو استخدام المنتجات المقلدة مخاطر الإضرار بسمعتها، وقد تصبح عرضة للمساءلة القانونية ومن ضمن ذلك الملاحقة القضائية والسجن.

ولذلك، فقد أطلقت "إيتون" تطبيق مدير الأصول (Eaton Asset Manager) الذي يعد أداة قوية مصممة لمساعدة المستخدمين على التحقق من منتجات "إيتون" الأصلية، إذ يمكنهم من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو استخدام ميزة البحث في التطبيق، الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمنتج ما، وإدارة منتجاتهم، وضمان استخدامهم لمنتجات "إيتون" أصلية وآمنة.

من جهته قال سيمون تي. بيرشام، مدير حماية المنتجات لدى "إيتون" أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يتيح تطبيق مدير الأصول (Eaton Asset Manager) للمستخدمين التحقق من أصالة منتجاتنا بسهولة، ما يضمن حمايتهم من مخاطر المكونات الكهربائية المقلدة".

وتدعو "إيتون" جميع المختصين في القطاع إلى تحميل تطبيق مدير الأصول من "إيتون" (Eaton Asset Manager) والبدء باستخدامه من أجل القيام باختيارات سليمة وآمنة، إذ يوفر التطبيق الأدوات والمعلومات اللازمة للتحقيق من أصالة المنتجات وإدارتها بفعالية خلال كامل دورة حياتها.

عن إيتون:

إيتون هي شركة ذكية لإدارة الطاقة مكرسة لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للناس في كل مكان. نصنع منتجات لمراكز البيانات، والمرافق العامة، والصناعات، والتجارية، وبناء الآلات، والسكنية، والطيران، وأسواق التنقل. نحن موجهون بالتزامنا بممارسة الأعمال بشكل صحيح، والعمل بطريقة مستدامة، ومساعدة عملائنا في إدارة الطاقة اليوم وفي المستقبل. من خلال الاستفادة من الاتجاهات العالمية للنمو في مجالات الكهرباء والرقمنة، نسارع في انتقال الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، ونساعد في حل أكثر تحديات إدارة الطاقة إلحاحًا في العالم، ونبني مجتمعًا أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

تأسست إيتون في عام 1911 وتم إدراجها في بورصة نيويورك لأكثر من قرن. أعلنا عن إيرادات بلغت 23.2 مليار دولار في عام 2023 ونخدم عملاء في أكثر من 160 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.eaton.com. تابعونا على LinkedIn.

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