



الترخيص الجديد، يفتح أمام الشركة آفاق التوسع والنمو؛ لترسيخ تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

تأكيدا على التزام إن سي إم للاستثمار بتقديم حلول تداول رقمية مبتكرة تتسم بالشفافية والأمان التام .

ترخيص الفئة الأولى، يتماشى الأهداف الاستثمارية لصندوق Goldilocks التابع لشركة إشراق للاستثمار، المساهم الأكبر، والذي استحوذ على حصة قدرها 51% في عام 2022 .

الامارات العربية المتحدة، دبي: إن سي إم للاستثمار ش.م.ك.م. – شركة عالمية رائدة في عالم الاستثمار والتداول عبر الإنترنت حائزة على العديد من الجوائز - تَسعد بأن تُعلن اليوم عن حصولها على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات. حيث يمثل هذا الإعلان علامة فارقة ونقطة تحول في مسار إن سي إم للاستثمار وخطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانتها الريادية في الشرق الأوسط؛ خاصة أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزامها الصارم بتقديم خدمات استثنائية مبتكرة لعملائها.

إن سي إم للاستثمار إحدى الشركات المساهمة الرئيسية لصندوق Goldilocks التابع لشركة إشراق للاستثمار، الذي نجح في الاستحواذ على حصة أغلبية قدرها 51% عام 2022. بالتأكيد، حصول الشركة على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية يمثل قوة دافعة لفلسفة واستراتيجية الشركة الطموحة للاستثمار في أصول مالية مبتكرة. بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المستقبلية الواعدة لصندوق Goldilocks، مما يعزز من فرص تحقيق تلك الشركات عوائد ثابتة طويلة الأجل، لا سيما في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا المتنامية في المنطقة.

لدى إن سي إم للاستثمار التزام صارم ليس فقط لتطبيق أحدث التطورات التكنولوجية، بل لتوظيفها بعناية لخدمة مجتمع التداول العالمي؛ من خلال تقديم حلولًا رقمية مبتكرة وتوفير مزايا الوصول إلى فرص استثمار واعدة بالإضافة إلى بيئة تداول آمنة تتسم بالشفافية التامة والموثوقية المتناهية.

يتمتع فريق الإدارة بقيادة -مؤسس إن سي إم للاستثمار- بخبرة واسعة في قيادة التوسع العالمي الاستراتيجي. ولفترة طويلة، بذلت الإدارة جهودا كبيرة لتعزيز آليات التعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بالطبع، حصول الشركة على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز عمليات الشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح أفاقًا جديدة لها في المنطقة. بالإضافة إلى تعزيز جاذبيتها كقوة دافعة لزيادة قاعدة عملائها الحالية. كما سبق للشركة الحصول على تراخيص في العديد من الدول الأخرى، مثل الكويت والأردن وتركيا وماليزيا.

وفي تصريح له حول هذا الإنجاز، أشار ناصر المري، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة في إن سي إم للاستثمار بقوله: "بالطبع سعداء جدا بحصول إن سي إم للاستثمار على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتزامن مع افتتاح مكاتبنا الجديدة في دبي؛ حيث يعد الترخيص الجديد إنجازًا مهمًا يعكس مدى التزام الشركة وفريق العمل بتحقيق أعلى المعايير الصناعة في المنطقة. وتابع بقوله "ونلتزم بتوفير الوصول الآمن والمنظم إلى أسواق المال العالمية. بالطبع، حصول على الشركة على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية سيكون له دور كبير في زيادة الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الشركة، كما يرسخ أيضا استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز الثقة والشفافية الكاملة. ومن المتوقع أن يفتح هذا النجاح أمام الشركة آفاقًا جديدة للتوسع وتعزيز فرص الاستثمار المتاحة للمتداولين. كما يعد تأكيدا على الشافية التامة والثقة المتناهية التي تحظى بها الشركة".

من جانبه أعرب خرم سعيد ، الرئيس التنفيذي لشركة إن سي إم والمجموعة ، عن سعادته بقوله: "إن حصول إن سي إم للاستثمار على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع خطوة استراتيجية يعكس بطبيعة الحال النجاح المبهر الذي حققناه على مدار السنوات الماضية. كما يعد علامة فارقة في رحلة نمو الشركة، خاصة أنه يتناغم بشكل كبير مع تركيزنا المستمر ورغبتنا الطموحة في توسيع آفاق الاستثمار في المنطقة وتقديم خدمات استثنائية للعملاء". وتابع بقوله "وبفضل قناعتنا الراسخة بأن العملاء هم شركاء رحلة نجاحنا، فإن شركة إن سي إم للاستثمار ملتزمة بتقديم أفضل تجربة تداول متاحة لعملائها، ومزايا التداول بفروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة لدعمهم خلال رحلة تداولهم في أسواق المال العالمية. نحن فخورون بهذا الإنجاز وسوف نواصل التركيز على تعزيز وتنويع خدماتنا في الأسواق الرئيسية، والتي يمثل معظمها فرص نمو مستقبلية كبيرة؛ حيث نقدم لعملائنا منصة ديناميكية وآمنة وشفافة".

حول إن سي إم للاستثمار

إن سي إم للاستثمار مجموعة عالمية رائدة في عالم الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، تأسست عام 2009 في دولة الكويت؛ تتمتع بخبرة عريقة تمتد لـ 20 عامًا. بفضل خبراتها ونهجها المبتكر الحائز على العديد من الجوائز؛ نجحت المجموعة في بناء واكتساب سمعة مرموقة باعتبارها وسيط تداول عالمي ومزودًا لحلول التداول الرقمية المبتكرة.

تباشر مجموعة إن سي إم للاستثمار مهام أعمالها من خلال كيانات مرخصة ومعتمدة لدى 5 دول (الكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا وماليزيا). بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة 7 مكاتب منتشرة في العديد من العواصم حول العالم. ولخدمة قاعدة عملائها المتنامية عالميًا، تدير المجموعة عملياتها بدقة متناهية من خلال فريق عمل متعدد الثقافات يتمتع بخبرة عالمية، حيث يتجاوز عدد موظفي المجموعة نحو 200 موظف من 25 جنسية.

توفر إن سي إم للاستثمار منصة تداول عالمية متعددة الأصول المالية مزودة بالعديد من التطبيقات والأدوات الفريدة؛ تتيح للعملاء مزايا التداول في العديد من أسواق المال العالمية والأدوات المالية المتعددة؛ مثل العقود مقابل الفروقات الخاصة بالفوركس والمعادن وعقود الطاقة والسلع والمؤشرات العالمية الرئيسية بفروقات أسعار تنافسية.

أيضا، توفر إن سي إم للاستثمار مزايا وفرص التداول بفروقات أسعار تنافسية ومتطلبات هامش تناسب احتياجات العملاء ودعم مباشر على مدار الساعة. وتقدم المجموعة لمجتمع التداول العالمي أكاديمية نور سي إم؛ وهي منصة تعليمية متكاملة تابعة لمجموعة إن سي إم للاستثمار؛ مصممة خصيصا لتزويد المتداولين بالعديد البرامج التعليمية والمعرفة اللازمة والأفكار المبتكرة والتدريب الشامل.

تتمتع مجموعة إن سي إم للاستثمار بالعديد من المزايا الاستثنائية؛ بفضل علاقاتها الوطيدة مع العديد من الكيانات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شركة Goldilocks للاستثمار المملوكة لشركة إشراق للاستثمار المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وشركة شعاع كابيتال المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي، ومنصة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية الرائدة.

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