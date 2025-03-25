مجموعة متكاملة من الخدمات السحابية المُدارة تساعد المؤسسات على الاستفادة الكاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي الوكيل بالاعتماد على تقنيات الهيبرسكيلر

حلول أتمتة قابلة للتوسّع ومعززة بالذكاء الاصطناعي للعملاء تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي الذكي من إن تي تي داتا

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت إن تي تي داتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الأعمال والتكنولوجيا الرقمية، عن إطلاق خدمات الذكاء الاصطناعي الوكيل لتقنيات الهيبرسكيلر. تهدف هذه المجموعة الثورية من الخدمات إلى مساعدة المؤسسات على تبني الوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي وبنائها وإدارتها وتوسيع نطاق استخدامها بسهولة، مما يعزز الكفاءة، ويفتح آفاق الابتكار، ويحسّن تجارب الموظفين والعملاء، ليحقق أقصى عائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي.

تستجيب هذه المجموعة الفريدة للطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل التي توفر تجارب مخصصة. ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن Smart AI Agents™ من إن تي تي داتا، التي تتيح للمؤسسات دمج التشغيل الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الوظائف التشغيلية. وعلى عكس الأتمتة التقليدية، يفهم الذكاء الاصطناعي الوكيل احتياجات المستخدم، ويتفاعل بسلاسة، ويدير العمليات المعقدة، مما يمكّن المؤسسات من توسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي بثقة مع ضمان التحسين والنجاح المستمر.

تعد خدمات الذكاء الاصطناعي الوكيل من إن تي تي داتا لتقنيات الهيبرسكيلر الأكثر شمولاً في القطاع، حيث تغطي جميع مراحل رحلة الذكاء الاصطناعي الوكيل للمؤسسات مع مزودي الخدمات السحابية – بدءًا من الاستشارات وبناء الوكلاء الذكيين، وصولاً إلى التنفيذ والاتصال والخدمات المُدارة المستمرة.

يمكن تطبيق هذه الخدمات في مختلف القطاعات، مثل التصنيع، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، مما يساعد المؤسسات على تعظيم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار بمسؤولية، مع ضمان التحسين المستمر وتحقيق النجاح. كما أن هذه الخدمات متاحة بأكثر من 20 لغة في جميع الأسواق الرئيسية، ما يضمن اعتمادها عالميًا بسلاسة.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة والصغيرة، يصبح بإمكان الوكلاء تنفيذ المهام بسرعة ودقة وكفاءة أكبر مع تقليل معدل الأخطاء. وتعمل إن تي تي داتا على ضمان بقاء هذه الوكلاء آمنة، ومحدّثة، وخاضعة للتحسين المستمر بعد نشرها. كما أن ربط الوكلاء الذكيين بمراكز بيانات الهيبرسكيلر يتيح تفاعلات أكثر تخصيصًا وطبيعية، مما يجعل الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة وفعالية.

وفي هذا السياق قال تشارلي لي، رئيس قسم السحابة والأمن العالمي في إن تي تي داتا: "سيُحدث الذكاء الاصطناعي الوكيل ثورة في عمليات الأعمال، وإن تي تي داتا في طليعة هذا التحول. وبصفتنا أول مزود عالمي يقدم خدمات الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل شامل مع التركيز على إدارة الوكلاء الذكيين، فإننا نمكّن المؤسسات من الاستثمار في هذه التقنيات بثقة، مما يفتح آفاقًا غير مسبوقة من الكفاءة والابتكار، ويعزز التجارب التي تقدمها لجمهورها".

تنطلق إن تي تي داتا بخدمات الذكاء الاصطناعي الوكيل لتقنيات الهيبرسكيلر بتركيز أولي على منصات مايكروسوفت، حيث تعد شريكًا رائدًا في خدمة Microsoft Cloud Voice وأحد أبرز مزودي Copilot for Microsoft 365، مما يمنحها موقعًا مثاليًا لمساعدة المؤسسات على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية.

ومن خلال الاستفادة من أحدث الأدوات مثل Azure AI Foundry وCopilot Studio، تقدم وكلاء إن تي تي داتا حلولاً أكثر ابتكارًا وفعالية للعملاء.

ومن جانبه قال مازيار زولغادر، المدير العام لشركاء الاتصالات العالمية في مايكروسوفت: "يغيّر الوكلاء المعتمدون على الذكاء الاصطناعي طريقة عمل الشركات، ونحن متحمسون للتعاون مع إن تي تي داتا لمساعدة المؤسسات على تبني هذا العصر الجديد من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. فمن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وخبرة إن تي تي داتا في بناء ونشر وإدارة الوكلاء الذكيين، نُمكّن المؤسسات من تقديم تجارب أكثر ذكاءً لموظفيها وعملائها".

وبهذا الإطلاق، تعزز إن تي تي داتا قدراتها الراسخة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يرسّخ مكانتها كقائد في حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات.

يذكر أن خدمات الذكاء الاصطناعي الوكيل من إن تي تي داتا صممت بحيث تتكامل مع مجموعة واسعة من منصات الذكاء الاصطناعي، مع خطط مستقبلية للتوسع ودعم تقنيات جديدة. وتشكل هذه الخدمات عنصرًا أساسيًا في محفظة الخدمات المُدارة الشاملة التي تقدمها إن تي تي داتا عبر مجالات الحوسبة السحابية والشبكات والأمن السيبراني.

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