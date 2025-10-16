قدمت "إن إم دي سي جروب" عشر عوامات جديدة لقياس جودة المياه البحرية لهيئة البيئة – أبوظبي، وتكفلت بتشغيلها، كما أضافت أربع عوامات أخرى لمراقبة البيانات الخاصة بعلوم المحيطات.

تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الاستدامة المستمرة "إن إم دي سي جروب"، والتي تكتسب قوة إضافية من خلال شراكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها خمس سنوات مع هيئة البيئة – أبوظبي لتأسيس إطار عمل وتعاون بين الجانبين يغطي 13 مجالاً رئيسياً يرتبط بحماية البيئة البحرية من التلوث، والتغير المناخي، وصون الحياة البحرية والموارد الطبيعية. وستمكّن هذه الاتفاقية الطموحة مواءمة الجهود بين القطاعين العام والخاص سعياً لتحقيق أهداف الاستدامة للقطاع البحري في دولة الإمارات.

وترسم الاتفاقية الموقعة مسارات التعاون بين الجانبين، وتحدد التزام "إن إم دي سي جروب" بدعم جهود هيئة البيئة – أبوظبي المعنية بإدارة جودة المياه البحرية. وبموجب الاتفاقية، وباستخدام الموارد والمعدات البحرية عالمية المستوى لدى "إن إم دي سي جروب"، سيتعاون الطرفان لتحديث وتحسين نظام هيئة البيئة – أبوظبي لإدارة جودة المياه البحرية، في حين ستقوم "إن إم دي سي جروب" بتركيب 14 عوامة جديدة في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز قدرة الهيئة على الرصد وجمع البيانات بشكل آني، حيث سيتم نقل البيانات كل 15 دقيقة. ويمثّل هذا التطور النوعي في برنامج المراقبة البيئية خطوة مهمة نحو تطوير الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تحسين واستدامة البيئة البحرية في الإمارة.

وأضافت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "هذه الشراكة هي استثمار استراتيجي في المرونة والاستدامة طويلة الأمد لبيئاتنا البحرية. فمن خلال دمج خبرة "إن إم دي سي جروب" مع القدرات العلمية والولاية الممنوحة لهيئة البيئة – أبوظبي، فإننا نتجاوز حدود الحفظ التقليدي. هذا التعاون يمثل الأساس لبيانات جودة المياه البحرية عالية الدقة التي تُمكّن أبوظبي من وضع معايير جديدة وضمان إدارة مواردنا الطبيعية وحمايتها بشكل استباقي للأجيال القادمة."

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ"إن إم دي سي جروب": "من خلال تعزيز شراكتنا مع هيئة البيئة – أبوظبي، نستعد لنشر المعدات والتقنيات البحرية لدى "إن إم دي سي جروب" بأسلوب يدعم صحة منظومة البيئة البحرية في أبوظبي، حيث سيكون هذا المشروع جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الجارية لتعزيز الاستدامة، والتي تشمل خطوات طموحة ضمن شتى مفاصل عملياتنا لدفع عجلة التغيير الإيجابي ضمن البيئات العمرانية والطبيعية على حد سواء".

كما يستند هذا المشروع الذي يمتد على مدى خمس سنوات إلى التعاون طويل الأمد بين "إن إم دي سي جروب" وهيئة البيئة – أبوظبي، حيث تعمل الكيانات معاً في مجال الاستشارات المتعلقة بالمشاريع ذات الأثر البيئي. وتهدف اتفاقية التعاون إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة من خلال تضمين مبادرات مستقبلية مخصصة لحماية البيئة البحرية في أبوظبي.

