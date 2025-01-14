سيسهم مركز تصنيع رأس الخير الذي يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع في تعزيز محفظة أعمال الشركة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والتصنيع في المنطقة

يقدم مركز التصنيع المتطور خدمات تشمل بناء المرافق والهياكل البحرية وتصميم وتجميع وحدات معيارية (مسبقة الصنع) على اليابسة

قامت "إن إم دي سي إينيرجي" بإعادة ضخ 5 مليارات ريال سعودي في الاقتصاد والصناعة السعودية، مما يعود بالفائدة على اقتصاد المملكة العربية السعودية

يرسم هذا التدشين ملامح المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي الإقليمي والعالمي للشركة

الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت "إن إم دي سي إينيرجي"، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: NMDCE، والمزود الرائد لخدمات الهندسة والتوريدات والبناء لعملاء الطاقة البحرية والبرية، المملوكة بغالبيتها لـ "مجموعة إن إم دي سي"، عن تدشين مركز متطور للتصنيع في المملكة العربية السعودية بطاقة انتاجية تبلغ 40,000 طن سنوياً، في تطور جديد يرسم ملامح المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي الإقليمي والعالمي للشركة.

تم افتتاح المركز رسمياً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك على هامش فعاليات "منتدى ومعرض اكتفاء 2025" الذي أقيم في "الظهران إكسبو" خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025.

ويقدم المركز، الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة التكنولوجية في مجال الأتمتة والرقمنة، خدمات متقدمة في مجال التصنيع، بما في ذلك بناء المرافق والهياكل البحرية وتصميم وتجميع وحدات معيارية (مسبقة الصنع) على اليابسة. ويمتد هذا الصرح الصناعي المميز على مساحة 400 ألف متر مربع ضمن "المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير".

وسيشكل مركز التصنيع جزءاً من منظومة أوسع لمجموعة صناعية بحرية تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع الصناعة البحرية، حيث ستعمل «إن إم دي سي إينيرجي»، التي استثمرت 200 مليون درهم في مركز التصنيع، على توفير مرافق إنتاجية آمنة وصديقة للبيئة، مع دمج أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة والحد من التأثيرات البيئية.

خلال السنوات الخمس الماضية، قامت "إن إم دي سي إينيرجي" بإعادة ضخ 5 مليارات ريال سعودي في الاقتصاد والصناعة السعودية، مما يعود بالفائدة على اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث يمثل هذا المركز معلم رئيسي في جهودها لدعم الأولويات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة، إن إم دي سي إينيرجي: "يمثل افتتاح مشروع رأس الخير فصلاً جديداً من التعاون البنّاء في مجال الطاقة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيعود بفوائد كبيرة وملموسة على البلدين الشقيقين. ونحن فخورون بالدور البارز الذي ستقوم به شركتنا في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة للصناعات ذات الأولوية، وتمكين الأعمال التجارية، وتطوير حلول فاعلة عبر سلسلة القيمة في مجال الطاقة. ونتوقع توطيد هذا التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع في مجالات حيوية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين، وتعزيز مكانتهما في صدارة التحول الإقليمي في مجال الطاقة."

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "يعد مركز التصنيع في رأس خير دليل على التزام مجموعة إن إم دي سي بدعم طموحات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية وتقديم حلول طاقة عالمية المستوى. نعتز بالمساهمة في المشاريع التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار، وتحقق قيمة للصناعات والمجتمعات على حد سواء. ويعزز هذا الإنجاز رؤيتنا المشتركة للتميز ودورنا كشريك موثوق به في تحول الطاقة في المنطقة."

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: "لدى «إن إم دي سي إينيرجي» فهم تام بـأهداف "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية مزدهرة ومستقرة. ونتطلع إلى تسخير خبراتنا الغنية على مدى 51 عاماً لتوفير فرص جديدة للازدهار لكل من البلدين الشقيقين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن دعم العملاء الجدد والحاليين في جميع أنحاء المنطقة. ونسعى، من خلال مشاريعنا وتعاوننا في رأس الخير، للبناء على الأولويات الوطنية السعودية ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل تتطلب معرفة ومهارات متخصصة، والاستفادة من المهارات والخبرات التي تمتلكها القوى العاملة الماهرة في مختلف المجالات."

يمهد هذا المشروع الطموح والواسع النطاق لمرحلة جديدة قائمة على التعاون الاقتصادي الوثيق بين الإمارات والمملكة. وستعمل «إن إم دي سي إينيرجي»، من خلال مركز التصنيع، كمحرك للنمو والاستثمار والتجارة والتوظيف داخل منطقة رأس الخير وخارجها.

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