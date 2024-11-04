«إن إم دي سي» هي شريك رئيسي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) والذي يعد الحدث الأكبر عالمياً في مجال الطاقة ويقام خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر في أبوظبي

تستعرض شركة «إن إم دي سي إينيرجي» في الحدث تقنياتها وسفنها وساحات التصنيع ومشاريعها الرائدة

شكل العام 2024 مرحلة مفصلية لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» بعد الإدراج الناجح لها والنتائج المالية القوية في الربع الثالث في أول إعلان رسمي لأرباح الشركة منذ طرحها العام الأولي مؤخراً

ستفتتح «إن إم دي سي إينيرجي» ساحة التصنيع التابعة لها في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية في أوائل العام 2025

تعزيز الكفاءة والتحديث المستمر عبر استثمارات استراتيجية في ساحات التصنيع في المصفح ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد 4)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء لقطاع الطاقة البحري والبري، وهي شركة تابعة ومملوكة بأغلبيتها لـ "مجموعة إن إم دي سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: NMDC)، مشاركتها في النسخة الـ 40 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، لتستعرض خلال فعالياته أحدث إنجازاتها وتقنياتها وقدراتها المبتكرة.

وتعد المجموعة شريكاً رئيساً لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يعد أكبر ملتقى لقطاع الطاقة على مستوى العالم، وتستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024. ويشكل الحدث منصة عالمية مهمة لاستكشاف التأثير الكبير للطاقة ودورها في تسريع التحول الشامل للاقتصاد مما يعود بالنفع والازدهار على المجتمع والعالم عموماً. ويسعى "أديبك 2024"، الذي يقام تحت شعار " تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة"، إلى استشراف مستقبل العلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أهم تقنيات الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: التكنولوجيا في مركز الصدارة

يمثل "أديبك 2024" لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» فرصة مهمة لعرض أحدث تقنياتها في العديد من المجالات الحيوية مثل السلامة في مواقع العمل وبيئات العمليات التشغيلية، وهنا تبرز أهمية حلول "القوى العاملة المتصلة" التي تقوم بدور بارز في تعزيز ظروف السلامة في مكان العمل، حيث سيتمكن زوار جناح " إن إم دي سي" في المعرض من الاطلاع عن قرب على كيفية مراقبة هذه الأجهزة القابلة للارتداء لمواقع العمل وجميع الأنشطة والحركات في ساحات التصنيع وطرق إرسال التنبيهات إلى لوحة التحكم والمعلومات في حالة بقاء شخص ما بلا حركة لفترة طويلة أو حدوث حركة غير عادية مثل السقوط، وذلك لإخطار فرق الصحة والسلامة والبيئة لاتخاذ إجراءات فورية.

كما ستعرض "«إن إم دي سي إينيرجي» تقنيتها لـ "مراقبة النقاط العمياء" (رصد المناطق التي يصعب رؤيتها) والمصممة لتوفير رؤية كاملة بزاوية 360 درجة، والقضاء على النقاط العمياء حول الآلات الثقيلة. كما سيتمكن الزوار من فهم أهمية "كاميرات تحليل السلامة" المثبتة في ورش تجميع المعدات أو الهياكل الثقيلة، والتي تتضمن كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي مع لوحة القيادة الذكية التي يتم التحكم فيها وعرضها في غرف التحكم الرئيسية للمراقبة.

وسيحظى الزوار أيضاً بفرصة التعرف على آلية عمل أنظمة الواقع المعزز في البيئات التشغيلية، ورؤية كيف تستخدم هذه التقنية البيانات الممسوحة ضوئياً بالليزر لإنشاء بيئات افتراضية والمساعدة في تخطيط المشاريع وتقييم المخاطر. وأخيراً، سيتم عرض تقنية التوأم الرقمي، حيث تم إنشاء نماذج افتراضية للأصول والمرافق المادية مثل الآبار والمنصات وخطوط الأنابيب، والتي تعد ضرورية لمراقبة الأداء والتحكم فيه والارتقاء به.

ساحات التصنيع: المحرك الرئيس لعجلة النمو

أعلنت «إن إم دي سي إينيرجي» أنها ستفتتح ساحة التصنيع التابعة لها في رأس الخير في المملكة العربية السعودية في أوائل عام 2025. وتضم هذه المنشأة الحديثة ورش عمل آلية وأنظمة بحرية متقدمة، من شأنها أن توفر خدمات التصنيع والصيانة والرفع والتركيب. وسيكون لهذه المنشأة الحديثة، التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، دور محوري في تنويع اقتصاد المملكة وكذلك دعم عجلة النمو في مجموعة "إن إم دي سي".

وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، من المقرر أن يسهم استثمار «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ 200 مليون درهم في ساحة التصنيع في منطقة مصفح بأبوظبي، في دعم عمليات التحديث وتقليص بصمتها الكربونية وتحسين الكفاءة التشغيلية، في حين ستعزز توسعة ساحة التصنيع الواقعة في مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد 4) والتي تركز على مرافق الطلاء والأنابيب الحالية للساحة، بزيادة كفاءتها وقدرتها الإنتاجية.

الأسطول: أسطول بحري ضخم من السفن مخصص لعصر الطاقة الجديد

كما سيتمكن زوار "أديبك 2024" من الاطلاع على الخطط الحالية والمستقبلية لأسطول شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، ومشاهدة السفن المستخدمة في بيئات تشغيلية بحرية مختلفة، فضلاً عن السفن الجديدة التي بدأت العمل مؤخراً أو التي يجري بناؤها حالياً. وستعرض الشركة، على وجه التحديد، سفن "الرفع الثقيل" المصممة لرفع ونقل المعدات الثقيلة جداً اللازمة لبناء توربينات الرياح في البحر، حيث تكون مزودة برافعات قوية وأنظمة متخصصة تُمكّنها من تثبيت مكونات مزارع الرياح الضخمة في مواقعها البحرية، مما يدعم تفاني الشركة وحرصها على تسريع التحول في مجال الطاقة البديلة عبر القطاع.

آخر مستجدات المشاريع: مشاريع مستقبلية طموحة

ستسلط «إن إم دي سي إينيرجي» الضوء على مشاريع رئيسية بما في ذلك مشروع "الحيل وغشا"، والذي يشمل نطاقه أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لأربعة مراكز حفر ومصنع معالجة واحد، وجميعها مبنية على جزر اصطناعية، فضلاً عن هياكل بحرية مختلفة وأكثر من 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت سطح البحر.

وتعمل شركة "إن إم دي سي إينيرجي" أيضاً على التوسع بمجالات عملها ليشمل طاقة الرياح مثلاً، إذ تشارك في تطوير وإنشاء وصيانة مرافق طاقة الرياح، مما يمكن شركات الطاقة من الانتقال إلى مصادر نظيفة ومتجددة.

تأتي مشاركة «إن إم دي سي إينيرجي» في (أديبك 2024) في أعقاب سلسلة من الإعلانات الاستراتيجية التي أعلنتها المجموعة في عام 2024، بما في ذلك الإدراج الناجح لشركتها التابعة "إن إم دي سي إينيرجي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر 2024، بعد طرح عام أولي شهد إقبالاً واسعاً، تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المحددة بأكثر من 31.3 مرة. كما انضمت الشركة إلى مجموعة من 15 كياناً مدرجاً، تشكل معاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإسلاميين العالميين.

لزيارة جناح «إن إم دي سي إينيرجي»، يرجى التوجه إلى القاعة السادسة والجناح رقم 6130.

-انتهى-

#بياناتشركات