اتخذت إنوفينتشرز للتعليم، إحدى أبرز مجموعات التعليم الخاصة في دولة الإمارات، خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة التعلم الرقمية من خلال اعتماد منصة "أتش بي إي أروبا" المركزية للشبكات، التي توفر إدارة سحابية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويجسّد هذا التعاون التزام الجانبين بدفع حدود الابتكار في مجال تقنيات التعليم عبر تقديم تجربة تعليمية أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة، يستفيد منها أكثر من 9,000 طالب و1,500 موظف في مدارس المجموعة ومراكز الطفولة المبكرة التابعة لها.

ومع مواصلة إنوفينتشرز للتعليم، مسيرتها التوسعية وافتتاح مدرستين جديدتين هما أكاديمية دبي الدولية في تاون سكوير بدبي، ورافلز وورلد أكاديمي في الجادة بالشارقة، تبقى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها المتمثلة بتمكين المتعلمين وتعزيز جهوزيتهم للمستقبل عبر دفع عجلة الابتكار وإرساء الشمولية والتميز.

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإرساء أسس التعلم السلس

من خلال اعتماد منصة أتش بي إي أروبا المركزية للشبكات، اكتسبت إنوفينتشرز للتعليم رؤية شاملة وآنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لبنيتها التحتية السلكية واللاسلكية. وتستخدم المنصة خوارزميات التعلم الآلي للكشف بشكل استباقي عن أي خلل أو مشكلات محتملة، وتقترح حلولًا تلقائية لمعالجتها، مما يضمن بقاء الصفوف الدراسية والمكتبات والمختبرات ومرافق الأنشطة متصلة بشكل مستمر دون انقطاع.

وفي هذا الإطار، أوضحت بونام بوجاني، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنوفينتشرز للتعليم، أن رؤيتهم تتمثل بإزالة الحواجز المادية أمام التعلم، مضيفة: "بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي التي توفرها منصة أتش بي إي أروبا المركزية للشبكات، أصبح بإمكاننا تنبؤ المشاكل قبل أن تؤثر على العملية التعليمية، مما يمنح مُعلمينا وطلابنا تجربة رقمية سلسلة تدعم التعلم القائم على التعاون والبحث".

تعزيز تجربة استخدام الأجهزة الشخصية والأمان

تواصل مجموعة إنوفينتشرز تبني سياسة "إحضار جهازك الخاص"، حيث يتم إيصال آلاف الأجهزة الخاصة بالطلاب والموظفين يوميًا بالشبكة. وتتكامل منصة أتش بي إي أروبا المركزية للشبكات بسلاسة مع نظام ClearPass للتحكم في الوصول إلى الشبكة، بهدف تطبيق سياسات أمان قائمة على الأدوار ومبادئ انعدام الثقة (Zero Trust)، مما يضمن اتصال كل جهاز، سواءً أكان حاسوبًا مقدمًا من المدرسة أم جهازًا خاصًا بالطالب بطريقة آمنة ومتوافقة مع السياسيات المعتمدة.

يساهم الانتقال إلى نموذج الإدارة السحابية الأصلية بخفض التكاليف التشغيلية على فريق تكنولوجيا المعلومات في إنوفينتشرز، في حين تساعد قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليص المهام المتكررة وتحسين سرعة الاستجابة، وتقليل الحاجة المطلوبة إلى الدعم الفني. كما تساهم هذه الكفاءة التشغيلية في تعزيز التزام المجموعة بالاستدامة، من خلال تقليل استهلاك الطاقة في عمليات الشبكة.

وأضافت بونام: "بفضل منصة أتش بي إي أروبا المركزية للشبكات، أصبحنا نعمل بطريقة أكثر ذكاء وكفاءة، حيث باتت فرق تكنولوجيا المعلومات لدينا تقضي وقتًا أقل في استكشاف المشاكل التقنية وحلها، وتخصص وقتًا أكبر لدفع عجلة الابتكار داخل الصفوف الدراسية".

من الصفوف الذكية إلى تجارب التعلم الهجينة المتكاملة، تسهم منصة أتش بي إي أروبا المركزية للشبكات في تمكين مجموعة إنوفينتشرز من دمج أحدث الأدوات التعليمية مثل الشاشات التفاعلية، وتطبيقات الواقع المعزز والافتراضي، ومنصات التعاون السحابية، ووسائل التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتصبح مجموعة مدارسها رقمية وجاهزة للمستقبل، مما يُهيئ الطلاب للنجاح في عالم تقوده التكنولوجيا.

بدوره، أوضح زيشان هادي، رئيس الأعمال في أتش بي إي أروبا للشبكات في الإمارات وأفريقيا، أن إنوفينتشرز مثالاً بارزاً على أهمية دمج التكنولوجيا بالتعليم لإحداث تحول حقيقي في بيئات التعلم. وأضاف: "إن تبني مجموعة إنوفينتشرز المبكر لمنصة أتش بي إي أروبا المركزية للشبكات يعكس رؤية متقدمة ونهجاً ريادياً في مجال التعليم، حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي والأتمتة في الارتقاء بتجارب التعلم ويضمن أداء عالٍ واتصال آمن وسلس وقابل للتطوير".

وأعرب هادي عن فخره واعتزازه بدعم مهمة المجموعة المتمثلة في تزويد الطلاب والمعلمين بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم رقمي بامتياز.

