-مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، ومصرف "جوليوس بير"، ومؤسسة "يوروكلير"، يبحثون كيف يمكن لإدارة الثروات نقل الأصول الرقمية إلى الأجيال القادمة

- التعاون المشترك يدعم تقديم حلول لتوريث الأصول الرقمية وتخطيط حصر الإرث

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مركز "إنوفيشن هب" في مركز الإبتكار في مركز دبي المالي العالمي، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في العالم الذي يعمل من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تعاونه مع مصرف "جوليوس بير" السويسري العالمي لإدارة الثروات، ومؤسسة "يوروكلير" المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وذلك بهدف قيادة جهود توفير حلول للتحديات في مجال تخطيط عملية تعاقب وتوريث الأصول الرقمية.

وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى مساعدة الشركات العائلية على زيادة مساهمتها في الاقتصاد، سيجمع المشروع الابتكاري التعاوني الذي ينظمه مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي المبتكرين، والمستثمرين، والمختصين المعنيين في قطاع إدارة الثروات لاستكشاف السبل التي يمكن للعائلات من خلالها الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا بهدف إدارة محافظها من الأصول المشفرة والرقمية بما يضمن لها سرعة التوسع والانتشار.

سيعمل خبراء من مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع فريق الابتكار العالمي في "جوليوس بير" ومركز التميز الابتكاري في "يوروكلير" على مدى ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن ينتج عن هذه الجهود ورقة عمل تقدم حلاً جديداً ومُبتكراً يسهل تخطيط مسار ترميز التركات والمواريث للأجيال المتعاقبة. حيث ستساهم التحليلات والنتائج المستخلصة لتكون بمثابة مرجعية توجيهية لمناطق ومؤسسات أخرى تسعى إلى الاستفادة من التحديات المماثلة وتحويلها إلى فرص.

هذا ويُقدر أن يتم نقل أصول بقيمة 3.67 تريليون درهم (تريليون دولار) إلى الجيل القادم في الشرق الأوسط خلال العقد القادم. ومع ذلك، فإن 24% فقط من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لديهم خطة ميراث متكاملة. كما أن التبني السريع لمختلف فئات الأصول الرقمية من قبل الأفراد والشركات ينضوي على تعقيدات محتملة قد تقف حائلاً أمام التنفيذ السلس لخطط التوريث والملكية الحالية. ولا شك أن التعاون بين مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي و"جوليوس بير" و"يوروكلير" سيساعد في تقديم حلول ملموسة لهذا التحدي العالمي المُلح.

وفي هذا الإطار قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "تشهد المنطقة اتجاهاً نحو تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات الأجيال القادمة عبر اعتماد مجموعة متنوعة من فئات الأصول الرقمية لتنويع محافظها وحمايتها مستقبلاً. وذلك من خلال جمع الكيانات العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات ومقدمي الخدمات المالية والجهات التنظيمية والمتكررة في مجال التكنولوجيا المالية، وسيساعد هذا المشروع الابتكاري الجديد في تحويل واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة والتي تعاني من انعدام أو فقر في الخدمات، لفتح الأبواب لمستقبل أكثر شمولاً وتبنياً للتكنولوجيا بالنسبة للشركات العائلية وقطاع إدارة الثروات".

من جانبه قال علي رضا ولي زاده، الرئيس التنفيذي لشركة "جوليوس بير" (الشرق الأوسط) المحدودة: "تشهد عملية نقل الثروات بين الأجيال زخماً كبيراً في الفترة الراهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن في ‘جوليوس بير’ نتمتع بموقع فريد من نوعه لنقدم المشورة لعملائنا كوننا بدأنا مسيرتنا كشركة عائلية. وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس حضور ‘جوليوس بير’ في دبي، أتمنى أن يمثل هذا المشروع الابتكاري بداية موفقة لمسيرة حافلة بالعمل المشترك نحو تعزيز التعاون الوثيق مع عملائنا المستقبليين وتقديم رؤية شاملة تسلط الضوء على تطور قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لاسيما مع ظهور الأصول الرقمية."

وقال فيليب لورينسي، رئيس الاستراتيجيات للمجموعة، قسم إدارة المنتجات والابتكار في "يوروكلير": "بصفتنا نوفر بنية تحتية موثوقة للأسواق المالية، نؤكد التزامنا بالتعاون مع السوق لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا. نحن سعداء للغاية بالعمل مع ’إنوفيشن هب‘ في مركز دبي المالي العالمي و’جوليوس بير’ فيما نعتبره رحلة تحول لمعالجة فجوات السوق وخلق الكفاءات عبر الاستفادة من الترميز. ومن خلال التحقق من فوائد العقود الذكية وإطلاق العنان لها، لدينا القدرة على إعادة تعريف سرد مفهوم إدارة الثروات وخلق حلول مجدية تمتد منافعها عبر الأجيال القادمة."

يعتبر الموقع الاستراتيجي لدبي إلى جانب سمعة مركز دبي المالي العالمي كأكثر مركز خبرة في المنطقة لدعم الشركات العائلية العالمية والإقليمية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، أمراً بالغ الأهمية مما يخولها لعب دور محوري في هذا المجال باعتبارها المكان المثالي لاختبار الحلول المبتكرة والنماذج الأولية لمعالجة مستقبل تخطيط الميراث وإدارة الثروات، مدعوماً بخبرة مدير الثروة السويسري "جوليوس بير" في تقديم المشورة للعائلات التجارية أثناء عملية نقل الثروة في الشرق الأوسط وبالتعاون مع "يوروكلير" والذي ينطلق من استراتيجيته المرتكزة على الابتكار في تحقيق الأمان والكفاءة والتواصل في السوق المالي بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف هذا المشروع الابتكاري إلى تخطي التحديات التي يواجهها الأفراد عند إنشاء خطط للميراث لإدارة المستقبل بشكل أفضل.

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-انتهى-