في إطار سعيها لرفع نسبة التملّك السكني للأسر في المملكة

تهدف مذكرات التفاهم إلى دعم مشتري المنازل المحتملين من خلال توفير حلول تمويلية وتعزيز قدرتهم في الوصول إلى الموارد الحكومية، مثل برنامج "سكني"

تأتي مذكرات التفاهم هذه مع كبار الشركاء في القطاع العقاري في أعقاب إطلاق شركة إنوفست مشروع مجتمعات جدن مؤخراً

المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إنوفست، الشركة الرائدة في تطوير المجتمعات الحيوية المزدهرة في السعودية، اليوم عن توقيع عدة مذكرات تفاهم استراتيجية على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب غلوبال المقام في العاصمة الرياض. وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع كبار الشركاء في القطاع العقاري، بما في ذلك مؤسسات مالية بارزة، وشركات إنشاء ومطوري مشاريع عالميين، وشركات استثمار عقاري.

تتماشى هذه الاتفاقيات مع مبدأ رؤية المملكة 2030، والتي تتمثل في تعزيز قطاع العقارات المحلية، مما تؤكد التزام إنوفست تجاه مشتري المنازل. ويمكن لمشتري المنازل في جميع أنحاء المملكة، من خلال هذه الشراكات، من مستحقين مبادرات وزارة الإسكان المتاحة خلال برنامج "سكني".

من أهداف البرنامج الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية في عام 2017، رفع نسبة التملّك السكني للأسر في المملكة إلى 70% بحلول عام 2030، بإنشاء وحدات سكنية ومن خلال حلول تمويلية للتملك.

وفي المعرض تم توقيع عدة مذكرات التفاهم، كما قال محمد الخرس، رئيس مجلس إدارة إنوفست: "يعد توقيع مذكرات التفاهم هذه مع بنوك وشركات إنشاءات وشركات عقارية خطوة مهمة إلى الأمام في سياق مهمة إنوفست المتمثلة في دعم وتمكين وتشجيع مشتري المنازل في جميع أنحاء المملكة. وتضع هذه الاتفاقيات إطار عمل لنظام دعم على مستوى القطاع العقاري مصمماً لتوجيه العملاء وإرشادهم في طرق الشراء، كما أنها ستواصل لعب دور مهم في صياغة الطريقة التي يتعامل بها قطاع العقارات مع عملية شراء المنازل بما يتماشى مع رؤية 2030".

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في معرض سيتي سكيب غلوبال، تأتي في أعقاب إطلاق شركة إنوفست مؤخراً لمشروع جدن ضمن حي الفرسان.

ويقدم مشروع مجموعة جدن مجمع سكني عالي الجودة وبأسعار مناسبة، يضم فيلات مستقلة تبدأ مساحتها من 250 متراً مربعاً، مع تصميمات عصرية تستند إلى أفضل الممارسات في صناعة الإنشاءات.

وتوفر الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم مساحات معيشة معاصرة ذات مخطط إنشائي مميز، مع جناح مكون من غرفة نوم رئيسية. كما تتمتع هذه الفلل أيضاً بمزايا كبير مما يتماشى مع الرؤية بإنشاء وحدات سكنية بنظام ذكي مساعد على توفير الطاقة، وضمانات شاملة لتوفير راحة البال لقاطنيها.

ويتمتع المشروع بموقع مميز بين مساحات خضراء مفتوحة وهو يضم مناطق مخصصة للمشي، ويمكن للقاطنين فيه الاستمتاع بخدمات متكاملة توفرها مرافق ووسائل راحة فاخرة.

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نبذة عن إنوفست

تأسست إنوفست عام 2017 انطلاقاً من فكر عصري مدروس والتزام تام تجاه تحقيق التقدم في تطوير المدن وإدارة المجتمعات السكنية الصديقة للبيئة، والتي تتسم بالحيوية والاستدامة وتستخدم أحدث التقنيات وأساليب البناء لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين نوعية الحياة. وتفخر إنوفست اليوم بقائمة طويلة من الإنجازات المرموقة التي ترسم صورة مشرقة للمجتمعات المتحضرة وتمزج بين الإرث العريق والحياة العصرية.

وفي سعينا للمساهمة في تحقيق تطلعات المملكة وإقامة مجتمعات مثالية، فقد عملنا على تطوير النهج المثالي ونجحنا في تطوير مجتمعات مزدهرة منسجمة عبر مزيج متوازن من التفاصيل المستوحاة من التاريخ والهندسة المعمارية المذهلة، إذ نطمح لأن نكون الشركة الأكثر ابتكاراً ونحصل على شهادة المطور العقاري المعتمد في السعودية.