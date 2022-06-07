· مايكروسوفت ادفيرتايزنغ تعزز علاقتها مع إنموبي في جنوب شرق آسيا وتركيا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا

· ستتولى إنموبي مسؤولية المبيعات المؤسسية والاستراتيجية وإدارة الحسابات والتسويق والتمويل والتحصيل والفوترة في 73 دولة عبر هذه المناطق بالإضافة إلى الهند

· تعتزم إنموبي توسيع فريق العمل في السوق لدفع النمو في مايكروسوفت ادفيرتايزنغ وتعزيز العلاقة مع مايكروسوفت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنموبيInMobi، المزود الرائد لتقنيات المحتوى والتسويق وتحقيق الدخل التي تساعد الشركات على تعزيز النمو، اليوم عن توسيع شراكتها مع شركة مايكروسوفت ادفيرتايزنغ Microsoft Advertising لدعم المؤسسات والمعلنين الاستراتيجيين في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وستقدم إنموبي للمسوقين حلاً متكاملاً لدعم حملاتهم المبنية على إمكانات البحث والعرض الأصلية لإعلانات مايكروسوفت وقدرات تقنية إعلانات الهاتف المتحرك لمنصات إنموبي الإعلانية.

وقد دخلت إنموبي ومايكروسوفت في شراكة استراتيجية منذ يوليو 2018 وذلك لمساعدة المؤسسات على تسريع تحولها الرقمي من خلال تزويدهم بالرؤى والجمهور ومنصات المشاركة لعالم مترابط، وتم توسيع الشراكة في عام 2019 حيث أضافت إنموبي منتجات وحلول Microsoft Advertising مايكروسوفت ادفيرتايزنغ إلى منتجاتها في الهند.

وتعليقاً على هذا قال مارك ريتشاردسون، نائب رئيس مايكروسوفت ادفيرتايزنغ في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية: "يسرنا اعتزام إنموبي توسعة تمثيلها لمجموعة كاملة من العروض الإعلانية للعملاء الاستراتيجيين والشركات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا كجزء من استمرارنا في تعزيز وزيادة انتشار جهود المبيعات والتسويق في هذه المنطقة. "

وتقدم مايكروسوفت ادفيرتايزنغ حلولاً إعلانية تصل إلى الأشخاص عبر الشركات التابعة لمايكروسوفت بما في ذلك Bing و Microsoft News و Edge و Outlook بالإضافة إلى المواقع الشريكة مثل AOL و Yahoo.

بدوره قال نيك سيكولد، نائب رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ للإعلان في مايكروسوفت ادفيرتايزنغ: "على مدى السنتين ونصف الماضيتين، قامت إنموبي بعمل رائع في ترسيخ البصمة الهندية لشركة مايكروسوفت ادفيرتايزنغ مع مضاعفة الإيرادات خلال نفس الفترة، وحققت معرفة وخبرة إنموبي الواسعة في بيئة الإعلان الرقمي في الهند جنبًا إلى جنب مع علاقات العملاء الموثوق بهم نموًا كبيرًا على الرغم من آثار الوباء. لقد أدى سجل إنجازات إنموبي الناجح في الهند إلى قيام مايكروسوفت ادفيرتايزنغ بتوسيع تغطيتها عبر جنوب شرق آسيا حيث سيتم تكليفهم ببناء علاقات وثيقة مع المعلنين والوكالات لتنمية الأعمال التجارية في المنطقة."

وكجزء من هذا التوسع، سيتولى روهيت دوسي، المدير العام لأعمال مايكروسوفت ادفيرتايزنغ في إن موبي، مسؤوليات إضافية لتنمية أعمال مايكروسوفت ادفيرتايزنغ التجارية عبر جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وتركيا والأسواق الأفريقية وتولي قيادة العلاقة العالمية مع مايكروسوفت.

وفي هذا الصدد، قال روهيت دوسي: "ستمكّن الشراكة الممتدة بين مايكروسوفت ادفيرتايزنغ وإنموبي جهات التسويق من تقديم تجربة علامة تجارية موحدة للعملاء من خلال الجمع بين أفضل منصات البحث والعرض الأصلية عبر كلتا المؤسستين، ونحن في وضع فريد لتقديم مايكروسوفت ادفيرتايزنغ للمسوقين في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تقديرنا العميق لاحتياجات المسوقين وفهمنا العميق للأسواق وفريق عمل يضع العملاء في قائمة أولوياته."

وستكون إنموبي مسؤولة عن المبيعات وإدارة الحسابات والتسويق والتمويل والتحصيل والفوترة لعملاء مايكروسوفت ادفيرتايزنغ، التي تديرها إنموبي في الهند وجنوب شرق آسيا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا من الآن فصاعدًا، والغرض من الفوترة المباشرة مع إنموبي هو إتاحة تجربة سلسة وخالية من المتاعب للمعلنين من إنموبي حيث يستفيدون من خدماتها.

وقال أنكيت ماهيشواري ، أحد عملاء إن موبي، نائب رئيس التسويق في انغارا، وهي شركة تصنيع مجوهرات مرموقة للألماس والأحجار الكريمة عبر الإنترنت: "يعتبر فريق إنموبي محوريًا في النجاح الذي شهدته انغارا مع مايكروسوفت، فقد عزز نهجهم الاستباقي مرارًا وتكرارًا كفاءة الحملة ودعم الابتكار محققاً عوائد سخية للعلامة التجارية، ونحن نتطلع إلى تكرار هذا النجاح عبر مناطق جغرافية وأسواق متعددة والانتقال من قوة إلى قوة مع إنموبي كشريك. "

وفي معرض تعليقه على هذا التوسع قال اناند ميستري، مدير التسويق الرقمي في شركة كوميرس بنديت: " في العامين الماضيين، مكنتنا الشراكة مع فريق إنموبي من تنمية الأعمال التجارية باستمرار وزيادة عائد الاستثمار لعملائنا على منصة مايكروسوفت ادفيرتايزنغ، فلم تضف المدخلات الاستراتيجية والتميز التنفيذي من إنموبي قيمة إلى أعمال عملائنا فحسب، بل أدت أيضًا إلى تعميق علاقة كوميرس بنديت معهم، فقد كانت الرؤى الشاملة التي شاركها فريق إنموبي بشأن البحث والتسوق والشاشة الأصلية جوهرية في استكشاف أعمالنا وتوسيع نطاقها عبر مواقع جديدة على مستوى العالم، ونحن متحمسون لرؤية هذه الشراكة تصل إلى آفاق جديدة في المستقبل!"

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حول إنموبي

شركة إنموبي هي المزود الرائد للمحتوى وتقنيات تحقيق الدخل والتسويق التي تساعد في تعزيز نمو الصناعات في جميع أنحاء العالم، وتسعى منصة البرامج الإعلانية الشاملة للشركة والمحتوى المترابط وخبرات التجارة الإلكترونية إلى تفعيل دور الجماهير وتحقيق تواصل أكثر فعالية وتنويع الإيرادات للشركات في كل مكان.

وبفضل الخبرة العميقة في مجال الأجهزة المحمولة، فإن إنموبي تعتبر الشريك المثالي للمسوقين وصانعي المحتوى والشركات العاملة في كافة المجالات الأخرى، وتتخذ إنموبي من سنغافورة مقراً رئيساً لها، ولها حضور كبير في سان فرانسيسكو ولندن وبنغالور كما لديها عمليات في نيويورك وشيكاغو وكانساس سيتي ولوس أنجلوس ودلهي ومومباي وبكين وشنغهاي وجاكرتا ومانيلا وكوالالمبور وسيدني وملبورن وسيول وطوكيو ودبي. لمعرفة المزيد قم بزيارة inmobi.com.

ملف تعريفي للناطق باسم إنموبي:

روهيت دوسي، مدير، مايكروسوفت ادفيرتايزنغ في إنموبي

روهيت دوسي هو مدير أعمال مايكروسوفت ادفيرتايزنغ في إنموبي، وهو مسؤول عن إدارة الأرباح والخسائر وتنمية الإيرادات والشراكات الإستراتيجية لأعمال مايكروسوفت ادفيرتايزنغ في الهند، ويمتلك روهيت أكثر من 8 سنوات من الخبرة، حيث عمل سابقًا في شركات مثل Google وRocket

Internet. وروهيت أيضًا رائد أعمال فقد قام بتأسيس LataHun، وهي شركة ناشئة لوجستية محلية تعمل بنظام B2B، وهو خريج معهد روركي الهندي للتكنولوجيا.

للتواصل الإعلامي: ليزا جورج، آيريس للعلاقات العامة، دبي، الإمارات، تلفون +97144341207، بريد إلكتروني: Lisa@irispr.net/

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