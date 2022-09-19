دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة "إنفينيت بلو"، المزود الرائد للتخطيط من أجل استمرارية الأعمال/التعافي من الكوارث وبرمجيات إدارة الاستجابة، شراكةً تطبيقيةً مع "برو بادي سوفتوير سوليوشنز"، وهي شركة رائدة تعمل في مجال الاستشارات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات. وخضعت شركة "برو بادي" لتدريب للحصول على شهادة التطبيق وتمت الموافقة عليها لتشرع في التطبيق الناجح لبرمجية "بي سي إن ذا كلاود" من "إنفينيت بلو" الحائزة على جوائز.

وقال مات كوكس، نائب الرئيس لشؤون التحالفات الاستراتيجية الذي يشرف على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لصالح شركة "إنفينيت بلو" في هذا السياق: "في فترة قصيرة من الزمن، كان الطلب على برمجية ’بي سي إن ذا كلاود‘ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مذهلاً للغاية". وأضاف: "لقد وجدنا في شركة ’برو بادي‘ شريكاً قوياً يدعمنا في عملية التطبيق، إذ إنّ الخبرة والمعرفة التي تتمتع بهما الشركة في إدارة استمرارية الأعمال وتخطيط البرمجيات وحلول الحوكمة والمخاطر والامتثال تجعلانها شريكاً مثالياً بالنسبة إلى ’إنفينيت بلو‘".

ويمكّن تطبيق "بي سي إن ذا كلاود" ("بي سي آي سي")، بصفته حلاً متكاملاً تماماً، المؤسسات من التخطيط والتحضير والاختبار والإدارة وإخطار الفرق بكيفية الاستجابة لأي اضطراب محتمل في الأعمال. من خلال فريق يضم خبراء في القطاع وسلسلة من البرمجيات مع ضمان بنسبة 99.99 في المائة في وقت التشغيل، تمنح "إنفينيت بلو" المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم الوضوح والقدرة على التحكم في الاضطرابات التي تؤثر على أعمالها اليومية.

من جانبه، قال بافان كومار، مدير المبيعات والتحالفات الاستراتيجية في شركة "برو بادي": " أعجبنا للغاية عرض ’بي سي إن ذا كلاود‘. بعد أن عملنا مع العديد من المنتجات المنافسة، سرعان ما أدركنا أن تجهيز العملاء للعمل لا يتطلّب سوى القليل من التخصيص أو التغيير في التعليمات البرمجية. وهو ما سيُسهم بشكل كبير في تسريع الوقت الذي يستغرقه التطبيق، ما يعني أن العملاء سيحققون عائدات استثمار أسرع".

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "بي سي إن ذا كلاود" يساعد الشركات من خلال الالتزام بالمرونة التنظيمية عبر توفير منتج بديهي وذي ميزات كاملة مع بيانات متبادلة، وتدفقات عمل آلية، وإعداد تقارير وإشعارات جماعية مدمجة من خلال منصة "سينديغو". وقد تعزز ذلك بصورة أكبر من خلال فريق خدماتنا الاستشارية. ويتمتع هذا المنتج بالمرونة لتلبية احتياجات العملاء الفريدة ومستوى نضجهم على صعيد استمرارية الأعمال/التعافي من الكوارث. ويقوم تطبيق "بي سي إن ذا كلاود" على المنصة التي تستخدم أقلّ قدرٍ من التعليمات البرمجية من "إنفينيت بلو"، وتتيح قدراً أكبر من مرونة المنتجات وإدخالاً سريعاً للتحسينات. هذا

ويتم استخدام "بي سي إن ذا كلاود" حول العالم من قبل أكثر من 500 ألف مستخدم وهو يخدم شركات مدرجة في قائمة "فورتشن 10" أكثر من أي حل آخر لتخطيط استمرارية الأعمال/التعافي من الكوارث.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة "برو بادي سوفتوير سوليوشنز".

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لمحة عن "إنفينيت بلو"

تعتبر "إنفينيت بلو" مزوداً لحلول البرمجيات يمكّن بعض أكبر المؤسسات في العالم من أن تصبح أكثر مقاومة للعقبات وأكثر مرونة. تعمل تطبيقاتنا السهلة الاستخدام والمرنة معاً كمركز قيادة متكامل وقابل للتهيئة لاستمرارية الأعمال. يستطيع القادة حالياً رؤية التهديدات المحتملة على مستوى المؤسسة بحيث تتمكنون من التخطيط بشكل أكثر ذكاءً، والاستجابة في الوقت الفعلي، والتعافي بشكل أقوى من الاضطرابات على غرار الحرائق والكوارث الطبيعية والخروقات الأمنية والأوبئة العالمية وغيرها من الاحتمالات. وتقوم مجموعة تطبيقات المرونة التنظيمية خاصتنا على منصتنا القائمة على استخدام أقلّ قدرٍ من التعليمات البرمجية وهي مدعومة من قبل فريق الخبراء لدينا، لذلك من السهل دمج وتهيئة تطبيقاتنا الحالية أو إنشاء شيء مخصص لاحتياجات مؤسستك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: InfiniteBlue.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220918005025/en/

* المصدر: "ايتوس واير"

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