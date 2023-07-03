يعزز الاتصال بالعملاء ويرتقي بتجربتهم في جميع مراكز إنفينيتي وقنوات التواصل التابعة لها

يوفر تصميم مراكز البيع بالتجزئة المبتكر والمستوحى من الحضارة اليابانية تجربة سلسة لا مثيل لها

تضفي الهوية البصرية المبتكرة طابعاً ديناميكياً على العلامة التجارية من خلال الشعار الذي تم تحديثه

ترتقي الهوية المحدّثة للعلامة التجارية بتجربة الاتصال مع العملاء بفضل التركيز على عدة حواس من خلال الرائحة والصوت

الكويت- أعلنت إنفينيتي عن تحديث علامتها التجارية بشكل شامل من أجل تعزيز الاتصال مع العملاء وتوفير "أعلى مستويات الراحة والترحيب" في مختلف مراكز إنفينيتي وقنوات التواصل التابعة لها.

وتم تنفيذ التحديث من خلال ابتكار تصميم جديد لمراكز البيع يلائم شعار العلامة التجارية المبتكر والطابع متعدد الحواس لهويتها الحديثة. ويعكس الشعار المستوحى من تاريخ الشركة اليابانية العريق تركيز إنفينيتي على التجارب الراقية المخصصة، والتي تعتبرها الشركة على نفس القدر من الأهمية مثل السيارة نفسها.

وقال أساكو هوشينو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور المحدودة: " يرتقي التصميم المبتكر بالتجربة الشاملة لامتلاك السيارة التي تمتاز بها إنفينيتي ويعكس تطلعات العلامة التجارية لبناء مستقبل مشرق". وأضاف: "نثق أن التصميم الفاخر يجب أن يكون بسيطاً ومميزاً. ولذلك، نفذنا هذه التحديثات من أجل تعزيز الاتصال بعملائنا الكرام".

تصميم مبتكر لمراكز البيع

نفذ موظفو قسم التصميم العالمي في إنفينيتي بمقرهم في أتسوجي باليابان، التصميم المبتكر لمراكز البيع والذي يجمع بين التصميم الخارجي الأنيق والسلس والتصميم الداخلي المفتوح والمضاء بشكل جيد. وتلتزم الشركة بتوفير صالات عرض مميزة لعملائها من أجل تعزيز الاتصال والتفاعل مع العلامة التجارية نظراً إلى أن هذه الصالات تؤدي دوراً كبيراً في الارتقاء بتجربة الملكية الشاملة التي تمتاز بها إنفينيتي. ويحتفي التصميم المبتكر والمستوحى من التصاميم اليابانية بالسمات العريقة للعلامة التجارية ويسهم في توفير تجربة شاملة للعملاء.

ويعكس التصميم الشامل فلسفة "ما" (Ma) التي تركز على المسافة بين الأشياء من خلال توفير مساحة فارغة بسعة إضافية لضمان التوازن بين جميع العناصر، وهو مفهوم مختلف عن المفهوم الغربي للتصميم البسيط.

وتمتاز الواجهة الخارجية بالحواف الداكنة على طول خط السقف من أجل تعزيز الإحساس بالظل والتحكم بضوء الشمس في صالة العرض. أما في الداخل، تم تصميم صالة العرض بشكل مبتكر لتعزيز الشعور بالرحابة وتوفير تجربة سلسة للعملاء.

وقال سام شين، المدير العام لقسم إنفينيتي العالمي: "طلبنا من موظفي التصميم الموهوبين ابتكار بيئة مبيعات تعكس العصر الجديد الذي تتطلع إليه علامة إنفينيتي". وأضاف: "توفر صالات العرض مساحة كبيرة ومضاءة بشكل جيد ترتقي بتجربة الشراء وتسهم في تعزيز التفاعل بين العملاء والعلامة التجارية".

شعار العلامة التجارية المحدّث

منذ تأسيس إنفينيتي في عام 1989، استُلهم شعار العلامة التجارية من الطريق الممتد بلا نهاية نحو الأفق، ما يعكس تركيز العلامة التجارية على المستقبل وقدرتها على مواجهة التحديات، إضافة إلى تحلي السائقين بنفس التفكير الذي يركز على المستقبل.

ويُعتبر الشعار المحدّث رابع شعار للعلامة التجارية على مدار تاريخها، حيث تم التركيز على "الطريق الممتد بلا نهاية" وعلى الأفق بشكل أكبر، مع تعديل المسافات بين أحرف كلمة "INFINITI" لتلائم التصميم الجديد وتبرز خط الأفق.

وقال ألفونسو ألبيسا، نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي: "هدفنا هو تحديث شعار إنفينيتي لكي يعكس المرحلة القادمة والمستقبل المزدهر للشركة". وأضاف: "يعكس الشعار التزامنا بالتركيز على المستقبل وفتح آفاق جديدة للازدهار من خلال التركيز بشكل أكبر على نقطة التقاطع بين الطريق الممتد بلا نهاية والأفق".

وسيتم تزيين سيارات إنفينيتي في المستقبل بشعار إنفينيتي الجديد ثلاثي الأبعاد، مما يضفي على السيارة طابعاً ديناميكياً يوحي بالحركة والقوة ويمثّل إعلاناً قوياً عن حضور السيارة باعتباره العنصر الأساسي الذي نراه على مقدمة سيارات إنفينيتي بالإضافة إلى الإضاءة التي تكشف الأفق على امتداد الطريق.

شعار جديد متعدد الحواس وينبض بالحياة

التجارب التي تتناول أكثر من حاسة واحدة تبقى في الذاكرة، ما دفع إنفينيتي إلى تصميم شعار مبتكر يركز على عدة حواس بما فيها الشم والسمع لتعزيز التواصل مع العملاء وتقديم هوية بصرية حديثة.

رائحة مميزة تعكس أجواء الغابات اليابانية

تحمل الروائح ذكريات الأماكن التي زرناها في الماضي وحتى الأماكن التي نحلم بزيارتها. ولذلك، أعلنت العلامة التجارية عن ابتكار رائحة جديدة سيتم استخدامها في فعاليات العلامة التجارية. كما يمكن لصالات العرض التابعة للشركة استخدامها بشكل اختياري من أجل خلق شعور لدى ضيوف صالات عرض إنفينيتي في جميع أنحاء العالم بأنهم في اليابان - مصدر إلهام إنفينيتي.

وتضفي الرائحة المميزة من إنفينيتي إحساساً بالنشاط والراحة وتعكس التناغم الذي يمكن تحقيقه بين العناصر المتباينة لتقديم منتج مبتكر ومتكامل. ويتم استحضار رائحة الغابة اليابانية بالاعتماد على خشب الهينوكي (شجر السرو الياباني) والسوجي (الأرز الياباني) واليوزو (الحمضيات اليابانية). وتم الاعتماد على إحدى أشهر مصممي العطور في اليابان لتصنيع رائحة إنفينيتي المميزة من مصادر مستدامة وعضوية بالكامل.

تعتمد الهوية الصوتية على الأصوات البشرية والأصوات القادمة من اليابان

ابتكرت إنفينيتي هوية صوتية للعلامة التجارية من خلال إطلاق مقطع صوتي بعنوان "لحظة هدوء" والذي يعتمد عليه الشعار الصوتي الجديد (سونيك) لاستخدامه في أنشطة العلامة التجارية في المستقبل والتجارب داخل السيارة.

ويضفي الشعار الصوتي أجواءً من التشويق من خلال الجمع بين الموسيقى اليابانية التي تمتاز بالحيوية والأصوات الهادئة بشكل متناغم باستخدام آلة "تايكو" اليابانية التي تعكس الأداء البشري القوي وآلة "فورين" (أجراس الريح اليابانية) التي تصدر صوتاً بالاعتماد على الرياح فقط من أجل إضفاء جو هادئ ومنعش. ويمتاز الشعار الصوتي بطابعه الأنثوي لتنبيه الحواس إلى أن هناك شيء ما على وشك الحدوث تماشياً مع قيم علامة إنفينيتي التجارية التي تركز على "الإنسان".

تعرّفوا على التصميم المبتكر والمظهر الجديد

يمكن لزوار قنوات إنفينيتي الرقمية التعرّف على الهوية البصرية المحدّثة بدءاً من اليوم. كما يمكن للضيوف في مراكز البيع المختارة في الولايات المتحدة والمكسيك والشرق الأوسط الاستمتاع بتجربة التصميم الجديد لصالات العرض بدءاً من الشهر الحالي.

سيكون العملاء في الدوحة بدولة قطر ومدينة مونتيري في المكسيك و"داون تاون" في لوس أنجلوس وجورج تاون وتكساس أول من يرى التصميم الأنيق لصالة عرض إنفينيتي الجديدة.

سيتم تحديث مراكز إنفينيتي الإضافية في أمريكا والشرق الأوسط في وقت لاحق من العام الحالي. كما سيتم تحديث المراكز في جميع أنحاء العالم تدريجياً.

لمزيد من المعلومات عن تحديث علامة إنفينيتي التجارية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.infiniti-me.com/.

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نبذة عن "إنفينيتي" INFINITI

تتّخذ شركة "إنفينيتي" موتور من يوكوهاما في اليابان مقراً لها وهي متواجدة حول العالم عبر مكاتب إقليمية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، والصين إلى جانب مجموعة إنفينيتي الأسواق الدولية في دبي. تُصنّع سيّارات "إنفينيتي" الفاخرة في مصانع الشركة في اليابان وأميركا الشمالية والصين، فيما تقع ستوديوهات "إنفينيتي" للتصميم في مدينة أتسوغي بالقرب من يوكوهاما وفي لندن وسان دييغو وبكين.

لمزيد من المعلومات عن "إنفينيتي" وعن تقنيّاتها الرائدة في القطاع، الرجاء زيارة موقع www.infiniti-me.com/. يُمكن أيضاً متابعة "إنفينيتي" على فيسبوك وإنستجرام وتويتر ولينكد إن ومشاهدة أجدد مقاطع الفيديو على يوتيوب.

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مكتب "إنفينيتي" الإعلامي

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