إنفينيتي تؤكد أن أول سياراتها الكهربائية ستكون سيارة سيدان أنيقة

تشير سيارة Vision Qe كوبيه إلى بدء العمل على السيارات الكهربائية المستقبلية

تجسد السيارة التجريبية لغة التصميم المتطورة لإنفينيتي، "فن الحركة"

دبي - كشفت إنفينيتي اليوم عن سيارة Vision Qe التجريبية التي تقدم لمحة عن مستقبل التنقل الكهربائي مع العلامة التجارية. وتجسد هذه السيارة التجريبية، الذي تم عرضها خلال فعالية فنية بجوار خليج طوكيو، لغة التصميم المتطورة للعلامة التجارية وتقدم لمحة عن أول سيارة سيدان كهربائية بالكامل من إنفينيتي.

سيارة أنيقة تعكس ملامح فلسفة تصميم إنفينيتي "فن الحركة"

تعرض سيارة Vision Qe التجريبية من إنفينيتي ملامح فلسفة التصميم المتطورة للعلامة التجارية "فن الحركة" في عصر السيارات الكهربائية بالكامل، حيث تمزج التفاصيل الفنية مع تصميم سلس متسق يتدفق من الأمام إلى الخلف. ورغم كونها سيارة تجريبية تُعرض ثابتة في مكانها، فإن مظهرها الأنيق والديناميكي يمنح المشاهد إحساساً بحركتها الرشيقة.

مستوحاة من الفخامة اليابانية العصرية

عند اختيار التوجه العام لتصميم سيارة Vision Qe التجريبية، استلهم فريق التصميم العالمي في إنفينيتي خطوط التصميم العريضة من ثلاث فلسفات يابانية.

شرع المصممون في ابتكار تصميم مميز يحفز الحواس ويدللها باتباع فلسفة "كابوكو" (Kabuku). وخلال تنفيذ رؤيتهم، صممواً هيكلاً يوفر إحساساً بالسرعة والديناميكية والحركة من خلال فلسفة "شو" (Sho) مع دمج التفاصيل الدقيقة الرائعة التي تعكس الرقي والبساطة من فلسفة "سوي" (Sui).

وكانت النتيجة النهائية لاتباع هذه الفلسفات الثلاث هي تصميم سيارة السيدان كوبيه الكهربائية بالكامل المستقبلية.

مستويات استثنائية من الأداء الفائق

تجمع السيارة بين الخطوط المضغوطة البسيطة على طول جانب الهيكل مع السطح السلس للرفارف من أجل تعزيز الحضور الأنيق والقوي للسيارة في نفس الوقت، ما يشير إلى منظومة الحركة الكهربائية القوية التي ستوفرها السيارة المستقبلية التي ستدخل خط الإنتاج.

وقال ألفونسو ألبايسا، نائب الرئيس الأول لقسم التصميم العالمي: "عندما بدأنا استلهام مبادئ "فن الحركة"، اكتشفنا فلسفة "شو" اليابانية، والتي تعني التحليق بسلاسة وقوة. وبدأ مصممونا في إنشاء تصاميم بدت لي وكأنها صورة تجريدية لطائر أثناء الطيران؛ قوية، رغم ثباتها تقريباً، ولكنها تمنح إحساساً بالسرعة". وأضاف: "كان المظهر الجانبي الأنيق والمنخفض المقترن بالرفارف الخلفية الكبيرة ذات العرض المتناقص تدريجياً يعبر عن سلاسة الحركة والقوة في نفس الوقت".

العجلات اللامعة

تُجهز السيارة التجريبية بعجلات كبيرة بتصميم هندسي رائع مستوحى من ملفات المحرك الكهربائي. وتتباين اللمسات الذهبية الدافئة مع لون الهيكل الأزرق الأنيق.

تطور الشبك الأمامي المقوس المزدوج المميز

تمت إعادة تصميم الشبك الأمامي "المقوس المزدوج" المميز من إنفينيتي ليناسب عصر السيارات الكهربائية، فأصبح يتميز بالخطوط البارزة ضمن المصد الأمامي مع إضاءة ساطعة بتقنية LED.

إضاءة تعكس الفن الرقمي

تتزين المصابيح الأمامية والخلفية بالإضاءة على شكل مفاتيح البيانو الرقمية، حيث تضيء بدرجات ذهبية رائعة.

ويتألق شعار العلامة التجارية ثلاثي الأبعاد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، في الجزء الأمامي من سيارة Vision Qe التجريبية. وتتصل المصابيح الأمامية الأنيقة معاً، ما يبرز عرض السيارة ويعزز طابع الفن الرقمي.

وتمتد المصابيح الخلفية بالإضاءة على شكل مفاتيح البيانو الرقمية بعرض الجزء الخلفي من السيارة بالكامل، وتندمج بسلاسة مع الجناح الديناميكي الهوائي. وتنحني المصابيح على شكل قوس لطيف ينسجم مع الألواح الجانبية للهيكل بدقة متناهية.

إضافة إلى ذلك، تعمل السيارة على الترحيب بعودة مالكها عبر إضاءة المصابيح بنمط متحرك عند اقتراب حامل المفتاح منها.

رمزية الألوان

تأتي سيارة Vision Qe التجريبية مطلية بدرجة مخصصة من اللون الأزرق الداكن، وهي عبارة عن لون أساسي أزرق داكن غني باللمسات الذهبية اللامعة. ويتغير اللون وفقاً للبيئة المحيطة، حيث تتغير درجاته على الأسطح الملساء تحت الضوء والظل بفضل اللمسات الذهبية الدافئة.

ويتوافق المزيج الأنيق بين اللونين الأزرق والذهبي مع هوية إنفينيتي البصرية التي تم تحديثها مؤخراً، والتي ترتكز على هذين اللونين.

سيارة Vision Qe التجريبية تتألق في المقر العالمي للعلامة التجارية

يمكن لزوار المقر الرئيسي العالمي لشركة إنفينيتي في يوكوهاما باليابان مشاهدة سيارة Vision Qe التجريبية الأنيقة اعتباراً من الشهر المقبل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة غرفة أخبار إنفينيتي.

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نبذة عن "إنفينيتي" INFINITI

تتّخذ شركة "إنفينيتي" موتور من يوكوهاما في اليابان مقراً لها وهي متواجدة حول العالم عبر مكاتب إقليمية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، والصين إلى جانب مجموعة إنفينيتي الأسواق الدولية في دبي. تُصنّع سيّارات "إنفينيتي" الفاخرة في مصانع الشركة في اليابان وأميركا الشمالية والصين، فيما تقع ستوديوهات "إنفينيتي" للتصميم في مدينة أتسوغي بالقرب من يوكوهاما وفي لندن وسان دييغو وبكين.

لمزيد من المعلومات عن "إنفينيتي" وعن تقنيّاتها الرائدة في القطاع، الرجاء زيارة موقع www.infiniti-me.com/. يُمكن أيضاً متابعة "إنفينيتي" على فيسبوك وإنستجرام وتويتر ولينكد إن ومشاهدة أجدد مقاطع الفيديو على يوتيوب.