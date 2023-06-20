موسعةً نطاق انتشارها العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إنفيكتوس للاستثمار" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنفيكتوس)، اليوم، عن نجاحها في إتمام أكثر من مليون طن متري من صادرات السلع الزراعية إلى مصر حتى الآن هذا العام. كما تشهد الشركة تسجيل نمو ملحوظ في أعمالها التجارية الخاصة بتصدير السلع ضمن قارة أفريقيا، ولا سيّما إلى مصر باعتبارها واحدة من الأسواق الرئيسة لنمو أعمال الشركة.

وتدير شركة "إنفيكتوس للاستثمار" عملياتها في أكثر من 70 دولة حول العالم وتعمل في مجال توفير الحبوب والمنتجات الغذائية الأساسية والسلع الأخرى مع التركيز بشكل خاص على مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وسجلت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إجمالي إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي. وشكلت الأسواق الأفريقية منطقة نمو رئيسة لأعمال الشركة في الربع الأول من عام 2023، حيث نمت إيرادات الشركة الناتجة عن عملياتها في قارة إفريقيا بنسبة 59%، بزيادة قدرها 1,712 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1,077 مليار درهم إماراتي حققتها الشركة خلال الربع الأول من عام 2022.

وقال أمير داوود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: "تتمحور مهمة "إنفيكتوس للاستثمار" حول تقديم خدمات استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتشكل مصر باقتصادها المتنامي وموقعها الاستراتيجي، سوقاً مثالية ومزدهرة لقطاع السلع الزراعية. ومع تركيزنا المستمر على تعزيز قيم الجودة والموثوقية والاستدامة، فقد نجحنا في إثبات أنفسنا شريكاً موثوقاً به في السوق المصرية."

وأضاف عبد اللطيف: "نواصل التركيز على تعزيز استثماراتنا وترسيخ ريادتنا على المدى الطويل، وتتمثل أهدافنا في العمل على إحراز تقدم كبير على صعيد تنويع محفظة أعمالنا والأسواق التي ننشط فيها وزيادة معدلات النمو وإحداث تأثير إيجابي ملموس على العالم من حولنا. وسنستمر في التركيز بنشاط على تحديد الفرص الناشئة وتسخير خبراتنا ومواردنا للاستفادة منها في تطوير منظومة متكاملة للأعمال التجارية في مجال السلع الزراعية."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة حول شركة إنفيكتوس للاستثمار:

إنفيكتوس للاستثمار (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنفيكتوس) هي منصة عالمية تتيح للمنتجين والمستهلكين تداول مجموعة من السلع الأساسية والتي تشمل الحبوب والمواد الاستهلاكية وغيرها من المنتجات المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

حرصت الشركة على تعزيز الروابط ضمن شبكتها الواسعة والمتنوعة من المزودين والموردين لتوسيع سلسلة القيمة لتشمل صغار المزارعين المستقلين عبر العديد من الأسواق وذلك بهدف إعادة رسم ملامح المستقبل الغذائي، وتطوير حلول مخصصة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة على الصعيد العالمي.

تدير إنفيكتوس للاستثمار شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لها وهي Invictus Trading FZE التي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقراً رئيساً لعملياتها وتوفر خدماتها حالياً في 70 دولة حول العالم.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

عمر عبدربه

omar.abdraboo@mslgroup.com