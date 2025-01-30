سيقام معرض WHX Tech الافتتاحي في مركز دبي التجاري العالمي من 8 إلى 10 سبتمبر 2025

الافتتاحي في مركز دبي التجاري العالمي من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 سيستضيف معرض WHX Tech ، الذي تستضيفه شركة إنفورما ماركت بالشراكة مع الجمعية العالمية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية أكثر من 300 عارض و5,000 زائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم الإعلان رسميًا عن إطلاق معرض WHX Tech، وهو معرض جديد للصحة الرقمية والتكنولوجيا والابتكار أطلقته شركة إنفورما ماركيتس، في اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الصحة العربي، حيث يأتي هذا الإطلاق بعد الإعلان عن توحيد مجموعة فعاليات الرعاية الصحية العالمية لشركة إنفورما تحت العلامة التجارية معرض الصحة العالمي (WHX).

يجمع معرض الصحة العالمي WHX جميع فعاليات الرعاية الصحية التي تنظمها شركة إنفورما ماركيتس حول العالم، بما في ذلك معرض الصحة العالمي دبي WHX Dubai (المعروف سابقًا باسم آراب هيلث) ومعرض المختبرات العالمية دبي WHX Labs Dubai (المعروف سابقًا باسم ميدلاب الشرق الأوسط)، حيث تعمل هذه الخطوة على توحيد هذه الأحداث تحت رؤية واحدة متماسكة، مما يعزز تأثيرها العالمي، ويعزز الروابط، ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء منظومة الرعاية الصحية.

سيقام الحدث الافتتاحي WHX Tech في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، مما يرسخ مكانته كمركز عالمي رائد للابتكار في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

ويستضيف الحدث، الذي يقام بالشراكة مع الجمعية العالمية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية وهي مستشار عالمي للنظام البيئي الصحي، خبرتها في تقديم محتوى عالمي المستوى، والتطوير المهني، والتحول الصحي الرقمي من خلال نماذج نضج مثبتة.

وبهذه المناسبة قالت سولين سينجر، نائبة الرئيس في إنفورما ماركتس: "إن إطلاق معرض WHX Tech، وهو جزء من التحول الأوسع نطاقًا لمعرض الصحة العالمي (WHX) التابع لإنفورما، يمثل خطوة محورية في مواءمة فعاليات الرعاية الصحية العالمية لدينا مع هوية مشتركة. تعكس هذه الهوية الجديدة التزامنا بتعزيز التعاون السلس عبر الحدود والصناعات.

وأضافت سينجر قائلة:"مع WHX Tech، نعمل على إنشاء منصة مخصصة لجمع ألمع العقول وأحدث ابتكارات الصحة الرقمية، ومعالجة التحديات الحرجة وتحديد مستقبل الرعاية الصحية".

ستجمع النسخة الافتتاحية من WHX Tech بين ألمع العقول وأكثر القادة تأثيرًا في مجال الصحة الرقمية، بما في ذلك كبار المسؤولين الطبيين ومسؤولي الصحة الرقمية ومديري المستشفيات، حيث يعد الحدث بأن يكون مركزًا للأفكار التحويلية والتعاون والتقدم في تكنولوجيا الرعاية الصحية بمشاركة أكثر من 300 عارض مبتكر وجمهور من صناع القرار من المستوى C.

من جهته قال رونان أوكونور، نائب الرئيس والمدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الجمعية العالمية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية: "نحن متحمسون للشراكة مع WHX Tech، وهو حدث رقمي رائد للرعاية الصحية يتماشى مع مهمة الجمعية العالمية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية لإصلاح النظام البيئي الصحي العالمي من خلال قوة المعلومات والتكنولوجيا، ومن خلال ربط أصحاب المصلحة عبر طيف الرعاية الصحية، فإننا نبني مجتمعًا حيث يمكن للتعاون والابتكار أن يزدهر حقًا لتحسين تقديم الرعاية ونتائج المرضى".

وسيتولى إدارة المعرض مجلس استشاري يتألف من مجموعة من ألمع العقول في مجال الصحة من خبراء في طليعة التكنولوجيا الذين يقودون مستقبل الصحة إلى الأمام. ومن بين هؤلاء الدكتور ديفيد رو، كبير المسؤولين الطبيين العالميين ونائب رئيس الرعاية الصحية في مايكروسوفت؛ وجيمس ماولت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بيواينتلي سينس؛ وسام شاه، رئيس قسم البيانات والتحليلات في نيوم، على سبيل المثال لا الحصر.

سيضم معرض WHX Tech عروضًا حية لمنتجات متطورة، بما في ذلك سماعات الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء ومنصات الطب عن بعد، كما سيقدم برنامج المشترين من كبار الشخصيات، الذي يربط كبار صناع القرار بالعارضين للتعاون المستهدف وصالات المستثمرين وكبار الشخصيات، والتي توفر مساحات اجتماعات حصرية للاجتماعات الخاصة. وعلى مدار مراحله الرئيسية الثلاث، حيث سيستكشف الحدث موضوعات تحويلية، من الذكاء الاصطناعي إلى أحدث مبادرات الصحة الرقمية.

يحظى معرض WHX Tech من إنفورما ماركتس بدعم من قادة الصناعة، بما فيهم كلاً من: الجمعية العالمية لنظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية وكليفلاند كلينك، وفروست آند سوليفان، و فنتشر هايف، و قمة مستقبل الصحة.

نبذة عن WHX Tech

نسعى إلى جمع القادة العالميين والتقنيات الرقمية الرائدة لتسريع الابتكار وتحويل نتائج الرعاية الصحية وإحداث ثورة في رعاية المرضى في جميع أنحاء العالم. WHX Tech هي المكان الذي يلتقي فيه عالم الرعاية الصحية بمستقبل الرعاية الصحية.

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