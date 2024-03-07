القاهرة – أعلنت إنفنيتي، الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتجددة وشحن السيارات الكهربائية في مصر، عن توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع شركة سياك لإدارة الأصول والمرافق والمنشآت (SIACFM)، التي تعتبر اسمًا كبيرًا في قطاع إدارة الأصول والمنشآت المختلفة بالسوق المصري. أقيمت مراسم التوقيع على الاتفاقية أمس بحضور السيد/شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في إنفنيتي، والمهندس/شريف أحمد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سياك.

وطبقًا لهذه الاتفاقية، تم اختيار شركة إنفنيتي باعتبارها الشريك المُفضل لشركة سياك لتقديم جميع الخدمات والحلول المتعلقة بالبيئة، حيث ستقوم إنفنيتي بتوفير باقة من حلولها المتكاملة، بما في ذلك تركيب وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في مشروعات ومواقع سياك.

ويتوافق هذا التعاون الاستراتيجي بين الشركتين مع رؤية إنفنيتي التي تستهدف تقديم حلول شاملة للاستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية في مصر. ولأنها شركة رائدة في قطاع شحن السيارات الكهربائية بالسوق المحلي منذ عام 2018، تمتلك إنفنيتي أكبر شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية تعد الأسرع نموًا وانتشارًا في البلاد. من ناحية أخرى، تمثل الشراكة مع سياك لإدارة الأصول والمرافق والمنشآت محطة هامة في مسيرة إنفنيتي في السوق المحلي، كما تؤكد التزامها بنشر الحلول والممارسات الصديقة للبيئة بمختلف القطاعات.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد/شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في إنفنيتي: "يسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع شركة سياك لإدارة الأصول والمرافق والمنشآت، وهو ما يمثل خطوة هامة في إطار التزامنا للترويج لحلول السيارات الكهربائية في مصر. إنّ هذه الشراكة تتوافق تمامًا مع مهمتنا الأكبر والمتمثلة في خلق مستقبل أكثر استدامة للجميع. فمن خلال هذا التعاون، نطمح في زيادة تأثير مبادرات السيارات الكهربائية، والتأثير بصورة إيجابية على البيئة، والمساهمة في رفاهية وسلامة المجتمعات في جميع أنحاء مصر على المدى الطويل."

من جانبه، أضاف المهندس/شريف أحمد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سياك لإدارة الأصول والمنشآت: "إنّ شراكتنا مع إنفنيتي تؤكد وتدعم التزامنا بتقديم حلول متطورة لإدارة المرافق والأصول العقارية والمنشآت، وتعظيم القيمة المضافة المقدمة لعملائنا، والوصول لمستوى استثنائي من الكفاءة والاستدامة في إدارة المرافق والمنشآت في كافة القطاعات. إنّ الحلول المبتكرة التي تقدمها إنفنيتي وتوظيف خبراتنا المشتركة في هذه الشراكة سيمكننا من رفع الكفاءة التشغيلية لمشروعاتنا، وتحسين مستوى الرفاهية في منشآت عملائنا بالسوق المصري"

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نبذة عن شركة إنفنيتي

تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. تعتمد إنفنيتي على العديد من المصادر المختلفة لتوليد الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، كما تمكنت من تطوير حلول تكنولوجية أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وحلول شبكات محطات شحن السيارات الكهربائية (EV)، هذا بالإضافة لحلول تكنولوجية إضافية مثل حلول بطاريات تخزين الطاقة وشبكات نقل الطاقة.

وفي عام 2020، تعاونت إنفنيتي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في تأسيس شركة إنفنيتي باور والتي تُعد حاليًا أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في أفريقيا والعالم والتي تتخصص بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التكنولوجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تتمتع الشركة بخبرات واسعة تمثل مزيجًا من خبرات الشركتين المؤسستين لها، واللتان تمتلكان سجلًا استثنائيًا من النجاحات والإنجازات في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما تمتلك إنفنيتي باور محفظة تشغيلية هائلة لمحطات ومشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، حيث تستهدف إنفنيتي باور أن تصل القدرات التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة الخاصة بها إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030.

أما عن حملة أسهم مجموعة إنفنيتي فهم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

نبذة عن شركة سياك لإدارة الأصول والمنشآت

تمكنت شركة سياك لإدارة الأصول والمنشآت (SIACFM) خلال ثلاث سنوات فقط من شغل مكانة رائدة حيث أصبحت اسمًا لامعًا في قطاع إدارة المنشآت والأصول العقارية بالسوق المصري. حققت الشركة صعودًا سريعًا خلال فترة قياسية عقب تأسيسها لإدارة دار طباعة النقد و مركز النقد الألي بالعاصمة الإدارية الجديدة وسرعان ما تمكنت الشركة من شغل مكانة قوية في مجال إدارة المرافق بالبلاد.

استطاعت سياك لإدارة الأصول والمنشآت بفضل روح الريادة والابتكار التي تتمتع بها من أن تصبح أول شركة لإدارة المرافق والأصول العقارية في مصر تتولى إدارة كبرى منشآت الضيافة المرموقة مثل فندق هيلتون القاهرة نايل المعادي وبرجه السكني، حيث يعتبر هذا الإنجاز شهادة على التزام الشركة بتنفيذ أرقى معايير إدارة المرافق بصورة فاقت توقعات العملاء، من خلال تقديم خدمات استثنائية لهم.

إلى جانب تميزها في إدارة منشآت الضيافة، تضم محفظة الشركة إدارة مجموعة متنوعة من المشروعات والمرافق، حيث أظهرت الشركة تميزًا كبيرًا في خدمة مختلف القطاعات مثل هارفست فودز وسلسلة هايبر ماركت كارفور التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وأورانج للاتصالات، بالإضافة لشركات الرعاية الصحية مثل أكسا وان هيلث، والقطاع المصرفي متمثلًا في البنك المركزي المصري في القاهرة و صعيد مصر.

إنّ تنوع المشروعات والمنشآت التي تديرها الشركة يعكس مرونتها التشغيلية وقدرتها على التكيف، مما يسمح لها بالازدهار في ظل الظروف السوقية المتغيرة.