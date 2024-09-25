• مكتب "إنفستيك" في مركز دبي المالي العالمي يقدم خدمات استشارية وخدمات ترتيب في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

• المكتب يربط العملاء من ذوي الملائة المالية وأصحاب الثروات والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع شبكة إنفستيك الدولية.

• المكتب سيعزز الحضور الجغرافي للمجموعة وسيتيح توفير قدراته وخبراته العالمية، بما في ذلك خبرته في العمل بالقطاع المصرفي السويسري، لعملائه في منطقة الخليج.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إنفستيك"، مجموعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات الرائدة عالمياً، اليوم عن افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي بهدف توسيع نطاق عروضها المتميزة في منطقة الخليج.

وسيوفر افتتاح مكتب المجموعة في مركز دبي المالي العالمي للعملاء من ذوي الملاءة المالية وأصحاب الثروات والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، الوصول إلى عدد من الخدمات من بينها الاستشارات، والترتيب والتنسيق في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وسيستفيد المكتب الجديد من الخدمات المتطورة التي تقدمها "إنفستيك" في سويسرا، والتي تعتمد على إرثها العريق من العمل في القطاع المصرفي السويسري ومواردها وعملياتها في مجال الاستثمار.

يتركز نشاط مجموعة "إنفستيك" في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين هما جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأيرلندا وجزر القنال وجمهورية موريشيوس والهند وأوروبا القارية. وبافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن "إنفستيك" من خدمة عملائها في المنطقة عن قرب، وربطهم بشبكة شاملة من القدرات والخبرات الدولية.

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في قيادة ورسم مستقبل القطاع المالي. وبفضل موقعه الاستراتيجي وسياساته وأطر عمله التنظيمية والقانونية الداعمة للأعمال، يشكل المركز منصة ممتازة لـ "إنفستيك" لتوسيع عملياتها وخدمة قاعدة متنوعة من العملاء. ويضم المركز حالياً أكثر من 6،000 شركة، بما في ذلك أكثر من 230 بنكاً، و27 من أهم 29 بنكاً على مستوى العالم، بالإضافة إلى أكثر من 400 من كبار مديري الثروات والأصول في العالم.

وبهذه المناسبة، قال كومش مودليار، الرئيس التنفيذي في "إنفستيك بنك ليمتد": "تشهد دبي ومنطقة الخليج بشكل عام نمواً متواصلاً في عدد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ويعود ذلك إلى مستوى الاتصال والخدمات عالية الجودة وفرص النمو التي توفرها المنطقة للشركات المحلية والدولية. وهو ما يعكس الأهمية المتنامية للمنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي وخطط النمو الطموحة التي تنتهجها أسواقها. وقد قررنا اللحاق بعملائنا في هذه السوق عالية النمو من خلال افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، والذي يوفر خدمات مخصصة بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قدراتنا المتميزة بمجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار".

ومن جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة ’إنفستيك‘ في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي عموماً. تواصل بيئة الأعمال العالمية المواتية في المركز، وإطاره التنظيمي والقانوني، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي، استقطاب المؤسسات المالية التي تتطلع إلى الوصول إلى تجمع كبير للثروات يتمثل في المكاتب العائلية والصناديق السيادية والأفراد من ذوي الملائة المالية العالية. وبتأسيس مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، يمكن لمجموعة ’إنفستك‘ استخدام دبي كبوابة للوصول إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، يمكن الوصول إليه في غضون ساعة واحدة بالطائرة".

تشتهر "إنفستيك" باتباع نهج قائم على العلاقات ومدعوم بالقدرات التكنولوجية، بما يمنح العملاء منظومة دولية متكاملة من الخدمات.

من جهته، قال دارين سولومون، كبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب "إنفستيك" في مركز دبي المالي العالمي: "تفخر ’إنفستيك‘ بتقديم خدمات عالمية المستوى وخلق قيمة دائمة لأصحاب المصلحة لديها. ونتطلع إلى تزويد العملاء من خلال مقرنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي عبر تمكينهم من الوصول إلى خدماتنا العالمية بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى إمكاناتنا بمجال الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتطورة".

نبذة عن "إنفستيك"

تتعاون "إنفستيك" مع عملاء من القطاع الخاص ومؤسسات وشركات، وتقدم خدمات مصرفية واستثمارية وإدارة ثروات دولية في سوقين رئيسيين هما جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعض البلدان الأخرى. تأسست المجموعة في عام 1974 ولديها حالياً أكثر من 7,500 موظف.

"إنفستيك" هي شركة مدرجة بهيكل إدراج مزدوج في بورصتي لندن وجوهانسبرغ.

إخلاء مسؤولية

تم تسجيل "إنفستيك بنك ليمتد" (فرع مركز دبي المالي العالمي) في مركز دبي المالي العالمي تحت الرقم CL 8979 ويخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، برقم مرجعي F010212، لتقديم الخدمات المالية المتمثلة في تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية وترتيب الصفقات الاستثمارية. يقع المكتب المسجل لـ "إنفستيك بنك ليمتد" (فرع مركز دبي المالي العالمي) في أبراج سنترال بارك، مركز دبي المالي العالمي، برج المكاتب، الطابق 31، الوحدات 31-34، دبي، الإمارات العربية المتحدة. جميع الاتصالات والخدمات موجهة إلى العملاء المحترفين وأطراف السوق المقابلة فقط. وتقتصر اتصالاتنا أو خدماتنا على العملاء المحترفين على النحو المحدد في القاعدة رقم 2.3.2 لقواعد سلوك الأعمال الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية، وباقي العملاء عملاء تجزئة غير مقصودين باتصالاتنا أو خدماتنا.

تنطوي جميع الاستثمارات على مخاطر. ويقر إنفستيك بنك ليمتد (فرع مركز دبي المالي العالمي) بأنه لا يجوز عرض أو بيع أو الترويج أو الإعلان عن وحدات/أسهم أي صندوق مذكور في هذه الوثيقة ضمن مركز دبي المالي العالمي بخلاف قوانين مركز دبي المالي العالمي المعمول بها وقواعد وأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية التي تحكم إصدار وعرض وبيع الوحدات/الأسهم في الصناديق الأجنبية المقيمة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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