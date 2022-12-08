محمد الزعابي: ناقشت الجلسات الحوارية للحدث فرص الاستثمار الرياضي وتعزيز الاستفادة من الجوانب الاقتصادية والتنموية الواسعة للأنشطة الرياضية ولا سيما رياضة كرة القدم.

برنارد كيازو: جمعت فعالية إنفستوبيا حول مستقبل الرياضة صناع القرار من أهم الأندية الرياضية وكبار المستثمرين وروابط كرة القدم لمناقشة مستقبل قطاع الرياضة.

غطت الفعالية عددا من الموضوعات الرئيسية في مجال الرياضة منها تسخير القوة الإعلامية للرياضة، صناعة أبطال عالميين في الرياضة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الرياضة.

دبي، الإمارت العربية المتحدة: ناقش مستثمرون ورؤساء بارزون في روابط كرة القدم على مستوى العالم ومسؤولون حكوميون مستقبل الاستثمار في الرياضة، وذلك في فعالية نظمتها المنصة العالمية للاستثمار "إنفستوبيا" بالشراكة مع القمة العالمية للشركات يوم 8 ديسمبر 2022 في دبي، بالتزامن مع كأس العالم 2022، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا، وبرنارد كيازو، رئيس التحالف العالمي لكرة القدم وكذلك القمة العالمية للشركات.

وتضمنت الفعالية 10 جلسات حوارية غطت عدداً من الموضوعات الرئيسية في مجال الرياضة منها تسخير القوة الإعلامية للرياضة، صناعة أبطال عالميين في الرياضة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الرياضة، الفرص البديلة في تمويل الرياضة، المستقبل الآن: الابتكار في الرياضة، التقاء التكنولوجيا والصحة في الرياضة، وبناء ملاعب ذكية في المستقبل.

وقال محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار: "نعمل في منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار على التواصل مع كبار قادة الأعمال وصناع القرار على الصعيد العالمي في جميع الفعاليات البارزة، تحقيقا لرؤيتها المتمثلة في خلق وقيادة حوارات عالمية لمناقشة القضايا الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الجديد. ومن خلال الشراكة مع القمة العالمية للشركات، اختتمت "إنفستوبيا" اليوم حدثا خاصا عن الرياضة والذي يأتي أيضًا بالتزامن مع كأس العالم 2022، حيث كان الحدث غنياً بجلسات حوارية حول مستقبل الاستثمار في الرياضة وكرة القدم في ضوء الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي وخاصةً كرة القدم، وبما يعزز الاستفادة من الجوانب الاقتصادية والتنموية الواعدة لهذه الأنشطة الرياضية".

وبدوره قال برنارد كيازو: " تتمتع الرياضة بالقدرة على تغيير العالم. وأكبر دليل على ذلك هو كأس العالم حيث يوحد معاً أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم على مدار أربعة أسابيع."

وأضاف برنارد كيازو: "جمعت فعالية إنفستوبيا حول مستقبل الرياضة صناع القرار من أهم الأندية الرياضية وكبار المستثمرين وروابط كرة القدم لمناقشة مستقبل قطاع الرياضة، الذي تطور في السنوات العشر الماضية أكثر مما كان عليه في الثلاثين عاماً الماضية، وهو بصدد تحقيق نمو هائل خلال العقد المقبل."

كما شهدت الفعالية حضور كل من سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة سلطان المطوع راشد الظاهري، نائب رئيس نادي العين الرياضي الثقافي، سعادة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وراشد الزعابي، رئيس نادي الوحدة لكرة القدم، وعبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، فضلا عن شخصيات رياضية بارزة مثل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وفنسنت لابرون، رئيس رابطة الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى عدد من أهم الشخصيات من عالم الرياضة وكرم القدم في الإمارات والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، وتهدف إلى تعزيز تبادل تدفقات الاستثمار العالمي لدعم قطاعات الاقتصاد الجديد. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة أبوظبي المؤتمر الثاني لمنصة إنفستوبيا في 1 و2 مارس 2023، تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات". ونجحت إنفستوبيا خلال مؤتمرها في دورته الأولى الذي عقد في مارس 2022، في إطلاق حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً.

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نبذة عن "إنفستوبيا":

"إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو والابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وتسعى "إنفستوبيا" لتعزيز الدور المحوري والقيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لدعم الاقتصادات الحالية والمستقبلية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.

وتحظى "إنفستوبيا" بدعم من عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من ضمنهم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوطبي، "كريبتو دوت كوم"، "بلاك روك"، "ديلويت" الشرق الأوسط، "أكسنتشر" الشرق الأوسط، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة، ومنتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار .

تمثل "إنفستوبيا" إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكارا في العالم. وتحت رعاية وزارة الاقتصاد، ترسي "إنفستوبيا" دعائم جديد بحيث يتعاون المستثمرون من حول العالم معًا لصياغة نماذج مبتكرة للبنية الاقتصادية المستقبلية وشراكات ستنتج فرصا استثمارية جديدة.

عن القمة العالمية للشركات:

منصة لصناعة التأثير، 20 يوماً من عقد الشراكات والصفقات في الفترة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2022، سيجتمع قادة الأعمال من أكبر الشركات العالمية وصناديق الاستثمارات والمؤسسات الرياضية في حدث حصري لتبادل الآراء وعقد الشراكات والصفقات والجلسات عن ديناميكيات وتحديات وفرص الأعمال، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة- دبي.

بعد نحو 30 يوما، ستعقد القمة في فندق القصر داون تاون ، وستستمر لمدة 20 يوم مع أكثر من 100 جلسة حوارية حول أهم القضايا الاقتصادية الرئيسية والمسائل الخاصة بقطاعات المال والأعمال، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام والتكنولوجيا، بالإضافة إلى القضايا الرياضية ومجموعة متنوعة من فعاليات التواصل لتسهيل عقد الصفقات والشراكات والزيارات الميدانية لمنشآت الأعمال.

تسعى القمة لدعم النمو الإقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار مع رأس مال عالمي للأعمال.