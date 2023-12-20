أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال) عن تعيين شركة أرقام كابيتال المحدودة ("أرقام") بصفتها مستشارًا وموفرًا للسيولة لأسهمها في السوق بشكل فوري.

وتأسست أرقام كابيتال، شركة الخدمات المالية، عام 2007 بهدف توفير خدماتها المحلية والعالمية للأسواق الناشئة. وتتولى أرقام بصفتها مزود الخدمات الاستشارية وصانع السوق لدى إنفستكورب كابيتال توفير معلومات وتحليلات حول السوق، وتيسير إعداد التقارير المالية، وتزويد الشركة بمصادر السيولة.

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نبذة عن إنفستكورب كابيتال

إنفستكورب كابيتال هي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة، تعمل في الاستثمار بالشركات الخاصة وخدمات تمويل رأس المال. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الوصول المباشر إلى محفظة عالمية متنوعة من الفرص الاستثمارية تختارها انفستكورب بدقة. تستثمر إنفستكورب كابيتال في الشركات الخاصة، الائتمان الدولي للعقارات، ورأس المال الاستراتيجي لصنع القيمة وإنتاج الدخل المتكرر من خلال أرباح الأسهم، وتحصيل الإيجارات، ورسوم التمويل، والفوائد.

إنفستكورب كابيتال هي إحدى شركات إنفستكورب القابضة المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولًا مُدارة تقارب 48 مليار دولار أميركي (بما في ذلك الأصول المدارة من أطراف ثالثة). تمتلك إنفستكورب القابضة أكثر من أربعة عقود من الخبرة في تحقيق عوائد ثابتة عبر استراتيجيات وخطوط أعمال ومناطق جغرافية متعددة.

يتم الآن تداول أسهم إنفستكورب كابيتال بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ICAP. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.investcorp-capital.com.