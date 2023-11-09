زيادة حجم الطرح (موضح أدناه) إلى 720,000,000 سهم عادي من 643,000,000 سهم عادي نتيجة الطلب الاستثنائي من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين والإقليميين

رفع النطاق السعري للطرح المعلن بين 1.90 درهم إماراتي للسهم الواحد و2.30 درهم إماراتي ليرتفع بين 2.22 درهم إماراتي للسهم الواحد و2.30 درهم إماراتي،

سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وجولدمان ساكس انترناشيونال تنضمان إلى فريق الاكتتاب كمنسقين دوليين مشتركين

تجاوز الاكتتاب على الشريحة الأولى والتي أغلقت في 8 نوفمبر 2023

لن تتغير فترة الاكتتاب للمستثمرين من الشريحة الثانية وسوف تغلق الساعة 16:00 (الرابعة عصرًا) في تاريخ 9 نوفمبر 2023

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال")، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم أن مساهمها البائع، إنفستكورب اس ايه ("المساهم البائع") قد مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي (الاكتتاب العام أو الطرح) للشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وقد جاء قرار والمساهم البائع الشركة بزيادة حجم الطرح استنادًا إلى الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين في كلا الشريحتين.

وسوف تطرح الشركة الآن 720,000,000 سهمًا عاديًّا، بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار أمريكي (ما يعادل 1.84 درهم إماراتي) لكل سهم ("الأسهم") أي ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر (قبل زيادة رأس المال)، عوضًا عن طرح 643,000,000 سهمًا عاديًا، الذي كان يمثل ما حوالي 29.34% إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وقد تم رفع النطاق السعري للطرح عن النطاق المعلن سابقًا من 1.90 درهم إماراتي و2.30 درهم إماراتي. ليرتفع بين 2.22 درهم إماراتي للسهم الواحد و2.30 درهم إماراتي، أي نحو الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن سابقًا. وقد انضم سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وجولدمان ساكس انترناشيونال إلى فريق الاكتتاب كمنسقين دوليين مشتركين ومديري السجل المشتركين.

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، فسوف يعني ذلك أن قيمة الطرح سوف تتراوح بين 435 مليون دولار أمريكي و451 مليون دولار أمريكي تقريًبا (أي ما يعادل 1,598مليون درهم إماراتي إلى 1,656 مليون درهم إماراتي).ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

لم تتغير فترة الاكتتاب للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين حيث

أغلقت فترة الاكتتاب للمكتتبين من الشريحة الأولى في 8 نوفمبر 2023 وكان الاكتتاب فيها على أساس تناسبي تم طرحها للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى وفق تعريف هيئة الاوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (المستثمرين المحترفين) وعلى النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، وقد تجاوز الاكتتاب الحد المطلوب بشكل كبير وقد تم تخصيص نسبة 32,150,00 من أسهم الطرح،

سوف يغلق الاكتتاب للمستثمرين من الشريحة الثانية في 9 نوفمبر 2023. وقد تم طرح نسبة 687,850,000 من أسهم الطرح، مخصصة على أساس تقديري للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية.

وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسوف يتم الإعلان عنه في 10 نوفمبر 2023. ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وإدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقد قام المساهم البائع بزيادة حجم أسهم البيع التي تعد جزءًا من الطرح المخصص للشريحة الثانية من 321,500,000 سهم عادي إلى 398,500,000 سهم عادي. ولن يكون هناك تغيير في عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى. وسوف يتم زيادة أسهم الاستقرار السعري المعلن عنها سابقًا ("أسهم الاستقرار السعري") من 83,869,565 إلى 93,913,043 سهمًا للطرح.

تم تعيين شركة مويلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع.

تم تعيين جولدمان ساكس انترناشيونال، سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري سجل مشتركين كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وتعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب.

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المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين:

سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

جولدمان ساكس انترناشيونال

بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود

بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك المارية المحلي

بنك المشرق ش.م.ع.

مستشار مالي مستقل للشركة

شركة مويلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

مدقق الحسابات المستقل للشركة

إرنست ويونغ الشرق الأوسط

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