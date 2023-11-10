أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال")، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم عن تحديد سعر الطرح النهائي ("السعر النهائي") للأسهم العادية ("الأسهم") بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة ("الإدراج العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح للاكتتاب العام، ما يشير إلى توزيع الأرباح بنسبة 8.4% عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024.

زيادة أسهم الطرح وتجاوز حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة بشكل قوي باستثناء المستثمرين الأساسيين، بعد الطلب القوي من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين والإقليميين

جمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.66 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 451 مليون دولار أمريكي) مع قيمة سوقية ضمنية للشركة تبلغ حوالي 5.04 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي).

من المتوقع بدء قبول الإدراج على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

تفاصيل تحديد السعر النهائي:

تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام على أسهم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي عند 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد (أي ما يعادل 0.63 دولار أمريكي). وهو ما يشير إلى دفع أرباح بنسبة 8.4% عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

ووفق السعر النهائي المحدد، تتوقع الشركة أن تبلغ عائدات الطرح من بيع الأسهم حوالي 1,656 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 451 مليون دولار أمريكي).

قال سعادة محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب: ’’يسعدنا أن نرى مستويات الطلب على الاكتتاب العام الأولي لشركة إنفستكورب كابيتال، من المستثمرين المحترفين دوليًّا ومحليًّا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذا الطرح العام الأولي، فقد تمكنا من فتح سجل إنفستكورب في الاستثمار الخاص أمام أسواق رأس المال وتعزيز مكانتنا كمبتكر في قطاع الأصول البديلة. وتمثل هذه الصفقة، التي تعد سابقة للعديد من الصفقات في سوق الإمارات العربية المتحدة، لحظة تاريخية بالنسبة لإنفستكورب وفصلًا جديدًا لهذه الشركة الجديدة.‘‘

وأضاف السيد تيموثي مطر الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال: ’’’يمثل الإغلاق الناجح للاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة إنفستكورب كابيتال علامة بارزة أخرى في مرحلة إطلاق الشركة الجديدة. لقد ساهمت العروض الاستثمارية الجذابة التي قدمتها إنفستكورب كابيتال بالإضافة إلى توزيعات الأرباح في جذب طلب قوي على الطرح، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. ونحن، مع بقية أعضاء الفريق التنفيذي في إنفستكورب كابيتال، نتطلع قدمًا إلى مواصلة هذا الزخم من خلال إدراج الشركة ومواصلة نموها من خلال خبراتنا الاستثمارية.‘‘

تؤكد الشركة تخصيص حجم الطرح بالكامل والتي تم الإعلان عنها سابقًا وعددها 720,000,000 سهم وتتضمن 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة ("الأسهم الجديدة ") و398,500,000 من أسهم البيع ("أسهم البيع")، والتي شكلت معًا أسهم الطرح ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس مال الشركة، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 1,656 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 451 مليون دولار أمريكي). ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات في 17 نوفمبر 2023، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز ICAP ورقم التعريف الدولي AEE01354I230.

سوف يستلم المستثمرون المحترفون المشاركون في الطرح الخاص بالشريحة الأولى في دولة الإمارات رسالة نصية تؤكد تخصيص كل منهم في تاريخ 14 نوفمبر 2023. كما تبدأ عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها الخاصة بالشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023.

تم تعيين شركة مويلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس انترناشيونال وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري سجل مشتركين كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وتعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب.

المستثمرون الأساسيون:

وبحسب إعلان الشركة في تاريخ 24 أكتوبر 2023، فقد أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة ’آي في سي‘ للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي"، وهي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين، والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام.

"آي في سي" للاستثمارات الاستراتيجية هي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين، ومستثمر بارز في أبوظبي.

آلية الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح العام، فقد قامت الشركة والمساهم البائع بتعيين مدير استقرار سعري ("مدير الاستقرار السعري")، الذي يجوز له لأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الامارات، بما في ذلك كتيب القواعد التشغيلية لسوق أبوظبي للأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ش.م.ع) رقم (4/2/2022) بتاريخ 3 مارس 2022 ("قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية"). تم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من ذلك التاريخ ("مدة الاستقرار السعري")، على أن يتم تنفيذ كافة صفقات الاستقرار السعري بما يتفق مع قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. ووفقًا للمادة (3) من الباب 15 من قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويُفصح مدير الاستقرار السعري إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نطاق وتفاصيل جميع صفقات الاستقرار السعري التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالطرح العام.

كجزء من الطرح العام، سوف يبيع المساهم البائع 93,913,043 من أسهم الطرح ("أسهم الاستقرار السعري") وسوف يتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح. وسوف يستخدم مدير الاستقرار السعري عوائد بيع الأسهم الإضافية لشراء عدد من الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري بحد أقصى عدد أسهم الاستقرار السعري بسعر يساوي أو يقل عن سعر الطرح النهائي. وفي حال عدم قيام مدير الاستقرار السعري بشراء أي أسهم، سوف تبقى أسهم الاستقرار السعري مخصصة بالكامل، وفي نهاية فترة الاستقرار السعري، سوف يعيد مدير الاستقرار السعري إلى المساهم البائع أسهم الاستقرار السعري التي تم شراؤها من السوق بموجب صفقات الاستقرار السعري و/أو أي جزء متبقً من العوائد التي لم يتم استخدامها في تنفيذ عمليات شراء الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري، بالإضافة إلى أي فائدة تراكمت على تلك المبالغ. وسوف تكون أسهم الاستقرار السعري متساوية في الحقوق والالتزامات مع جميع الأسهم في كافة النواحي، بما في ذلك الحق في الأرباح وأي توزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة بشأن الأسهم، ويتم شراء أسهم الاستقرار السعري بنفس الشروط والأحكام التي يتم بها إصدار أسهم الطرح أو الاكتتاب بها، وسوف تكون من نفس فئة الأسهم الأخرى.

لن يكون لأي من مديري الاكتتاب المشتركين، أو مديري السجل المشتركين، أو المستشارين، أو المستشار المالي، أو مسؤوليهم، أو أعضاء مجلس إدارتهم، أو موظفيهم، أو وكلائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بصفقات الاستقرار السعري الواردة أعلاه ولن يحصلوا على أي فائدة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من صفقات الاستقرار السعري وسوف يتم تنفيذ عملية الاستقرار السعري بشكل حصري من قبل مدير الاستقرار السعري.

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