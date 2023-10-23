الشراكة بين "إنفرا اكس" و"فورتينت" تهدف إلى تعزيز خدمات الشبكات المدارة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إنفرا اكس"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) عن حصولها على اعتماد التخصص في تقديم خدمة "إس دي وان" (SD-WAN) الآمنة من "فورتينت" وهي المؤسسة الرائدة عالمياً في توفير خدمات الشبكات المدارة للشركات والمؤسسات الحكومية وذلك في إطار برنامج شركاء "فورتينت".

وفي إطار الشراكة المستمرة، تهدف "إنفرا اكس" و"فورتينت" إلى تعزيز خدمات الشبكات المدارة في دولة الإمارات من خلال تزويد الشركات والمؤسسات بخدمات اتصال قوية ومتكاملة وآمنة لشبكة "إس دي وان".

وقد تم هذا الإعلان على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2023، المُقام بمركز دبي التجاري العالمي، أحد أكبر الفعاليات التقنية عالمياً، حيث يجمع المؤسسات المبتكرة والعقول القيادية لتعزيز الأعمال.

ومع التخصص في تقديم خدمة "إس دي وان" الآمنة، يتم اعتماد الشركاء من قبل "فورتينت" لتقديم حل "إس دي وان" بأداء عالٍ ومتطور ومرن للمؤسسات لتحقيق تجربة عالية الجودة وتبسيط وتأمين بنية شبكة "وان" WAN وتحقيق كفاءتها التشغيلية.

وفي تعليقه على هذا الاعتماد، قال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إنفرا اكس": "يسعدنا التعاون مع "فورتينت" لتقديم أحدث حلول الشبكات المدارة لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في التزامنا بتعزيز الخدمات الرقمية للمؤسسات في الدولة. وإننا على ثقة بأن إمكاناتنا المشتركة ستؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لمعالجة التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات في المنطقة".

بدوره، قال "آلان بينيل"، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة لـ "فورتينت": "من خلال الاستفادة من خدماتنا المُدارة الآمنة "إس دي وان"، ستعمل الشراكة مع "إنفرا اكس" على تمكين المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحسين اتصالها بالشبكات، مما يضمن نقل البيانات بشكل آمن وموثوق. وسنعمل معًا بشكل وثيق ليس فقط لحماية الأصول، ولكن أيضًا لتمكين عملائنا من تسخير الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي بشكل آمن. ونحن نتطلع إلى تعاون ناجح مع شركة "إنفرا اكس"".

وتلتزم "فورتينت" بمساعدة الشركاء في معالجة التحديات الجديدة والمتنامية التي تخلقها مرونة العمل ونماذج وبيئات تقنية المعلومات المختلفة، من خلال برنامج شركاء "فورتينت" وأدوات التمكين للشركاء. ويركز البرنامج على تمكين زيادة الفرص المميزة في حزمة "فورتينت" الموسعة القائمة على تعزيز الأمن الرقمي والمصممة لتأمين كامل البنية التحتية للعملاء من مركز البيانات إلى السحابة.

أضف إلى ذلك، تلتزم "فورتينت" بمساعدة الشركاء على خلق علاقات مثمرة ومجدية لتعزيز الميزات التنافسية للشركات. ويساعد برنامج "فورتينت" لإشراك الشركاء على اكتساب المعرفة في القطاعات التي يحتاجونها لزيادة فرص أعمالهم وتحقيق التسريع الرقمي للعملاء من خلال برامج قابلة للتخصيص وتسريع نمو أعمال الشركاء.

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نبذة عن شركة "إنفرا اكس":

تعتبر شركة "إنفرا اكس"، ذراع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لـ "ديوا الرقمية"، وتقود الشركة الطريق في عمليات الاتصال المتقدمة كمشغل معتمد لإنترنت الأشياء. ومن خلال الاستفادة من شبكة ألياف ضوئية آمنة وموثوقة وفائقة السرعة، تقوم "انفرا إكس" بربط خدمات القيمة المضافة التي تقدمها "ديوا الرقمية" للعملاء، مما يجعل منها لاعباً رئيسياً في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.