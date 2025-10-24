دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة إنفرا إكس، التابعة لـ ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة هيكفيجن، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتطوير حلول مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، واستكشاف أسواق جديدة، وابتكار فرص أعمال واعدة في قطاعات متعددة. وتم توقيع المذكرة بين راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إنفرا إكس"، وفرانك سونغ، رئيس شركة "هيكفيجن" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إنفرا إكس": "تعكس مذكرة التفاهم مع "هيكفيجن" التزام "إنفرا إكس" الاستراتيجي بتسريع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل المرئي الذكي. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تطوير حلول من الجيل الجديد تعزز الوعي اللحظي بالعمليات التشغيلية، وترتقي بكفاءة الأداء، وتدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي ذكي ومستدام قائم على المعرفة والتقنيات المستقبلية."

وتجسّد المذكرة الرؤية المشتركة بين الطرفين في دعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية عبر دمج تقنيات التحليل المرئي والذكاء الاصطناعي المتقدمة. وسيركّز التعاون على تنفيذ استراتيجية دخول للأسواق ترتكز على تقديم أنظمة إدارة فيديو ذكية قادرة على تحليل البيانات في الوقت الفعلي لخدمة البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الكبرى، بما يعزز الأمن والكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، تماشياً مع أهداف دولة الإمارات في بناء منظومة رقمية آمنة ومتكاملة.

من جانبه، قال فرانك سونغ، رئيس شركة "هيكفيجن" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكّل تعاوننا مع "إنفرا إكس" خطوة مهمة نحو توسيع تطبيقات التحليل المرئي المعزز بالذكاء الاصطناعي في قطاعات البنية التحتية والمؤسسات الكبرى، من خلال الاستفادة من تقنيات النماذج اللغوية الضخمة (LLM) المعروفة باسم "غوانلان". ومن خلال دمج تقنيات "هيكفيجن" المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المرئي مع القدرات الرقمية المتطورة لشركة "إنفرا إكس"، نهدف إلى تقديم حلول ذكية متكاملة تسهم في تعزيز السلامة العامة، وتمكين العمليات الذكية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية."

ويؤكد هذا التعاون التزام كل من "إنفرا إكس" و"هيكفيجن" بتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في دعم الابتكار المستدام وتسريع وتيرة التحول نحو المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات والمنطقة.

-انتهى-

