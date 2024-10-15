دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعّت "إنفرا إكس"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، مذكرة تفاهم مع "دبي للإعلام"، التي تضم تحت مظلتها عدداً من القنوات الاعلامية المطبوعة والمسموعة والتلفزيونية.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم ‏المهندس مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في "دبي للإعلام"، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2024 المقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم "إنفرا إكس" بتقديم حلول مُدارة متقدمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بـ "دبي للإعلام".

وقال ‏المهندس مروان بن حيدر: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا لتنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بضرورة استشراف وصنع المستقبل. ويُسعدنا أن نتعاون مع "دبي للإعلام" لإيماننا بالدور المحوري للإعلام في تقدم المجتمعات. وبموجب الاتفاقية، سنقدم حلولاً مُدارة متقدمة من شأنها أن تدعم مستقبل الإعلام في إمارة دبي. كما ستوفر حلولنا لـ "دبي للإعلام" الموثوقية والمرونة اللازمتين لتلبية متطلبات الانتاج والبث في الوسائط الإعلامية المعاصرة وضمان تقديم محتوى سلس وتفاعلي يعكس ريادة إمارة دبي على كافة الأصعدة".

وستعمل مذكرة التفاهم على خلق إطار تعاون بين "إنفرا إكس" و"دبي للإعلام"، ما يمكّنها من الاستفادة من أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الإعلام وتسهيل توصيل المحتوى بسهولة وسلاسة عبر مختلف شبكاتها.

من جانبه، أشار سالم باليوحة إلى أهمية هذه المذكرة ودورها في دعم توجهات "دبي للإعلام" الهادفة إلى رفع مستوى قدراتها اللوجستية والفنية، وتأهيل كوادرها البشرية لإنتاج محتوى إعلامي قادر على مواكبة طموحات دبي والإمارات التنموية. وقال: "تحرص "دبي للإعلام" على تطوير عملياتها وخدماتها المتنوعة من خلال الاستفادة من أدوات التكنولوجيا والرقمنة، ما يجعلها في طليعة الابتكار الإعلامي، وشراكتنا مع "إنفرا إكس" ستساهم في تعزيز إمكانياتنا الرقمية، وتمكننا من استكشاف طرق جديدة لتقديم المحتوى الذي يتميز بأعلى معايير الجودة والأداء، ما يعكس مكانة "دبي للإعلام" كواحدة من أبرز وأكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة، ويبرز جهودها في دعم مسيرة التحول الرقمي في دبي".

ومن خلال مذكرة التعاون، ستدعم حلول "إنفرا إكس" مسيرة "دبي للإعلام" نحو تحقيق التحول الرقمي، حيث تهدف "دبي للإعلام" إلى تعزيز أنشطتها الحالية مثل البث المباشر وإنتاج الفيديو وإدارة المحتوى السحابي، وضمان قنوات تواصل موثوقة وآمنة بين أقسامها المتنوعة ومع المنصات الخارجية، بما يتماشى مع رحلتها في مجال التحول الرقمي وتوفير المحتوى العصري للجمهور.

نبذة عن شركة "إنفرا اكس":

تعتبر شركة "إنفرا اكس"، ذراع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لـ "ديوا الرقمية". وتقوم "انفرا إكس" بربط خدمات القيمة المضافة التي تقدمها "ديوا الرقمية" للعملاء عبر مراكز البيانات والخدمات السحابية.

وصممت أصول البنية التحتية للاتصالات لإنفرا اكس لتدعم شبكات المياه والكهرباء الخاصة بـ "ديوا" وفق أعلى معايير الموثوقية، حيث تم توسيع نطاق هذه الخبرة لتشمل العملاء.

و"إنفرا إكس" حاصلة على ترخيص خاص من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) لتسويق شبكات وخدمات إنترنت الأشياء .

للمزيد من المعلومات حول "إنفرا إكس"، يرجى زيارة www.infrax.ae

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