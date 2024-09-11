المنامة، مملكة البحرين أعلنت إنفراكورب، الشركة المتخصصة بالاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة، عن إبرام شراكة جديدة مع شركة "بارك بوينت"، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل مواقف السيارات في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تتولى "بارك بوينت" بموجبها إدارة وتشغيل مرافق مواقف السيارات في البحرين هاربر، وإثراء تجارب القاطنين والزوار في مشروعي "هاربر رو" و"هاربر هايتس".

وستشمل خدمات إدارة "بارك بوينت" استخدام أحدث أنظمة إدارة مواقف السيارات التابعة للوحدات العقارية والمساحات التجارية في "البحرين هاربر" على مدار الساعة، وضمان تشغيل تلك المواقف بأعلى جودة وكفاءة، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية في هذه المنطقة التي تمثل الوجهة العقارية والسياحية والترفيهية الأبرز في مملكة البحرين.

وتمثل هذه الخدمات من "بارك بوينت" خطوة واسعة ضمن جهود إنفراكورب المستمرة لتعزيز البنية التحتية لمشاريعها، وضمان دعمها للاستدامة، وتقديم خدماتها بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد حازم عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في إنفراكورب، بالقول: "نحن سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة، حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير أفضل الحلول المبتكرة في هذا الموقع الحيوي في قلب العاصمة المنامة التي بدورها تعزز جودة الخدمات المقدمة لجميع القاطنين والزوار من خلال الاستفادة من الخبرة الواسعة لشركة بارك بوينت لإدارة مواقف السيارات والذي يحتوي على واحدة من أعلى نسب مواقف السيارات في البحرين بما يتجاوز 2,500 موقف."

من جانبه قال السيد عمر الخان، الرئيس التنفيذي لشركة بارك بوينت: "نفخر بانضمام شركة إنفراكورب إلى قائمة العملاء البارزين لدينا في البحرين والسعودية، وتولي إدارة وتشغيل مساحات مواقف السيارات في البحرين هاربر والمشاريع التابعة له، وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات الجميع في المنطقة وتحقق تطلعاتهم"، وأضاف "نحن ننظر إلى هذه المشروع الجديد على أنه فرصة مواتية لإثبات ريادتنا المحلية والإقليمية مرة أخرى في مجال تشغيل وإدارة مواقف السيارات، وتسخير جميع خبراتنا المتراكمة لتحقيق ما هو أبعد من تطلعات شركائنا وعملائنا".

يُذكر أن إنفراكورب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة تأسست برأسمال يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير الشركة محفظة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

أما "بارك بوينت" فهي شركةٌ متكاملةٌ لحلول مواقف السيارات تعمل بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مع خطط للتوسع في باقي دول الخليج، وتقدم حلولا مبتكرة في مجال إدارة مواقف السيارات وخدمة صف السيارات وغسيل السيارات، وبما يضمن تحسين إيرادات مالكي مواقف السيارات وزيادة الكفاءة مع تقديم باقةٍ من الخدمات المميزة للمستخدمين تتمثل في تزويدهم بخيارات الدفع الرقمية وفرصة الحجز، ومعلوماتٍ حول مواقف السيارات تحت منصةٍ واحدة.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة تأسست في يناير 2022 برأسمال يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

وتركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات، وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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