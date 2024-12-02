المنامة، مملكة البحرين: بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن توقيعها على اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مختلف المجالات، في مبادرة تعكس التزام الشركة الثابت بدعم حقوق المرأة وتحقيق المساواة في العمل والمجتمع.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إنفراكورب المستمرة لتعزيز دور المرأة في مكان العمل والمجتمع وإيمانها بأن تمكين المرأة هو جزء أساسي من النجاح طويل الأمد. ومن خلال التزامها بمبادئ تمكين المرأة، تهدف الشركة إلى تطبيق المبادئ السبعة التي تتمحور حول المساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوق المرأة وتطويرها مهنيًا وعلميًا، والتي تشمل: القيادة المؤسسية رفيعة المستوى، والمعاملة العادلة لجميع النساء والرجال في بيئة العمل، وصحة وسلامة الموظفين، والتعليم والتدريب للنمو الوظيفي، وتطوير المشاريع والممارسات المجتمعية، بالإضافة إلى القياس وإعداد التقارير.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة السيدة زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي للاستدامة والاستثمار في إنفراكورب، على أهمية هذه الخطوة قائلة: "نفخر بتوقيعنا رسميًا على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة، حيث يعكس ذلك التزامنا القوي بدعم المرأة وتعزيز الفرص المتساوية للجميع. نؤمن بدور المرأة كقوة محفزة للنمو والابتكار، ونسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تعزز إبداعاتها وتلبي طموحها في تحقيق النجاح."

وأضافت: "تؤكد هذه الخطوة حرصنا على تعزيز الدور الذي تلعبه المرأة في مجتمعاتنا وزيادة تمثيلها في الأدوار القيادية، حيث تشغل المرأة البحرينية مايفوق 50% من المناصب القيادية في الشركة، وتعد ركيزة أساسية في تطوير الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني. وقد حرصت إنفراكورب منذ تأسيسها على تأمين بيئة عمل شاملة تعطي الأولوية لحقوق المرأة وتضمن إدماجها في مختلف مجالات العمل."

من جانبها، قالت السيدة جانيكي فان دير غراف كوكلر، نائبة مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية: "يسعدنا انضمام إنفراكوربس إلى شبكة الشركات الخاصة الملتزمة بمبادئ تمكين المرأة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة. هذه الخطوة تمثل التزامًا حقيقيًا بتبني ممارسات شاملة، حيث أن تعزيز دور المرأة في القوى العاملة وعلى مجالس الإدارة لا يعزز العدالة فحسب، بل يحقق أيضًا مكاسب اقتصادية ملموسة. الشركات التي تصمم وتسوق منتجاتها لتلبية احتياجات الرجال والنساء معًا تحقق هوامش ربح أعلى. تطبيق مبادئ تمكين المرأة ليس فقط القرار الصحيح اجتماعيًا، ولكنه أيضًا استثمار ذكي يعزز الابتكار والربحية."

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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