المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة بالمملكة، عن تدشين بطاقة الامتياز للمستثمرين معها في مشاريعها العقارية بالتزامن مع توقيع اتفاقية تعاون مع شركة stc البحرين، الممكن الرقمي، بهدف استفادة ملاك العقارات في الشركة من مختلف مزودي الخدمات تحت مظلة قاعده بيانات stc البحرين للعملاء مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين والسكان في مشاريع الشركة ليس فقط فالمشروع نفسه بل لامتيازات تفوق ال1000 خدمة ومحل طوال فترة تملكهم للعقارات في المجموعة.

وعلى صعيد متصل، ستقدم شركة stc البحرين في إطار هذه الشراكة عروضًا حصرية عبر بطاقة إنفراكورب للامتياز حيث تمنح حامليها خصومات حصرية لخدمات البرودباند والهاتف المحمول بالإضافة لعروض حصرية لحلول الواي فاي المتطورة، ناهيك عن أحدث خدمات الأمن السيبراني للمستثمرين والملاك والقاطنين في مشاريع الشركة. ومن المقرر أن تعزز هذه الخدمة الفريدة من نوعها من تجربة المعيشة التي توفر قيمة مضافة للمستثمرين في مشاريع الشركة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة إيمان المناعي، رئيس قسم المبيعات في شركة إنفراكورب، بالقول: "نحن سعداء بالإعلان عن تدشيننا لبطاقة الامتياز الأولى من نوعها في لمنطقة التي سيستفيد عبرها ملاك العقارات لدينا من مزايا متعددة ليس فقط في المشروع بل تتعداه. إن تعاوننا مع شركةstc البحرين اليوم ما هو إلا خطوة البداية لفصل جديد من الابتكار الذي نحرص على تقديمه في مشاريعنا، حيث نسعى جاهدين لتقديم تجربة متميزة لسكان مشاريعنا عبر استخدام أحدث الحلول التقنية التي تلبي احتياجاتهم اليومية و الأفكار الإبداعيه التي نحرص على الاستمرارفي طرحها لما يجعل من الاستثمار في مجموعتنا قيمة مضافة للأموال. كما يعد تدشيننا لبطاقة الامتياز خدمة مستحدثة في عالم البيع العقاري وهي إضافة قيمة أكبر لأموال ملاكنا المستثمرة تجعل عملية الشراء لدينا ليست لتملك عقار فقط بل تشمل امتيازات تغطي مختلف احتياجات الأسرة."

وأضافت: "هذه البطاقة هي مكمل لما نمنحه لملاكنا من خدمات وامتيازات تجعل من يتملك لدينا له معامله خاصة تليق به في كل جهة يتواصل معها، فقيمته لدينا يجب أن تنعكس للجميع وهذا هو السبب الأول لتدشيننا لهذه البطاقة، وذلك إيمانًا منا بأهمية عملائنا ولجعل تجربتهم الاستثمارية معنا مختلفة في كل تعاملاتهم وأماكن زيارتهم، و هذا التعاون هو لفتح المجال لعملائنا للاستفادة من قاعدة بيانات ضخمة تجعل مزايا تملكهم معنا لا تشمل فقط الخدمات في المشروع نفسه بل تتعداها الى أبعد من ذلك."

من جانبه، صرح السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في stc البحرين، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع شركة إنفراكورب، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري على مستوى المنطقة، من خلال تقديم أحدث التقنيات في مجال التطوير العقاري لحاملي بطاقة الامتياز، مما يتيح لهم الاستفادة من حلول شركة stc البحرين المتطورة. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتعزيز القيمة المضافة لعملائنا في مملكة البحرين، سواء من السكان أو المستثمرين في مشاريع إنفراكورب، حيث يصب هذا التعاون في تطوير القطاع العقاري وتحقيق جودة حياة مستدامة للقاطنين."

تمت مراسم التوقيع في معرض سيتي سكيب البحرين، بحضور كلاً من السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، والمهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي في شركة stc البحرين، وسط حضور أعضاء الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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