باستثمارات تقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي

وتماشيا مع رؤى وتطلعات الشركة للمساهمة في المسيرة التنموية لمملكة البحرين

الخان: نسعى دائماً لتسريع خطى النمو وتطوير الأصول والبنية التحتية المستدامة خليجيا وإقليميا وعالميا

المنامة : أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية وتطوير المشاريع، عن إطلاق أحدث مشاريعها "مارينا باي" في جزيرة الريف على الساحل الشمالي للعاصمة المنامة باستثمارات تقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي، ليكون واجهة سكنية راقية جديدة تُجسد رؤى وتطلعات الشركة لتحقيق الاستدامة في الدول والمناطق التي تعمل بها.

وقد تم الكشف عن تفاصيل المشروع ومراحل تطويره خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة إنفراكورب مؤخراً بحضور السيد هشام الريس رئيس مجلس إدارة شركة إنفراكورب، والسيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة انفرا كورب، ومجموعة من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام والصحافة في المملكة وذلك في مسرح البحرين الوطني.

ويُترجم المشروع الجديد جهود ومساعي شركة إنفراكورب لدعم الواجهة الراقية لمملكة البحرين من خلال تطوير مُجتمعات سكنية ذكية وعصرية تتماشى مع التوجهات الحديثة، لاسيما في مجال الاستدامة من خلال الارتكاز على المقومات الأساسية، بالإضافة الي ما تمتلكه الشركة من خبرة نوعية اكتسبتها من خلال تطوير مشاريع سكنية فريدة ومُتميزة تُلبي معايير الاستدامة. وتم تعيين شركة AAP كمستشار التصميم لمشروع "مارينا باي" وهي شركة دولية تتخذ من البرتغال والكويت مقرا لعملياتها، وذلك لما تمتلكه من تجربة غنية وثرية في تصميم الوحدات السكنية الفارهة التي تتميز بتفاصيلها الأنيقة والراقية المطلة على مارينا جزيرة الريف في مشروع فريد من نوعه.

ويتزامن الإعلان عن مشروع "مارينا باي" في جزيرة الريف مع إطلاق شركة انفراكوب مؤخراً المرحلة الثانية من مشروع كاليفورنيا فيلج متعدد الاستخدامات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد نجاحها في استكمال وبيع وتسليم المرحلة الأولى من المشروع. اضافة الى استكمال المرحلة الأولى من مشروع مارينا البحرين هاربر.

بدوره، قال السيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة انفراكورب: "نحن فخورون باستمرارنا في طرح مشاريع التطوير العقاري، وذلك لإسهاماتها اللافتة في النهضة العقارية والعمرانية بالمملكة وإنعاش الحركة السياحية بما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجية الحكومة. ونستند في نموذج عملنا على بيئة استثمارية وتشريعية فريدة من نوعها في المملكة وجاذبة لتدفقات رأس المال والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمختلف القطاعات الحيوية، وذلك بما يتماشى مع مؤسسة التنظيم العقاري. وسيكون مشروع مارينا باي إضافة نوعية لمحفظة انفراكورب في مسعاها الدائم لتسريع خطى النمو وتطوير الأصول والبنية التحتية المستدامة في منطقة الخليج العربي والأسواق الإقليمية والعالمية".

الجدير بالذكر إنفراكورب ش.م.ب شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنية التحتية والتنمية المستدامة ويبلغ رأس مالها ١.١ مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربع من المساحات في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة .

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