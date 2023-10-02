لبناء مشروع «فيستا» عنوان الرفاهية

إنطلاق عمليات إنشاء مشروع «فيستا» التابع لـ «برستيج ون» في مدينة دبي الرياضية

بيع معظم وحدات مشروع «فيستا» وسط إقبال قوي من مستثمرين محليين ودوليين في سوق دبي للعقارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «برستيج ون» للتطوير اليوم عن تعيينها «صالح للإنشاءات»، الشركة الإماراتية المرموقة في مجال الإنشاء والتابعة لمجموعة «صالح بن لاحج» لبناء وتطوير مشروع «فيستا»، عنوان الرفاهية من برستيج ون. جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع إتفاقية التعاون بحضور ممثلين من برستيج ون وصالح للإنشاءات وLACASA، شركة الاستشارات المعمارية والهندسية للمشروع السكني للبدء الفوري بعمليات الإنشاء في مدينة دبي الرياضية بتكلفة 350 مليون درهم.

وفي تصريحٍ له قال السيد أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برستيج ون للتطوير": "تُعد شركة "صالح للإنشاءات" إحدى شركات المقاولات المرموقة والأكثر شهرةً وطلبًا في المنطقة وستلعب دورًا أساسيًا في التسليم الناجح لمشروع "فيستا". وبفضل سجلها القوي والحافل في إنشاء واتمام مشاريع عالية الجودة في القطاع العقاري، نحن على ثقة بأنها ستضمن حصول واستلام المستثمرين عقارات جاهزة بمنتهى الروعة تتوافق تمامًا مع التصميم والهندسة المعمارية للمشروع".

وتُعد شركة صالح للإنشاءات التي تأسست في عام 1975 إحدى الشركات الأكثر خبرةً وابتكارًا في المنطقة. حيث تتمتع بتاريخ وسجل حافل في إتمام وتسليم مشاريع عالية الجودة مثل أبراج جميرا بيتش ريزيدنس، و محاكم الشارقة، وجرين كوميونيتي، وفلل الينابيع، والعديد من المشاريع الأخرى. كما أضافت إلى محفظة مشاريعها أيقونة معمارية في حيز التنفيذ على شارع الشيخ زايد تضم وحدات سكنية في منتهى الرفاهية بالشراكة مع علامة فندقية فاخرة.

و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "صالح للإنشاءات": "من المتوقع أن يصبح مشروع "فيستا" من "برستيج ون" مجمعًا سكنيًا رائعًا يضم مجموعة من وسائل الراحة التي تتواجد فقط في الفنادق 5 نجوم. نحن ممتنين لوقوع الاختيار علينا ومنحنا عقد إنشاء هذا المشروع الرائد ونتطلع نحو العمل عن كثب مع فريق برستيج ون للتطوير العقاري".

ونظرًا للإهتمام الكبير الذي يستقطبه المشروع تم بيع معظم الوحدات السكنية في "فيستا"، الأمر الذي يؤكد على الثقة العالية التي يضعها المستثمرين المحليين والدوليين في الفرص الاستثمارية للمشاريع التي في قيد الإنشاء في مدينة دبي، ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال البناء في مطلع عام 2025.

وستقوم برستيج ون للتطوير بطرح أكثر من 1000 وحدة سكنية خلال عام 2023 كما تعتزم وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة إطلاق 5000 وحدة أخرى مما يعزز دور الشركة والتزامها بالاستثمار والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن «برستيج ون» للتطوير العقاري

منذ عام 2007 تواصل شركة برستيج، الرائدة في مجال التطوير العقاري في استثمار مليارات الدراهم في قطاع العقارات في دبي. وتُركز "برستيج ون" للتطوير على طرح عقارات فاخرة وبمنتهى الرفاهية للمالكين أصحاب الذوق الرفيع. حيث تضع في أولوياتها تعزيز رضا العملاء وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمعات وتبني تصاميم تجريبية ومُبتكرة. ومن خلال التركيز على المواقع والاطلالات المُكملة لمشاريعها، تقوم برستيج ون للتطوير ببناء مجتمعات تضمن أسلوب حياة الرفاهية محاطة بمناظر وإطلالات خلابة ووسائل راحة مُلهمة.

الموقع الإلكتروني: prestigeonedevelopments.com

البريد الإلكتروني: enquiries@prestigeonedevelopments.com