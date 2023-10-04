أول كلية إدارة أعمال تطلق مكتبة شاملة من تجارب تعلم بالواقع الافتراضي لجعل التعليم الإداري أكثر تأثيرًا ولتعزيز البحوث الإدارية

تجارب تعلم بالواقع الافتراضي مستخدمة بالفعل من قبل أكثر من 40 أستاذًا وأكثر من 13 ألف متعلم في إنسياد وهي متاحة الآن عالميًا عبر "بوابة INSEAD XR"

البروفيسور إيتاي ستيرن (Ithai Stern)، المدير الأكاديمي لمبادرة إنسياد للتعلم الغامر، يفوز بجائزة التأثير التعليمي لجمعية الإدارة الاستراتيجية لعام 2023 لمساهمته في جودة وابتكار تعليم الإدارة الاستراتيجية

فونتينبلو (فرنسا)، سنغافورة، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة وسان فرانسيسكو- إنسياد، كلية إدارة الأعمال للعالم، أعلنت اليوم عن إطلاق بوابة .INSEAD XR تستضيف المنصة المبتكرة مجموعة تجارب التعلم الأكثر شمولًا في العالم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي ((VR، إلى جانب حل شامل لجلب تجارب التعلم الغامرة هذه إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم.

تمثل INSEAD XR قفزة نوعية في تكنولوجيا التعليم. إنها تقدم حلًا قابلًا للتطوير وفعالًا من حيث التكلفة وسهل الاستخدام يعتمد على XR (الواقع الممتد) ويرفع من تأثير التعلم من خلال جعله أكثر جاذبية وتجربة لا تنسى. توفر البوابة إمكانية الوصول إلى 20 تجربة واقع افتراضي تغطي مجموعة واسعة من موضوعات الإدارة.

وقد بدأ أكثر من 40 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في إنسياد في استخدام INSEAD XR سواءً في تدريسهم أو في أبحاثهم؛ أو بالمشاركة بنشاط يساهم في تطوير تجارب الواقع الافتراضي. قامت INSEAD XR بتعيين ثلاث مؤسسات أكاديمية للبدء في استخدام تجارب الواقع الافتراضي في تدريسها، مع وجود خطط جارية لانضمام مؤسسات إضافية.

وقال البروفيسور فرانسيسكو فيلوسو (Francisco Veloso)، عميد كلية إنسياد: "لطالما كانت إنسياد في طليعة الابتكار في التعليم الإداري. تقود INSEAD XR مرة أخرى مسارًا جديدًا للابتكار والنمو. بصفتنا كلية إدارة الأعمال للعالم، نحن فخورون برؤية INSEAD XR تقود مجال التعلم والبحث، مما يجعل التعليم الإداري أكثر تأثيرًا – ليس فقط في إنسياد ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم".

تم تطوير INSEAD XR للشركاء الأكاديميين أو الشركات، بقيادة Ithai Stern، أستاذ الاستراتيجية في إنسياد والمدير الأكاديمي لمبادرة التعلم الغامر بالواقع الافتراضي. مساهمات ستيرن الرائدة في ابتكارات التعليم قد أكسبته جائزة التأثير التعليمي لجمعية الإدارة الاستراتيجية (SMS) لعام 2023، والتي تم تقديمها خلال المؤتمر السنوي الأخير لجمعية الإدارة الاستراتيجية (SMS) في تورنتو.

تعترف الجائزة المرموقة بالأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة في جودة وابتكار تعليم الإدارة الاستراتيجية. تم الاعتراف بـستيرن على أنه "بطل التعلم الغامر بالواقع الافتراضي" بسبب جهوده في تجميع مجموعة عالمية من أساتذة كليات إدارة الأعمال المكرسين لإنشاء ودمج محتوى الواقع الافتراضي في التعليم الإداري.

وقال ستيرن: "مكتبتنا بالواقع الممتد تتجاوز عرض حالات رقمية. إنها حل جاهز للشركاء الأكاديميين والشركات، تقدم لهم مجموعة جاهزة وسهلة التنفيذ من أدوات التعلم الغامرة أو الحلول المخصصة لتحقيق أهداف التعلم المرجوة".

بفضل دعم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) والشراكة الاستراتيجية مع AVRIS، يتم استخدام INSEAD XR للتعليم الإداري والبحث الأكاديمي التجريبي.

في يونيو من هذا العام، استضافت مبادرة إنسياد للتعلم الاجتماع السنوي الأول للمجتمع العالمي للواقع الممتد في حرم كلية إنسياد في الشرق الأوسط ومركزه أبو ظبي، حيث جمعت العلماء العالميين الذين يستخدمون ويطورون الواقع الافتراضي للتدريس والبحث. ومن المقرر عقد الدورة الثانية في أبريل 2024 في مركز إنسياد سان فرانسيسكو لابتكار الأعمال.

لمزيد من المعلومات على INSEAD XR، قم بزيارة https://xr.insead.edu .

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