دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «إنسبشن»، التابعة لمجموعة «جي 42» والرائدة إقليميًا في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع شراكةٍ استراتيجيةٍ مع شركة «سيمانتو»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية مؤثرة في قطاعات الأعمال. وتشكل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تجمع بين الرؤية البحثية والخبرة التطبيقية، تمهيدًا لبناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة قادرة على إحداث تأثير فعلي في بيئة الأعمال.

وتم إقرار الشراكة رسميًا من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025»، في خطوة تمثل محطة جديدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين الطرفين لبناء وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقية على مستوى العالم، بما يتيح تطوير ونشر تقنيات متقدمة وقابلة للتوسع تُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي لدى المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وانطلاقًا من أسسٍ راسخة تجمع بين البحث العلمي العميق والخبرة التقنية الواسعة والتنفيذ السريع، تتقاسم الشركتان رؤية مشتركة تتمحور حول الارتقاء بتقنيات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب النظرية إلى نطاق التطبيق الواسع والتأثير العملي الملموس. وعبر المزج بين قدرات «إنسبشن» في هندسة الحلول المؤسسية وتطوير المنتجات على مستوى المؤسسات، وخبرة «سيمانتو» الراسخة في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يمتد من البحث إلى بناء الحلول المتكاملة، تسعى الشراكة إلى تسريع تطوير أنظمة ذكية قادرة على معالجة التحديات الفعلية للأعمال وتعزيز كفاءتها واستدامتها في بيئة اقتصادية تتسم بالتحول المتسارع.

وفي تعليقه على الشراكة، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن»: إن التعاون مع «سيمانتو» يجمع بين نقاط القوة المتكاملة والرؤية المشتركة لكلا الطرفين في إعادة تعريف كيفية استفادة المؤسسات من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو والكفاءة. وأوضح أن الشركتين تعملان معًا على تسريع مسيرة الرقمنة وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، بما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتُسهم في ترسيخ ميزتها التنافسية.

من جانبه، أكد خليق عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمانتو»، أن ما يميز هذه الشراكة هو التوافق بين الطموح والخبرة، مشيرًا إلى أن هذا التلاقي يشكل قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الابتكار التطبيقي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن التعاون مع «إنسبشن» يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منتجات وحلول قادرة على إحداث تحوّل جوهري في شتى القطاعات المختلفة، وترك أثرٍ مستدامٍ في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم، والذي بدوره يمهد لبناء جيل جديد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع مشاركة شركة «إنسبشن» في فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، حيث تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي تحت شعار «ذكاء فعلي .. وأثر واقعي». وتمتد مشاركة الشركة عبر جناح مجموعة «جي 42» في القاعة رقم 6، وكذلك عبر الجناح الحكومي الواقع في القاعة رقم 18، لتُبرز دورها كمحرك أساسي للذكاء الاصطناعي ضمن منظومة «جي 42». كما تجسّد بمشاركتها التزامها الراسخ في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتحقيق التحول المؤسسي والوطني.

نبذة عن "إنسبشن"

تُعد شركة "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42"، من أبرز الشركات الرائدة في المنطقة في تطوير المنتجات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سواء المتخصّصة في قطاعات محددة أو تلك المرنة التي تتجاوز حدود الصناعات التقليدية. وانطلاقًا من إرثٍ عريق في البحث والتطوير، ترسّخ "إنسبشن" مكانتها بوصفها المحرّك الرئيس لمنظومة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجموعة، حيث تعمل على تحويل البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة – التي تشمل مراكز البيانات فائقة الأداء، والمنصات السحابية، وأنظمة المعالجة المتطورة – إلى حلولٍ تطبيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في الواقع.

وتضم محفظة "إنسبشن" مجموعةً من الحلول النوعية التي تعكس عمق خبراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، لتمكين المؤسسات من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وتشمل "(In)Sight"، و"(In)Alpha"، و"(In)Procurement"، و"(In)Climate"، و"(In)Health"، إلى جانب مجموعة "(In)Business Suite"، وهي حزمة مرنة لا تقتصر على قطاعٍ بعينه، وتهدف إلى تطوير الوظائف المؤسسية في مجالات مثل المشتريات، وإدارة رأس المال البشري، وتنظيم إجراءات العمل، ومعالجة العمليات المؤسسية المعقّدة، وتجربة العملاء.

ولا يقتصر دور "إنسبشن" على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل التزامًا راسخًا بإحداث أثرٍ مجتمعي إيجابي من خلال مبادراتٍ تهدف إلى بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدّمتها برنامج "قدرة تك – QudraTech"، الذي يُعنى بتأهيل الكفاءات الإماراتية وتمكينها من تطوير مهاراتها للعمل عن بُعد، دعمًا لطموح دولة الإمارات في أن تكون من بين أكثر دول العالم استعدادًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.inceptionai.ai

نبذة عن شركة «سيمانتو»

تُعد شركة «سيمانتو» من الرواد العالميين في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي الإنساني (Human AI)، حيث تتخصص في الجمع بين علم النفس والذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعلات العملاء وتحليل المشاعر. وتركز حلولها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على خلق روابط عاطفية بين العلامات التجارية والمستهلكين من خلال فهم الدوافع والسلوكيات البشرية. وعلى مدى أكثر من خمسة عشر عامًا، أسهمت الشركة في تمكين المؤسسات العالمية من تحويل البيانات إلى رؤى إنسانية عميقة تُسهم في تعزيز استراتيجياتها وتحسين ولاء العملاء وعمليات اتخاذ القرار.

وتعتمد «سيمانتو» في أعمالها على منصة متقدمة تجمع بين الفهم النفسي وخوارزميات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) لتقديم حلول قوية وسهلة الاستخدام في آنٍ واحد. وتشمل أبرز حلولها: منصة (AI Insights) التي توفر تحليلات دقيقة للأسواق والمنافسين والإعلام العالمي، ما يمكّن المؤسسات من استيعاب الاتجاهات الحقيقية وصياغة استراتيجيات فورية دقيقة. كما تقدم حلولًا متطورة في التفاعل بين الإنسان والآلة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات والتي تتمتع بقدرة تعاطفية عالية لإعادة ابتكار تجربة العملاء وأصحاب المصلحة. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة منصات تأسيسية متقدمة تُمكّن المؤسسات من تسريع تطوير وانتشار استخدام الأنظمة الذكية عبر مختلف القطاعات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.symanto.com

