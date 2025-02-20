أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقَّعت شركة "إنسبشن"، إحدى شركات مجموعة "جي 42" والمتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم مع شركة "فيرماركت" الأميركية والرائدة في أتمتة عمليات التوريد المؤسسي. وتهدف الشراكة لتعزيز كفاءة عمليات المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر دمج تقنيات التوريد الذكية ذاتية التشغيل من "فيرماركت" في منظومة "إنسبشن" التي تدير عمليات المشتريات بالذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا التعاون الذي وَقّعَت عليه الجهتين خلال فعاليات "قمة آي دي سي لمدراء تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط 2025"، خطوة مهمة في مسيرة رقمنة عمليات المشتريات، وتؤكد التزام الشركتين بتعزيز الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في القطاع المؤسسي. حيث ستعمل المبادرة على تحسين كفاءة المشتريات من خلال دمج تقنية التوريد الذكية ذاتية التشغيل من "فيرماركت" في وحدات العقود والموردين المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى "إنسبشن". ويتيح هذا الحل التكامل السلس مع المنصات البرمجية الرائدة والمتخصصة في إدارة المشتريات مثل " SAP" و "Coupa" و "Oracle"، مما يمكّن المؤسسات من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحسين العلاقات مع الموردين، وضمان الامتثال الكامل للعقود.

قال "آشيش كوشي"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إنسيبشن: " نحن سعداء بالشراكة مع شركة "فيرماركيت" في هذه المبادرة التحوّلية. حيث يمثل هذا التعاون علامة فارقة في تطور عمليات المشتريات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال دمج حل التوريد الرائد من "فيرماركيت" مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى إنسيبشن، نحن لا نعمل على تعزيز كفاءة المشتريات فحسب، بل نعيد أيضًا تصور كيفية قيام المؤسسات بالتوريد والتعاقد وإدارة الموردين بشكل جوهري."

صُمَّم هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليتكيف مع متطلبات الأعمال المتنامية من حيث التوسع والمرونة، حيث يمكّن الشركات من تقليل عدم الكفاءة ، وتحسين سير العمليات، واتخاذ قرارات استراتيجية في مجال التوريد. من خلال الاستفادة من قوة التوريد ذاتي التشغيل وتحليل البيانات الذكي ، يمكن للشركات اكتشاف فرص جديدة لتوفير التكاليف، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتحسين الأداء التشغيلي بشكل عام.

من جانبه، علّق "كيفن فريشيت"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "فيرماركيت": "هذه الشراكة تمثل لحظة فارقة في مشهد المشتريات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالتعاون مع "إنسبشن"، سنقدم حلاً مبتكرًا قائماً على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يحدث تغييرًا جذريًا في عمليات المشتريات التقليدية، إن خبراتنا المشتركة ستمكن الشركات من اتخاذ قرارات توريد أسرع وأذكى وأكثر استراتيجية. هذا أكثر من مجرد حل تقني إنه بداية حقبة جديدة في المشتريات من شأنها إعادة تعريف كيفية تحقيق المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتميز التشغيلي".

حول شركة "إنسبشن"

هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي42"، وهي متخصصة في تطوير منتجات وحلول تقنية متقدمة تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، وموجهة لمجالات متخصصة عبر مختلف اللغات والقطاعات، بهدف تحسين الكفاءة والتغلب على تحديات الأعمال. مستفيدة في ذلك من أحدث الأبحاث والنماذج والأنظمة المبتكرة التي يتم تطبيقها في مختلف المجالات.

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نبذة عن « فيرماركت»

تُعد "فيرماركيت" منصة رائدة في مجال حلول التوريد الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح للفرق المتخصصة في التوريد إدارة مختلف أنواع النفقات بكفاءة وفاعلية، بدءًا من تحديد الطلب وحتى ترسية العقود.

توفر حزمة منتجات "فيرماركيت" الحائزة على جوائز، مستويات عالية من الكفاءة في جميع مراحل دورة التوريد، مما يمكّن الفرق من تنفيذ عمليات التوريد بشكل أسرع وبتكلفة أقل، مع تقليل المخاطر المحتملة. وتعتمد شركات عالمية مثل "Amazon" و" "BPو "Goodyear" و " Nestle" وغيرها على حلول "فيرماركيت" لتوسيع نطاق النفقات الخاضعة للإدارة، وتعزيز الامتثال، وتحسين العلاقات مع الموردين، وتحقيق تخفيضات في التكاليف.

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