

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "إنرجي كابيتال جروب" الاستثمارية، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، عن إتمام عملية الاستحواذ الناجحة على شركة مينا للخدمات الصناعية (مينايسكو)، المتخصصة في الخدمات الفنية والهندسية ومقرها المملكة.

وتحظى شركة "مينايسكو" بسجل حافل من الأعمال يمتد لأكثر من 40 عاماً من تقديم الخدمات الهندسية في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجحت الشركة في الانتهاء من أكثر من 80 مشروعاً حتى الآن، وتوفير الطواقم الفنية والهندسية المختصة والميدانية للمشاريع. وتقدم الشركة هذه الخدمات إلى المؤسسات شبه الحكومية والشركات العالمية لمجموعة واسعة من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمثل استثمار "إنرجي كابيتال جروب" في شركة الخدمات الفنية والهندسية الرائدة خطوة مهمة تنسجم مع مساعيها لأن تصبح شركة رائدة في تقديم حلول الخدمات الصناعية والهندسية وتلبية الاحتياجات الإقليمية عبر قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، قال المهندس علي التركي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـمجموعة "إنرجي كابيتال جروب": "يشكل استحواذ صندوق ‘ECG2.0-Fund2’ على شركة ’مينايسكو‘ إضافة إلى محفظتنا المتنامية من الشركات، حيث نهدف إلى إنشاء شركة محلية رائدة في مجال خدمات الطاقة والتقنيات المرتبطة بها".

ويطمح صندوق "إنرجي كابيتال جروب" لإنشاء شركة محلية رائدة تقدم حلولاً معتمدة ومبتكرة في مجال الخدمات الصناعية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يصبح للصندوق دور رئيسي في قطاع الخدمات الصناعية والهندسية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "إنرجي كابيتال جروب"

تأسست "إنرجي كابيتال جروب" في عام 2008 على يد علي التركي، ومجموعة من الشركاء تضم قادة بارزين في القطاع الصناعي والمالي الذين قاموا بإغلاق معاملات محلية ودولية بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. في عام 2021، أطلقت "إنرجي كابيتال جروب" أحدث صندوق لها بعد اندماجها مع مجموعة "كيان القابضة" (أكرم الربايعه، شريك)، وشركة "شركاء وتر" (عبد الوهاب البتيري، شريك) كمستشار استراتيجي. يتمتع فريق "إنرجي كابيتال جروب" بسجل حافل في بناء شراكات استراتيجية رئيسية مع عدد من مزودي الخدمة المحليين والعالميين. ومن خلال استثمارات في المملكة العربية السعودية و منطقة الشرق الاوسط، يدعم "إنرجي كابيتال جروب" مجموعة من شركاء التشغيل ذوي الخبرة في القطاع وشبكة من القادة الناجحين ذوي الخبرة في مجال الطاقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.ecgsaudi.com أو التواصل معنا على info@ecgsaudi.com .