القاهرة: بالتعاون مع انديفر مصر، أعلنت إنديفر الأردن عن اختتام النسخة الثامنة لفعالية ديل ميكرز التي تهدف إلى تعزيز علاقة الرياديين بالمستثمرين، حيث حضر أكثر من 400 مشارك يمثلون 26 جنسية من 11 دولة، من بينهم أكثر من 120 مستثمرًا ومستثمرًا ملائكيًا، وأكثر من 100 رائد أعمال.

استكمالًا لنجاح النسخة الإقليمية السابقة التي أُقيمت في الرياض في 2020، أُقيمت فعالية "ديل ميكرز" في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 16 كانون الثاني 2024. واستهلت فعاليات الحدث بعرض رئيسي حول "التأثير التحولي للعمل عن بُعد على الاقتصادات الناشئة"، قدمه ريادي إنديفر ومؤسس شركة أويستر إتش آر، طوني جاموس. تبع ذلك جلسة حوارية لفرص التوسع إلى أفريقيا مع تسخير مصر كبوابة للمنطقة. أدار الحوار هشام الخازندار - الشريك المؤسس والعضو المنتدب في "شركة القلعة القابضة"، وبمشاركة متميزة من أحمد الزيني (الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركة فوديكس)، عمرو شادي (الرئيس التنفيذي لشركة ترايبال كريديت)، حسام هيبة (رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - جافي)، مروان قيناوي (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دي سكويرز)، وشيرين شهدي (رئيسة مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في أفريقيا للمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار).

توجت أعمال فعالية ديل ميكرز بالجلسات الأحادية بين الرياديين والمستثمرين كانت مدة كل منها 10 دقائق على مدار ساعتين، قام الرياديون فيها بعرض شركاتهم على المستثمرين.

عقدت هذه النسخة من ديل ميكرز ضمن مشروع (سيرج) لتخطيط مسار نمو الشركات الريادية الواعدة، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن". وينفذ من قبل تحالف شركات تحت إدارة إنديفر الأردن (لا تهدف إلى تحقيق الربح) ويضم أويسس 500 وبيوند كابيتال. وقد تلقت الفعالية دعمًا إضافيًا من مؤسسة GIZ الألمانية في مصر، الداعمة لبرنامج "إكسيل رايز" التابع لإنديفر مصر.

في كلمتها الترحيبية بالحضور قالت دينه شاور، المدير التنفيذي لإنديفر الأردن بأن "السوق المصري واعد للشركات الناشئة، حيث يقدم بيئة ديناميكية للنمو والابتكار. تحظى مصر، بوضعها الاستراتيجي كبوابة إلى أفريقيا، بفتح آفاق للشركات الناشئة إقليميًا ودوليًا لاستغلال قارة غنية بالفرص، مما يجعلها مركزًا حيويًا للتوسع والتواصل العالمي".

في كلمته، صرح سعادة السفير الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر، بأن "الاتحاد الأوروبي يسره استضافة رواد الأعمال الواعدين والمستثمرين الطموحين في فعالية ديل ميكرز في القاهرة، فهي فرصة رئيسية لتأمين استثمارات القطاع الخاص وتسريع الأعمال".

وتتمحور مهمة منظمة إنديفر الأردن حول العمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وبعيد المدى ورفد السوق المحلي بفرص عمل نوعية، من خلال تطوير شركات ريادية ذات أثر إيجابي وملموس على المجتمع. وتقوم المنظمة بمنح الرواد الدعم اللازم من خلال شبكتها العالمية، وتوفر لهم فرص التواصل مع قياديين وخبراء عالميين في مجال الأعمال، إلى جانب أدوات أخرى تساعدهم في الوصول إلى آفاق جديدة من النجاح المتواصل.

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عن إنديفر:

إنديفر منظمة عالمية تدعم الرواد ذوي التأثير العالي حول العالم سعياً لتحفيز النمو الإقتصادي طويل الأمد. منذ التأسيس في عام 1997، تعمل إنديفر على اختيار، وارشاد، وتسريع نمو أبرز الرياديين عالمياً. من خلال التوجيه والإرشاد الذي تقدمه إنديفر، يصبح هؤلاء الرواد ذوي تأثير عالٍ في مجتمعاتهم، ويخلقون فرص عمل جديدة ويحققون ثروات وطنية، كما يحفزون أبناء مجتمعاتهم على الابتكار، ويقدمون على تطوير القطاع الخاص في بلادهم. تأسست إنديفر الأردن عام 2009، وباتت الرائدة في دعم رواد التأثير العالي. تدعم إنديفر الأردن حالياً 38ريادياً يمثلون 26 شركة من قطاعات متنوعة.