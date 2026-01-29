أعلنت إندوريكس (Indurex)، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن الأنظمة السيبرانية الفيزيائية، اليوم عن بدء عملياتها رسمياً للمساعدة في حماية البنى التحتية الحيوية، والتصنيع الذكي والعمليات الصناعية المتصلة. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول أمنية متطورة وقابلة للتكيّف، تضمن حماية الأنظمة الرقمية والفيزيائية في آن معاً.

تأسست الشركة على يد نخبة من الخبراء في مجالات تقنيات التشغيل الصناعي والأمن السيبراني وأنظمة سلامة العمليات، لتقدم حلولاً جديدة في وقت تواجه فيه قطاعات الطاقة والمرافق والتصنيع تحديات متزايدة بسبب التداخل بين تقنيات المعلومات والتقنيات التشغيلية، إضافة إلى تزايد التهديدات السيبرانية وفشل الأنظمة المتسلسل، ما يضع سلامة العمليات وتكامل الأمن السيبراني تحت ضغط متزايد ويعرّض الأصول الحيوية لمخاطر غير مسبوقة. إذ لم تعد الأدوات التقليدية، المصمّمة أساساً لشبكات تقنيات المعلومات المعزولة أو لأنظمة التحكم القديمة، قادرة على ضمان مستويات الكفاءة التشغيلية وسلامة العمليات وتكامل الأمن السيبراني المطلوبة في البيئات الصناعية الحديثة عالية الترابط.

قال رئيس تقنيات التشغيل الصناعي وسلامة العمليات في إحدى شركات التصنيع العالمية: "مع إندوريكس، لم يعد الأمن السيبراني وسلامة العمليات يُداران بمعزل عن بعضهما. إذ توفّر المنصة رؤية موحّدة تجمع إشارات تقنيات التشغيل الصناعي والسلامة والهندسة، ما يساعدنا على التركيز على ما يهم تشغيليًا، والانتقال بسرعة من الاكتشاف إلى التنفيذ، مع تعزيز تكامل السلامة والمرونة السيبرانية".

حل موحد للسلامة والأمن السيبراني

لا تزال المؤسسات الصناعية تواجه فجوة حرجة بين سلامة العمليات والأمن السيبراني، حيث يُدار كل منهما ضمن مسارات منفصلة وغير مترابطة. وفي هذا السياق، تولّد الأدوات الحالية كميات كبيرة من التنبيهات من دون توفير سياق صناعي أو هندسي كافٍ، ما يؤدي إلى إرهاق التنبيهات ويحدّ من القدرة على تقييم الأثر الحقيقي على التشغيل وسلامة الأنظمة. وفي الوقت نفسه، تبرز فئة جديدة من التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية - الفيزيائية، القادرة على استغلال سلوك العمليات، واعتماديات السلامة، وتدفّقات العمل البشرية. ويتطلّب رصد هذه التهديدات واحتواءها تقنيات مصمّمة أصلًا للذكاء الاصطناعي وموجّهة للأنظمة الصناعية، إلى جانب دمج الخبرة البشرية ضمن دورة القرار، بما يضمن قابلية التفسير، وبناء الثقة، واتخاذ قرارات فعّالة ومستنيرة.

تعمل إندوريكس على هذه الفجوة من خلال منصة قابلة للتكامل ومصمّمة أصلًا للذكاء الاصطناعي، توحّد بين السياق الهندسي ومعلومات الأمن السيبراني، ضمن نهج تصفه الشركة بـ "الاستخبارات السيبرانية الهندسية".

قال أحد كبار المسؤولين في العمليات وإدارة الأصول لدى شركة عالمية متخصصة في تخزين الطاقة: "تمنحنا إندوريكس رؤية مستمرة لأصولنا الحيوية في محطات التشغيل، وكيف يؤثر وضعها التشغيلي على العمليات التشغيلية والسلامة والأمن السيبراني. وبدلاً من التقارير الثابتة، أصبح لدينا اليوم تصور ديناميكي للمخاطر يتطور مع العمليات الفعلية على أرض الواقع، ما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة عبر فرق الهندسة والعمليات والأمن".

ومن خلال الربط الآمن بين بيانات القياس التشغيلي وبيانات الأمن السيبراني المتنوعة، تعمل المنصة على تحويل البيانات الصناعية المعقّدة إلى رؤى ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومرتبطة بالسياق التشغيلي، مع توصيات واضحة لاتخاذ الإجراء المناسب. ويترجم ذلك إلى عوائد قابلة للقياس عبر ثلاثة محاور رئيسية:

التميّز التشغيلي وتكامل سلامة العمليات: تقليل حالات التوقف غير المخطط لها وتسريع التعافي، من خلال وعي تشغيلي موحّد وضمان مستمر لوظائف سلامة العمليات.

المرونة السيبرانية: رصد واستجابة قائمين على السياق عبر النطاقين الرقمي والفيزيائي، وبما يتماشى مع التأثيرات التشغيلية ومتطلبات سلامة العمليات.

الكلفة والامتثال: أتمتة التقارير وتوفير أدلة موثوقة وقابلة للدفاع المهني حول المخاطر، ونضج الضوابط، وتكامل سلامة العمليات عبر الأنظمة الحيوية.

بدوره، قال جلال بوحْدادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إندوريكس: " بالنسبة لقطاعات المرافق والطاقة ومراكز البيانات، تستبدل إندوريكس الأدوات المجزأة والتنبيهات المزعجة برؤية موحّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذ تعمل منصتنا على تحويل الإنذارات والأحداث المتفرقة إلى رؤى ذات معنى قائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يتيح اتخاذ قرارات أسرع، وتقليل الضوضاء، وتحقيق مكاسب قابلة للقياس في جاهزية الأنظمة وسلامة العمليات والامتثال".

مسيرة بدأت من قلب الحدث

يمتلك فريق إندوريكس المؤسس خبرة عميقة ومعرفة متخصصة تمتد عبر منظومة الصناعة، من مالكي الأصول، ومصنّعي المعدات الأصلية، وهيئات المعايير، إلى شركات الأمن السيبراني. وقد لعب كلٌّ من جلال بوحْدادة ومارتن أوسترينك، الشريكان المؤسسان، دوراً محورياً في صياغة أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة العمليات الصناعية، والتصميم الآمن للأنظمة، وتعزيز المرونة التشغيلية في بيئات عالية الحساسية والمخاطر.

من جانبه، قال مارتن أوسترينك: "تتمثل رؤيتنا في جعل العالم المتصل أكثر أماناً من خلال ردم الفجوة بين الرقمي والفيزيائي. وبفضل خبرتنا التقنية العميقة والتحقق العملي من حلولنا على مستوى القطاع، نُسهم في تمكين المؤسسات من التصدي للجيل القادم من التهديدات السيبرانية-الفيزيائية".

لماذا الآن؟

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في العمليات الصناعية، بات التقاطع بين السلامة والأمن والأتمتة أولوية استراتيجية. وفي هذا السياق، غالبًا ما تفشل نماذج الأمن التقليدية في مواكبة هذه البيئات الهجينة، نظرًا لافتقارها إلى السياق الهندسي أو لإغراقها للمشغّلين بكميات كبيرة من البيانات غير ذات الصلة.

قال توماس مينزي، المدير العام لمجموعة ARC الاستشارية: " تصل الصناعة اليوم إلى نقطة تحوّل لم يعد فيها زمن الاستجابة البشرية وحده كافياً لمواجهة سرعة التهديدات الحديثة. ومن خلال إعطاء الأولوية للمرونة الآلية بدلاً من نماذج الأمن التقليدية القائمة على ردّ الفعل، تُمكّن إندوريكس البنى التحتية الحيوية من التكيّف آنياً مع المخاطر. ويُعدّ هذا الانتقال من التدخل اليدوي إلى وضع تشغيلي ذاتي التعافي السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار في مشهد رقمي يتّسم بتقلّبات متزايدة".

صُمّمت إندوريكس لتواكب هذه المرحلة الجديدة، إذ تتعامل مع السلامة والأمن السيبراني والعمليات التشغيلية باعتبارها مجالات مترابطة لا بد أن تعمل بتناغم لتحقيق المرونة.

للمزيد عن إندوريكس، يرجى زيارة: www.indurex.ai

خلال الربع الأول من 2026، تعتزم إندوريكس المشاركة في الفعاليات التالية:

فعالية مجتمع ومستخدمي إندوريكس : 19 فبراير 2026، أمستردام، هولندا

: 19 فبراير 2026، أمستردام، هولندا مؤتمر ( S4x26 ): من 23 إلى 26 فبراير 2026، ميامي، الولايات المتحدة

): من 23 إلى 26 فبراير 2026، ميامي، الولايات المتحدة فعالية (مؤتمر حماية ومرونة البنية التحتية الحيوية في أمريكا الشمالية CIPRNA ): من 10 إلى 12 مارس 2026، باتون روج، الولايات المتحدة

من 10 إلى 12 مارس 2026، باتون روج، الولايات المتحدة مؤتمر RSA 2026: من 23 إلى 26 مارس 2026، سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة

للتواصل معنا خلال الفعاليات، يرجى مراسلتنا على: info@indurex.ai.

حول إندوريكس

إندوريكس شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونهج هندسي حديث، وتركز على تعزيز أمن وسلامة الأنظمة السيبرانية-الفيزيائية المعقدة. مقرها في هولندا، وتعمل مع شركات الطاقة والتصنيع والمرافق ومراكز البيانات لحماية الأنظمة الحيوية التي تدعم عالمنا.

