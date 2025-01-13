دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "إنجي سوليوشنز"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات إدارة المرافق المتكاملة، اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع مركز دبي للسلع المتعددة تقدم بموجبه خدمات إدارة المرافق الشاملة لبرجه المرموق "أبتاون تاور" في منطقة أبتاون دبي.

يعد برج "أبتاون تاور" البالغ ارتفاعه 340 متراً والحاصل على شهادة التصنيف الذهبي للريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، أحد أكثر المرافق متعددة الاستخدامات تطوراً في دبي. ويضم البرج مساحات تجارية متميزة من الدرجة الأولى تمتد على ارتفاع 22 طابقاً، وفندق سو/أبتاون دبي من فئة الخمس نجوم المكون من 10 طوابق، بالإضافة إلى 225 وحدة سكنية حصرية ذات علامة تجارية تمتد على الطوابق الـ 28 العليا من البرج. ويحتضن المبنى باقة من المطاعم والمقاهي ومساحات التجزئة المتميزة تمتد على مساحة 4750 متراً مربعاً في الساحة الترفيهية "ذا أتريوم" متعددة الطوابق والبلازا، كما يضم مرافق واسعة لركن المركبات.

وباعتبارها مزود الخدمة القائم لمركز دبي للسلع المتعددة، تمتلك "إنجي سوليوشنز" فهماً استثنائياً للمتطلبات الخاصة ببرج "أبتاون تاور"، حيث سترفده بنطاق واسع من الخدمات بما في ذلك إدارة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلى جانب خدمات فنية متخصصة تضمن الحفاظ على المعايير العالمية للمبنى.

وبهذه المناسبة، قال بول أشتون المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: "تؤكد شراكتنا المستمرة مع ’إنجي سوليوشنز‘ التزام مركز دبي للسلع المتعددة بالتميز التشغيلي. ونحن واثقون بقدرة الشركة على المحافظة على معايير ’أبتاون تاور‘ العالية بالنظر إلى ما تتمتع به من خبرة واسعة في إدارة المرافق فضلاً عن فهمها العميق لمتطلباتنا. وستركز خدمات الشركة بشكل أساسي على جانبي كفاءة الطاقة والاستدامة، وهو ما يجعل هذا التعاون متوافقاً مع شهادة التصنيف الذهبي للريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الحاصل عليها البرج، بالإضافة إلى أنه يعزز التزامنا الدائم بتعزيز الممارسات المستدامة عبر المناطق التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة".

وفي إطار التزامها بالاستدامة وشراكتها طويلة الأمد مع مركز دبي للسلع المتعددة، ستقدم "إنجي سوليوشنز" العديد من الخدمات المتميزة للمركز بدون أي تكاليف إضافية. كما ستستخدم الشركة منصتها الرقمية "Smart O&M"، وستجري عمليات تدقيق مفصلة للطاقة وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)، مع تقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز الكفاءة. كما ستخصص الشركة فريقاً لإدارة الطاقة يزود البرج باستشارات منتظمة تساعده في الحفاظ على تصنيفه الذهبي للريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستسهم هذه المبادرات في خفض استهلاك الموقع للطاقة بمعدل 10%.

وقال جراهام إيستون، مدير عام "إنجي سوليوشنز" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعكس شراكتنا المتواصلة مع مركز دبي للسلع المتعددة لتشمل اليوم تقديم خدمات إدارة المرافق الشاملة لبرج ’أبتاون تاور‘، خبرتنا الواسعة بواحد من أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي وفهمنا العميق لمتطلباته التشغيلية المتطورة. ونحن نثق بقدرتنا على تزويد البرج بخدمات قيّمة ودعم رؤية دبي للتنمية المستدامة بفضل ما نمتلكه من حلول مبتكرة وخبرة واسعة في إدارة المرافق المستدامة".

ترسّخ هذه الشراكة مكانة "إنجي سوليوشنز" كشريك مفضل لخدمات إدارة المرافق المتميزة في دولة الإمارات، وهو ما يدل على التزامها الراسخ بالتميز التشغيلي وتبني الممارسات المستدامة في أرقى مشاريع التطوير العقاري في المنطقة.

نبذة حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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