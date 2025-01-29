دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إنجي سوليوشنز الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في حلول إدارة المرافق المتكاملة، عن تحسينات استراتيجية مهمة في عروضها من الخدمات الخفيفة، من شأنها أن تعزز مكانة الشركة كمزود شامل لحلول إدارة المرافق المتكاملة، فضلاً عن أنها تعكس تطور إنجي كمزود للخدمات المتكاملة داخل البيئات الحرجة والخاضعة للرقابة، بما في ذلك الرعاية الصحية، وشركات الأدوية، ومراكز البيانات، والتمويل، وتجارة التجزئة، والمباني التجارية.

وتتعاون إنجي سوليوشنز مع العديد من الموردين الرئيسيين لدعم هذه التحسينات الاستراتيجية، بما في ذلك تعاونها مؤخراً مع شركة يوهانس كيهل كيه جي لرفد محفظتها من خدمات إدارة المرافق المتكاملة عبر مختلف القطاعات بمجموعة واسعة من منتجات التنظيف المسؤولة بيئياً التي تقدمها كيهلر والحاصلة على شهادة المنتج البيئي (Ecolabel) من الاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة، قال سامي خصاونة، مدير عام شركة كيهل الشرق الأوسط: "يتماشى التزام إنجي سوليوشنز بالتميز في الخدمة والاستدامة تماماً مع قيم كيهل وفلسفتها في مجال المنتجات. ومن خلال هذا التعاون، سنتمكن من دعم محفظة إنجي سوليوشنز من الخدمات الخفيفة بحلول التنظيف المبتكرة والمعتمدة بيئياً، وهو ما يدعم مساعينا بتقديم خدمات متميزة بمجال إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط".

خصصت إنجي سوليوشنز استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها بمجال الخدمات الخفيفة، بما في ذلك فرص التدريب المتخصص، واعتماد طرق التنظيف المتقدمة، والممارسات المستدامة. كما تعطي الشركة الأولوية للمهارات الناعمة الأساسية، ولاسيما التواصل والعمل الجماعي، مما يوفر مساراً واضحاً للتفاعل مع أصحاب المصلحة ويعزز التعاون بين مختلف الوظائف. ويسهم هذا النهج الشامل في ترسيخ مكانة إنجي سوليوشنز كعلامة تجارية رائدة تقدم حلول إدارة المرافق المتكاملة.

ومن جانبه، قال جراهام إيستون، مدير عام شركة إنجي سوليوشنز في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يتطلب مشهد إدارة المرافق اليوم شركاء قادرين على تقديم حلول شاملة تعطي الأولوية للاستدامة. ويعزز تعاوننا مع كيهلر قدراتنا بشكل كبير في مجال الخدمات الخفيفة، مما يمكننا من تزويد عملائنا بحلول تنظيف رائدة على مستوى القطاع ومسؤولة بيئياً مع الالتزام بمعاييرنا العالية للتميز في الخدمة".

تتضمن عروض الخدمات الخفيفة المحسّنة بروتوكولات تنظيف مخصصة لبيئات الرعاية الصحية، وحلول صيانة مستدامة للمساحات التجارية، وبرامج تنظيف مخصصة للمرافق الصناعية. ويعزز هذا التوسع مكانة إنجي سوليوشنز كمزود شامل لإدارة المرافق، مما يوفر للعملاء الراحة في التعامل مع شريك واحد يلبي جميع متطلبات مرافقهم.

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