دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنجي، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، عن تعيين توماس جواداجنين في منصب المدير العام للإنتاج المرن والتجزئة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمدير الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، وذلك خلفاً لفريديريك كلو، الذي سينتقل إلى المقر الرئيسي لشركة إنجي في باريس لتولي منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لتحويل الأعمال في قسم الإنتاج المرن والتجزئة.

يملك توماس أكثر من عقدين من الخبرة في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية والحرارية، بالإضافة إلى تقنيات تحلية المياه بالتناضح الحراري والتناضح العكسي، تخوله إضفاء قيمة مضافة إلى مهمته الجديدة كمدير للإنتاج المرن والتجزئة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدول الخليج وباكستان في شركة إنجي.

يتمتع توماس، الذي سيتخذ من دبي مقراً له، بخبرة عريقة في شركة إنجي حيث كان يدير سابقاً الأصول وعمليات التشغيل والصيانة لأسطول الطاقة وتحلية المياه التابع للشركة في البحرين والإمارات وعمان والكويت وقطر. وقد تفوق خلال مسيرته المهنية بالعديد من الأدوار التشغيلية والفنية والقيادية في البرازيل وتايلاند وعمان. توماس أيضاً عضو في مجلس إدارة العديد من أصول الطاقة والمياه في دول الخليج، ويكرس معرفته العميقة ورؤيته الصناعية لتعزيز مهمة شركة إنجي في المنطقة.

ويأتي تعيين توماس في وقت تواصل فيه شركة إنجي جهودها لترسيخ حضورها وتعزيز انتقال الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا شك أن خبرته العريقة وقيادته المميزة في إدارة العمليات المعقدة بمختلف البلدان ستعزز مبادرات شركة إنجي الإستراتيجية في مجال الإنتاج المرن والبيع بالتجزئة، والتزامه بالتميز التشغيلي والقيادة المبتكرة بالإضافة إلى الصحة والسلامة والبيئة لن يؤدي فقط إلى تعزيز القدرات التشغيلية لإنجي، وإنما سيرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة منخفض الانبعاثات الكربونية.

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لمحة عن إنجي

تُعد مجموعتنا جهة مرجعية عالمية في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. وبفضل 96 ألف موظف إلى جانب عملائنا وشركائنا وغيرهم من الأطراف المعنية، نلتزم بتسريع وتيرة التحول نحو عالم خال من الكربون. وذلك من خلال الخفض من عمليات استهلاك الطاقة وتوفير حلول أكثر صديقة للبيئة. مستوحاة من هدفنا ("سبب الوجود")، فإننا نوفق بين الأداء الاقتصادي والتأثير الإيجابي على الناس والكوكب، ونعتمد على أنشطتنا الرئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والخدمات لتزويد عملائنا بأفضل الحلول الجاهزة كجزء من خدماتنا.

بلغ حجم الأعمال في عام 2022 نحو 93.9 مليار يورو. المجموعة مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل (ENGI) وهي ممثلة في المؤشرات المالية الرئيسية (CAC 40 وEuronext 100 وFTSE Eurotop 100 وMSCI Europe) والمؤشرات غير المالية (DJSI World وDJSI Europe وEuronext Vigeo إيريس - منطقة اليورو 120 / أوروبا 120 / فرنسا 20، MSCI EMU ESG، MSCI Europe ESG، Euro Stoxx 50 ESG، Stoxx Europe 600 ESG، وStoxx Global 1800 ESG).