أعلنت "إنجي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، أن ذراعها الإبداعية "إنجي فاكتوري"، عن تطوير “فور سي”، وهي شركة ناشئة جديدة بمجال معلومات المياه البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. ويعتبر هذا الاستثمار الأول من نوعه لـ "إنجي فاكتوري" في مجال التكنولوجيا البحرية في المنطقة، مما يؤكد التزام "إنجي" بتعزيز الرؤى المتعلقة بإدارة المياه، مع تركيز خاص على التطورات التي يشهدها قطاع تحلية المياه.

تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام "إنجي" المستمر بالاستثمار في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، مع التركيز على التقنيات التي تعزز عمليات التحلية والعمليات التشغيلية الأخرى، بهدف تقليل الأثر البيئي وتحسين جانبي التخطيط والكفاءة في عمليات الصناعات الساحلية.

وتعمل “فور سي” حالياً على تطوير تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المياه البحرية والتنبؤ بها مع مرور الوقت. ومن خلال المشاريع التجريبية في محطات التحلية، تساهم حلول “فور سي” المبتكرة في تحسين كفاءة المحطات وصيانتها وتشغيلها من خلال توفير توقعات دقيقة للبيانات البحرية. ويتماشى هذا الاستثمار مع مساعي "إنجي" لدعم الحلول المستدامة والفعالة عبر مركز التميز لتحلية المياه، مما يساهم في جلب التكنولوجيا التحويلية إلى السوق لخدمة العملاء والشركاء.

وفي إطار تعليقها على الموضوع، قالت لطيفة لحسين، رئيس مركز التميز لتحلية المياه في شركة "إنجي": "تلعب التحلية دوراً محورياً في تلبية احتياجات المياه في منطقة الخليج العربي، ونحن في ’إنجي‘ ندرك تماماً مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة. كما نؤمن بأن الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل الحلول التي تطورها “فور سي” ودمج هذه الحلول الذكية في عملياتنا التشغيلية، هو ليس مجرد خطوة وإنما قفزة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية."

من جانبه قال أحمد الحسيني، مطور المشاريع في شركة “فور سي”: "توفر تقنياتنا مستوى غير مسبوق من القدرة على التنبؤ، مما يساعد المتعاملين والمطورين في التغلب على تحديات تقلبات جودة المياه البحرية وآثار التغير المناخي. ومع محطات تحلية المياه المصممة للعمل لمدة 25 عاماً، تضمن منصتنا الاستدامة في العمليات التشغيلية على المدى الطويل من خلال التنبؤ بالتغيرات، ومساعدة المطورين على التعامل الاستباقي مع المخاطر المحتملة. ومن خلال نماذج التعلم الآلي، نمكّن المشغلين من توقع ومعالجة التحديات التشغيلية قبل وقوعها."

وبدورها قالت كارولين غيو، المديرة العامة لـ "إنجي فاكتوري": "تتوافق تقنيات “فور سي” مع رؤية ’إنجي‘ لبناء مستقبل مستدام. وبالإضافة إلى تلبية احتياجاتنا الخاصة، فإننا ندعم الابتكار والذكاء البيئي الذي سيكون ضرورياً للتخطيط المستقبلي لمعالجة ندرة المياه، ليس فقط في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم أجمع."

ومع أكثر من ثلاثة عقود من الخدمة في الشرق الأوسط، تتصدر "إنجي" الجهود المبذولة لمواجهة ندرة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي. وتدير الشركة 19 محطة تحلية متطورة في المنطقة، حيث تنتج يومياً 7.4 مليون متر مكعب من المياه.

نبذة عن شركة إنجي السعودية

تتواجد شركة إنجي في المملكة العربية السعودية منذ 20 عاماً. وتطور "إنجي" أنشطتها بالشراكة مع الجهات السعودية الفاعلة في مجال إنتاج الطاقة، وتحلية مياه البحر، وتبريد المناطق، وخدمات تعزيز كفاءة الطاقة. يعمل لدى الشركة حوالي 2000 موظف، وهي تولد 7.6 جيجاواط من الطاقة بما يعادل 8% من القدرة المركبة في المملكة العربية السعودية؛ و1.820 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، أي ما يعادل أكثر من 15% من إنتاج السوق.

نبذة عن شركة "إنجي"

"إنجي" هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات منخفضة الكربون. وتطمح الشركة بشكل دؤوب، من خلال موظفيها وعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة الذين يبلغ عددهم 97 ألف، إلى تسريع وتيرة التحوّل نحو اقتصاد قائم على خفض انبعاثات الكربون، وذلك عبر الحدّ من استهلاك الطاقة وابتكار الحلول الصديقة للبيئة. وتسعى "إنجي" من خلال رؤيتها ورسالتها إلى إيجاد التوازن الأمثل بين الأداء الاقتصادي القوي والأثر الإيجابي على أفراد المجتمع والبيئة، وفقاً لمجالات عملها الرئيسية (الغاز والطاقة المتجدّدة والخدمات) لتزويد عملائها بحلول تنافسية. وقد بلغ حجم إيراداتها 82.6 مليار يورو في عام 2023. شركة "إنجي" مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل (تحت الرمز ENGI) وفي المؤشرات المالية الرئيسية (مؤشر "كاك 40"، مؤشر "يورو نكست 100"، مؤشر "إف تي إس إي يورو 100"، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا) والمؤشرات غير المالية (مؤشر "دي جي إس آي وورلد"، مؤشر "يورو نكست فيجيو آيريس – أوروبا 120 / فرنسا 20، مؤشر "إم إس سي آي إي إم يو" المدقّق على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا "إي إس جي يونيفيرسال سيليكت"، "ستوكس الأوروبي 600 إي إس جي- إكس").

نبذة عن "فور سي"

"فور سي" هي منصة متطورة لمعلومات المياه البحرية، تجمع بين أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع البيانات الملتقطة عبر الأقمار الصناعية والبيانات الموجودة في الموقع. تم تصميم "فور سي" لخدمة محطات تحلية المياه ومؤسسات تربية الأحياء المائية والمؤسسات الحكومية، وهي تمكّن المستخدمين من إنجاز التحليلات التنبؤية والرؤى القابلة للتنفيذ لتحسين العمليات التشغيلية وحماية البيئات البحرية.

من خلال تمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، تساعد "فور سي" المؤسسات على تعزيز الكفاءة وتقليل تأثيرها على المحيط وتبني ممارسات مستدامة في تعاملاتها مع النظم البيئية البحرية. ومن خلال التكنولوجيا المبتكرة، ترسي "فور سي" معياراً جديداً لإدارة المحيطات المسؤولة.

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