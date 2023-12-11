دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنجي، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، عن إطلاق "مركز التميز لتحلية المياه"، وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار التزامها بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2045، وانطلاقًا من الحاجة الملحة لتطوير حلول مستدامة للمياه وسط عالم سريع التغير.

تم إطلاق المركز في دولة الإمارات في العاشر من ديسمبر خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وذلك بالتوازي مع اليوم المواضيعي المكرس للأغذية والزراعة والمياه في مؤتمر الأطراف. حضر حفل الإطلاق متخصصين وخبراء في مجال تحلية المياه، ومديرين تنفيذيين من الشركات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين حكوميين.

وتتطلع شركة إنجي من خلال مركز التميز لتحلية المياه، إلى ضمان وصول الناس إلى المياه المستدامة والمساهمة في تحسين حياة الأجيال القادمة وطرق عيشهم، وستسعى جاهدة إلى تقديم خبراتها في مجال تحلية المياه بهدف دعم القرارات الإستراتيجية والتشغيلية. وبفضل قدرة إنجي على إنتاج 5.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يحتل المركز مكانة مميزة تخوله أن يلعب دورًا حاسمًا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المياه، ومعالجة هذا التحدي من خلال الاستفادة من قدرات تحلية المياه التي طورتها في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قالت لطيفة لحسين، رئيس مركز التميز لتحلية المياه في شركة إنجي: "بفضل الخبرة العريقة التي تعود لأكثر من 30 عامًا، تحتل إنجي مكانة مرموقة ورائدة في حلول تحلية المياه الصالحة للشرب. نحن فخورون بإطلاق مركز التميز لتحلية المياه، المخصص لمعالجة التحديات المتعلقة بندرة المياه وتعزيز الحلول الرامية لإرساء عالم خالٍ من الكربون. وسيعمل المركز من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، على تعزيز نهج مرن لمواجهة تحديات المياه المشتركة. ونتطلع لإرساء مستقبل تزدهر فيه جميع المجتمعات والصناعات في المنطقة من خلال موارد المياه المستدامة والنظيفة والآمنة".

ويطمح المركز إلى أن يكون نموذجًا عالميًا للتميز في مجال تحلية المياه يساهم في تطوير التقنيات وتعزيز حلول المياه المستدامة من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة والابتكار والبحث والتعليم. سيركز في البداية على تلبية احتياجات سوق تحلية المياه ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال المراقبة الفنية وبرامج البحث والابتكار، وسيعمل أيضًا على تعزيز تقنيات التناضح العكسي، وكفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى البحث في التطبيقات البديلة لخيارات معالجة المياه المالحة، ودراسة الآثار البيئية لتحلية المياه.

تمكنت شركة إنجي بفضل خبرتها العريقة في مجال تحلية المياه والتي تعود أكثر من ثلاثة عقود من ترسيخ حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تدير 19 مشروعًا لتحلية المياه، أربعة منها قيد الإنشاء حاليًا. ويؤكد إطلاق مركز التميز لتحلية المياه التزام إنجي تجاه المنطقة ودورها العالمي الرائد في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة.

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لمحة عن إنجي

تعد إنجي جهة مرجعية عالمية في توفير حلول وخدمات الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية. ويحرص موظفونا الذين يزيد عددهم عن 96 ألف موظف إلى جانب عملائنا وشركائنا وغيرهم من الأطراف المعنية بتسريع وتيرة التحول نحو عالم خالٍ من الكربون، وذلك من خلال خفض عمليات استهلاك الطاقة وتوفير حلول صديقة للبيئة. مستوحاة من هدفنا ("سبب الوجود")، فإننا نوفق بين الأداء الاقتصادي والتأثير الإيجابي على الناس والكوكب، ونعتمد على أنشطتنا الرئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والخدمات لتزويد عملائنا بأفضل الحلول الجاهزة كجزء من خدماتنا.

وكان صافي مبيعات الشركة لعام 2022 قد بلغ 93.9 مليار يورو، وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل تحت الرمز (ENGI) وممثلة في المؤشرات المالية الرئيسية (CAC 40 وEuronext 100 وFTSE Euro 100 وMSCI Europe) والمؤشرات غير المالية (DJSI World وEuronext Vigeo Eiris أوروبا 120 / فرنسا 20، MSCI EMU ESG، MSCI EUROPE ESG Universal Select، Stoxx Europe 600 ESG-X وStoxx Global 1800 ESG).