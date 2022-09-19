أعلنت شركة إنجي، الشركة المتخصصة عالمياً في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها، عن اتخاذ قرارًا استثماريًا نهائيًا في تطوير أحد مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر الأولى على مستوى العالم، والتي تقع في منطقة بيلبرا في غرب أستراليا.

وأوضحت الشركة، أنه من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من مشروع "يوري" في عام 2024، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنتاج ما يصل إلى 640 طنًا من الهيدروجين الأخضر سنويًا كمواد خالية من الكربون لمصنع يارا لإنتاج الأمونيا الواقع في مدينة كارثا، وتعد هذه المرحلة أساسية في خطة تشييد مركز "بيلبارا للهيدروجين الأخضر" والذي يخدم الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وتطوير البنية التحتية للتصدير الحالية وموارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة.

وفقاً لما تم نشره في عام 2021، يجري تطوير مشروع "يوري" بدعم من منحة قدرها 47.5 مليون دولار من الوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة لنشر الهيدروجين الأخضر التابع للحكومة الأسترالية، ومنحة قدرها 2 مليون دولار من صندوق الهيدروجين المتجدد التابع لحكومة أستراليا الغربية. وقد وقعت شركة إنجي اتفاقية مع شركة “ميتسوي وشركاه المحدودة”، وبموجبها وافقت ميتسوي على الحصول على حصة بنسبة 28% في الشركة المشتركة لمشروع "يوري"، مع مراعاة استيفاء شروط معينة بموجب اتفاق، وتعتزم "إنجي" و"ميتسوي" تشغيل مشروع "يوري" من خلال هذه الشركة المشتركة.

وسيشمل المشروع محللًا كهربائيًا بقدرة 10 ميجاوات مزوداً بـ 18 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومدعماً بنظام تخزين طاقة البطارية بسعة 8 ميجاوات. وسيولد المشروع الهيدروجين المتجدد لمصنع يارا الأسترالي لإنتاج الأمونيا في بلدة كاراثا، حيث تم الانتهاء من التصريح، وتم توقيع عقد شراء بنسبة 100% مع شركة "يارا"، ومن المقرر أن يبدأ البناء بحلول نوفمبر 2022، بفضل التحالف المكون من الشركة الفرنسية "Technip Energies" وشركة "Monford Group"، وتم اختيار EPCC كمقاول للمشروع.

حين يتم تشغيله، سيكون المشروع أحد أكبر المحللات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المتجددة في العالم، والذي سيوفر دروسًا لتسريع صناعة الهيدروجين في أستراليا وإظهار القدرة على دمج المحلل الكهربائي مع مصانع الأمونيا، حيث سيقوم المشروع أيضًا بمشاركة المعرفة والخبرات في مجالات المشاركة المجتمعية وعمليات التصاريح ومشاركة الصناعة.

في إطار حديثه، قال سيباستيان أربولا نائب الرئيس التنفيذي للتوليد الحراري والهيدروجين وإنتاج الطاقة،إنجي "يسعدني أن أرى مشروع يوري يمضي قدمًا بشكل ملموس، حيث يمثل المشروع إحدى ركائز خارطة طريق الهيدروجين الخاصة بالشركة والمتمثل بإزالة الكربون الصناعي"، مشيرًا إلى أنه بفضل السلطات الأسترالية نمهد الطريق لتطوير سوق الهيدروجين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أندرو هايلاند الرئيس التنفيذي لشركة إنجي أستراليا ونيوزيلندا: " تمتلك الشركة خط أنابيب قوي لمشاريع الطاقة المتجددة والتخزين والهيدروجين في أستراليا، مع اقتراب كل مشروع من هذه المشاريع من الإغلاق المالي والبناء والتشغيل، نقترب أكثر من إزالة الكربون من اقتصادنا وتحقيق أهدافنا الطموحة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني".

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نبذة عن إنجي:

تُعد مجموعتنا جهة مرجعية عالمية في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويحرص موظفينا الذين يزيد عددهم عن 170,000 موظف إلى جانب عملائنا وشركائنا وغيرهم من الأطراف المعنية بتسريع وتيرة التحول نحو عالم خال من الكربون، وذلك من خلال الخفض من عمليات استهلاك الطاقة وتوفير حلول أكثر صديقة للبيئة. مستوحاة من هدفنا ("سبب الوجود") ، فإننا نوفق بين الأداء الاقتصادي والتأثير الإيجابي على الناس والكوكب ، ونعتمد على أنشطتنا الرئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والخدمات لتزويد عملائنا بأفضل الحلول الجاهزة كجزء من خدماتنا.

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